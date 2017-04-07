«Нефть России», 13.04.17, Москва, 15:02 Сохранение укрепления курса рубля может привести к замедлению темпов роста экономики в 2017 г., заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в четверг на заседании правительства, в ходе которого представлял макропрогноз.



Рост ВВП ожидается в 2017 г. на уровне 2%. "Одним из рисков для экономического роста в текущем году мы считаем произошедшее за последние месяцы серьезное ужесточение денежно-кредитных условий в виде комбинации роста процентных ставок в реальном выражении и серьезного укрепления рубля. Сохранение текущих условий, по нашим оценкам, может привести к замедлению темпов экономического роста уже в середине года", - заявил министр.



Он также сообщил, что ожидается ослабление курса рубля во второй половине года.



Министерство снизило прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2017 г. с 67,5 руб. до 64,4 руб. за доллар.



В 2018 г. средний курс доллара составит 69,8 руб. за доллар (в прежнем прогнозе - 68,7 руб.), в 2019 г. - 71,2 руб. за доллар (71,1 руб.), в 2020 г. средний курс доллара вырастет до 72,7 руб., прогнозирует МЭР.



Минэкономразвития РФ оценивает дефицит бюджета в 2017 г. в базовом сценарии около 2% ВВП, при сохранении текущих цен нефти - в 1,5%.



Дефицит бюджета в 2017 г. - 1,89 трлн руб., или 2% ВВП, в 2018 г. - 1,66 трлн руб., или 1,7% ВВП, в 2019 г. - 1,3 трлн руб., или 1,3% ВВП, в 2020 г. - 0,87 трлн руб., или 0,8% ВВП.



Минэкономразвития повысило прогноз средней цены на нефть в 2017-2019 гг. в базовом сценарии с $40 до $45,6 за баррель в 2017 г., в 2018 г. - до $40,8, в 2019 г. - до $41,6, в 2020 г. - до $42,4 за баррель.



Минэкономразвития РФ улучшило базовый прогноз по инфляции в России на 2017 г. до 3,8% с 4%. В 2018-2019 гг. и по итогам 2020 г. инфляция составит 4%.



Сейчас инфляция снизилась до 4,2% в годовом выражении, отметил Орешкин.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550502/ Источник: Вести ← Финансовая аналитика от Альпари: Для движения доллара к 55,5 руб. оснований нет Топ-5 крупнейших взяток современной России → Новости net.finam.ru