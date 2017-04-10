«Нефть России», 13.04.17, Москва, 10:32

В среду по итогам торгов курс евро закрылся ростом. Цена в течение дня торговалась в боковом тренде между уровней 1,0589-1,0624 (диапазон 35 пунктов). Пробой трендовой линии и выход цены из диапазона произошёл ближе к закрытию торгового дня. Курс доллара ослаб после выступления президента США Дональда Трампа. Он заявил, что доллар стал слишком сильным и вредит американской экономике. Также Трамп намекнул ФРС, чтобы регулятор удерживал процентные ставки на низком уровне.



Самое интересное, что глава ФРС США Джанет Йеллен слегка озаботилась законопроектом, который рассматривается в Конгрессе. В случае его принятия изменятся правила реакции ФРС на кризисные явления и условия изменения процентных ставок. Независимость Федрезерва под угрозой.



Доходность 10-летних облигаций в США снизилась на 2,57%, до 2,235%. Курс евро/доллар вырос до 1,0675.



На момент написания обзора евро стоит 1,0673. В Азии покупатели сдвинули максимум на 1,0677. После обновления максимума ожидается нисходящая коррекция до 1,0651. Её глубина будет зависеть от того, захотят ли покупатели остаться в длинных позициях перед длительными выходными или нет. По случаю праздника в пятницу и понедельник многие европейские биржи будут закрыты.



Скачок вверх возможен до уровней 1,0685/90. Так как укрепление евро вызвал Трамп, то перед выборами во Франции евро может опять растерять всю прибыль. Будет приятным сюрпризом, если цена в первой половине дня поднимется до 1,0700. Но в любом случае, дальнейшее наступление лучше начинать с отката.



Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0651, максимум – 1,0681, закрытие – 1,0658.



В 11:30 мск в Великобритании выйдет обзор Банка Англии по кредитным условиям.

В 15:30 мск в Канаде опубликуют данные по промышленным продажам за февраль.

В 15:30 мск в Канаде выйдет индекс цен на первичном рынке жилья за февраль.

В 15:30 мск в США опубликуют индекс цен производителей за март, число требований на пособие по безработице за неделю 2-8 апреля, базовый индекс цен производителей за март.

В 16:30 мск в Великобритании выйдет индекс опережающих индикаторов от СВ за февраль.

В 17:00 мск в США выйдет предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и предварительные инфляционные ожидания от Мичиганского университета за апрель.



Владислав Антонов, аналитик АльпариПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550499/ Источник: Альпари ← Визит Рекса Тиллерсона в Москву: что в итоге? Новости net.finam.ru