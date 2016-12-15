«Нефть России», 13.04.17, Москва, 15:33 Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов был вынужден написать заявление об отставке по собственному желанию, после того как его задержали по подозрению в покушении на взятку в размере 250 млн руб., передают российские СМИ.



В минувший четверг указом президента РФ Маркелов был отправлен в отставку "по собственному желанию".



Ранее в четверг Маркелова задержали по подозрению в покушении на взятку в 250 млн руб.



Отмечается, что в деле экс-губернатора три фигуранта, в том числе "крупный марийский предприниматель Николай Криваш и Наталия Кожанова - глава марийского телеканала "12 регион".



Как рассказал адвокат Игорь Трунов, в настоящее время в домах Маркелова в Москве и Йошкар-Оле проводятся следственные действия.



Экс-глава региона, вероятнее всего, будет доставлен в столицу в ближайшее время.



Ниже представляем топ-5 самых крупных взяток в России за последние годы.



5. Никита Белых – 600 тыс. евро



24 июня 2016 г. в московском ресторане был задержан с поличным губернатор Кировской области Никита Белых - в момент получения им пакета со 150 тыс. евро наличными.



Управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело в отношении губернатора по факту получения взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).



25 июня ему предъявлено обвинение, в тот же день Басманный суд Москвы санкционировал арест Белых.



По версии следствия, губернатор области лично и через посредника получил взятки на общую сумму 600 тыс. евро, пообещав за эти деньги двум предприятиям региона покровительство со стороны областного правительства.



28 июля 2016 г. президент РФ Владимир Путин отправил Никиту Белых в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".



9 марта 2017 г. в отношении Белых было возбуждено новое уголовное дело о получении взятки.



Оба дела объединены в одно производство. Бывший губернатор свою вину не признает.



Он не отрицает получение денежных средств, но утверждает, что они предназначались для нужд города.



4. Михаил Юревич – $1,3 млн



16 марта 2017 г. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту получения взятки в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича (возглавлял регион в 2010-2014 гг.).



По данным следствия, в 2012 г. Юревич систематически получал деньги от министра здравоохранения области Виталия Тесленко за общее покровительство.



В 2014 г. Тесленко был приговорен к семи годам лишения свободы за взятки на сумму более 70 млн руб. за содействие при заключении договоров на поставки медоборудования.



20 марта 2017 г. Юревичу заочно было предъявлено обвинение в получении 26 млн руб. по части 6 статьи 290 УК РФ.



Также ему инкриминируется подстрекательство к клевете (часть 4 статьи 33, часть 2 статьи 128.1). На допросы к следователю Михаил Юревич не явился.



По словам его адвоката, он находится на лечении в Израиле.



3. Алексей Улюкаев – $2 млн



15 ноября 2016 г. Главным следственным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) на основании результатов проверок ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева в связи с признаками получения взятки в особо крупном размере.



Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки. Речь шла о вымогательстве взятки у представителей "Роснефти", сопряженном с угрозами.

Сам Улюкаев вину отрицает.



Басманный суд Москвы в среду продлил до 15 июля срок домашнего ареста



Улюкаева. При этом сохранены все наложенные на него запреты и ограничения, в том числе запрет покидать дом без разрешения следователя.



Однако адвокаты бывшего главы Минэкономразвития приняли решения обжаловать это решение.



Дело Алексея Улюкаева стало одним из самых громких уголовных дел по обвинению во взяточничестве в современной России.



2. Александр Хорошавин - $5,6 млн



Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был задержан в 2015 г. В ходе обыска у чиновника был изъят 1 млрд руб. наличными.



Кроме того, у него были обнаружены около 800 разнообразных ювелирных изделий, а также коллекция дорогих часов.



Его и советника подозревают в получении взятки в $5,5 млн. Хорошавин находится в СИЗО. Расследование продолжается.



По версии следствия, в 2009 г. губернатор Сахалинской области создал организованную преступную группу, члены которой получали от предпринимателей деньги за покровительство.



Общая сумма взяток превышает 522 млн руб. При этом Александр Хорошавин легализовал свыше 77 млн руб. путем перевода средств на банковские карты и приобретая валюту.



1. Вячеслав Гайзер - $12,3 млн



18 сентября 2015 г. в отношении главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и ряда чиновников Коми было возбуждено уголовное дело по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве.



20 сентября фигуранты дела были арестованы решением Басманного суда Москвы.



25 сентября в отношении них возбуждено новое дело по обвинению в легализации денежных доходов, полученных в результате совершения преступления организованной группой.



По данным следствия, Вячеслав Гайзер, его заместитель Алексей Чернов, бывший глава Коми Владимир Торлопов, предприниматели Александр Зарубин и Валерий Веселов в 2006 г. создали и возглавили преступное сообщество, участники которого незаконно завладели рядом предприятий Коми.



В результате действий Гайзера и остальных обвиняемых региону был причинен ущерб на сумму 3,5 млрд руб.



30 сентября 2015 г. Вячеслав Гайзер был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента РФ.



31 августа 2016 г. ему было предъявлено обвинение в получении взятки (часть 1 статьи 290 УК РФ).Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550504/ Источник: Вести ← Орешкин: укрепление рубля может замедлить рост ВВП МЭА понизило прогноз-2017 спроса на нефть в мире → Новости net.finam.ru