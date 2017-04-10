«Нефть России», 13.04.17, Москва, 14:56

Российский рубль в четверг торгуется с символическим повышением в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 56,58 руб. (-0,05%). Евро оценивается в 60,25 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 14 апреля, составляют 56,60 руб. за американскую валюту (понижена на 15 копеек) и 60,28 руб. за европейскую (повышена на 2 копейки).



Цены на нефть сегодня днем топчутся на месте. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $55,88 (+0,05%). Все имеющиеся к сегодняшнему дню драйверы уже исчерпаны: информация о снижении запасов от Минэнерго США учтена в котировках, инвесторы отыграли и рост спроса в стране на бензин. Статистика от ОПЕК по добыче в марте тоже воспринята нейтрально: снижение суточной выкачки идет за счет ключевых игроков картеля, ОАЭ например. Кроме того, сужение добычи сформировалась за счет просадки производства нефти в Ливии и Иране. Все это довольно ожидаемые моменты, на которых рынок и не стал зацикливаться.



Сегодня стало известно о том, что власти рассчитывают на покупку Минфином валюты в объеме $13 млрд за счет нефтегазовых дополнительных доходов. Прогноз основан на базовой цене за баррель на уровне $40 и новых бюджетных правилах. Рассчитанный властями объем не такой уж и глобальный, он не потребует от Минфина каких-то особенных усилий. К тому же, жизненно необходимо пополнить Резервный фонд.



Пока на рынке тихо, доллар США останется внутри целевого диапазона 56,25-57,35 руб. У участников торгов есть интересы в области 55,5 руб., но оснований для движения в эту сторону слишком мало.



Анна Бодрова, старший аналитик АльпариПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550501/ Источник: Альпари ← Финансовая аналитика от Альпари: Валютная пара EUR/USD: состоялся пробой трендовой линии Орешкин: укрепление рубля может замедлить рост ВВП → Новости net.finam.ru