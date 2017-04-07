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Орешкин: укрепление рубля может замедлить рост ВВП
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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 15:02 Сохранение укрепления курса рубля может привести к замедлению темпов роста экономики в 2017 г., заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в четверг на заседании правительства, в ходе которого представлял макропрогноз.
Рост ВВП ожидается в 2017 г. на уровне 2%. "Одним из рисков для экономического роста в текущем году мы считаем произошедшее за последние месяцы серьезное ужесточение денежно-кредитных условий в виде комбинации роста процентных ставок в реальном выражении и серьезного укрепления рубля. Сохранение текущих условий, по нашим оценкам, может привести к замедлению темпов экономического роста уже в середине года", - заявил министр.
Он также сообщил, что ожидается ослабление курса рубля во второй половине года.
Министерство снизило прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2017 г. с 67,5 руб. до 64,4 руб. за доллар.
В 2018 г. средний курс доллара составит 69,8 руб. за доллар (в прежнем прогнозе - 68,7 руб.), в 2019 г. - 71,2 руб. за доллар (71,1 руб.), в 2020 г. средний курс доллара вырастет до 72,7 руб., прогнозирует МЭР.
Минэкономразвития РФ оценивает дефицит бюджета в 2017 г. в базовом сценарии около 2% ВВП, при сохранении текущих цен нефти - в 1,5%.
Дефицит бюджета в 2017 г. - 1,89 трлн руб., или 2% ВВП, в 2018 г. - 1,66 трлн руб., или 1,7% ВВП, в 2019 г. - 1,3 трлн руб., или 1,3% ВВП, в 2020 г. - 0,87 трлн руб., или 0,8% ВВП.
Минэкономразвития повысило прогноз средней цены на нефть в 2017-2019 гг. в базовом сценарии с $40 до $45,6 за баррель в 2017 г., в 2018 г. - до $40,8, в 2019 г. - до $41,6, в 2020 г. - до $42,4 за баррель.
Минэкономразвития РФ улучшило базовый прогноз по инфляции в России на 2017 г. до 3,8% с 4%. В 2018-2019 гг. и по итогам 2020 г. инфляция составит 4%.
Сейчас инфляция снизилась до 4,2% в годовом выражении, отметил Орешкин.