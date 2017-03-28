«Нефть России», 13.04.17, Москва, 10:20

После встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду государственный секретарь США Рекс Тиллерсон повторил то, что мир уже знает: между двумя странами низкий уровень доверия.



Двухдневный визит госсекретаря США не принес никаких реальных прорывов, но было бы странно, если бы стороны смогли добиться какого-либо прогресса.



О низком уровне доверия между США и РФ говорил и президент Владимир Путин, всего за несколько часов до начала визита Тиллерсона.



После удара Вашингтона по авиабазе в Сирии, критики со стороны РФ и американских угроз по поводу усиления санкций многие видели риски полного провала переговоров. Но этого, к счастью, не произошло.



Лавров и Тиллерсон держались на публике показательно дружелюбно, да и тон встречи не был агрессивным. Тем не менее разные взгляды на мир США и России – это уже возможность для ожесточенных споров.



С точки зрения Вашингтона, Китай и Россия сейчас являются наиболее важными вопросами. По крайней мере именно об этом говорят первые официальные крупные встречи после вступления Дональда Трампа в должность президента США.



Хотя с экономической точки зрения действия Китая намного более сильный вызов для США, рост влияния РФ на Ближнем Востоке, вхождение Крыма в состав России в 2014 г. и усиливающееся противостояние с НАТО также воспринимаются остро в Белом доме.



Откровенные переговоры



Переговоры Лаврова и Тиллерсона длились около пяти часов, а затем еще два часа продолжалась беседа с Владимиром Путиным.



"Переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений, для взаимодействия по международным делам", - сказал Лавров на итоговой пресс-конференции.



Тиллерсон же назвал встречу продуктивной, а также заявил о необходимости восстановить доверие, остановить "деградацию" и разрешить важные вопросы.



Сирия



Сирийский вопрос, как и ожидалось, стал основным на переговорах. При этом общего мнения стороны так и не достигли. Тиллерсон признал, что оценки РФ и США сильно расходятся, если речь идет о химическом ударе в сирийской провинции Идлиб.



Кроме того, он настаивает на необходимости свержения Башара Асада, а Россия, по его мнению, должна объяснить президенту Сирии неизбежность этого события.



Лавров же следовал неизменной позиции РФ, которая заключается в том, чтобы дать сирийскому народу самому решать свою судьбу. И по применению химического оружия позиция не менялась.



"Хочу подчеркнуть нашу стопроцентную убежденность в том, что если наши коллеги в ООН, в Гааге будут увиливать от этого расследования, то это будет означать, что они, в общем-то, не хотят установить истину", — сказал он.



Тем не менее стороны заявили о готовности продолжить действия меморандума по предотвращению инцидентов в небе над Сирией, и это уже большой прогресс, учитывая абсолютно разные точки зрения.



Кроме того, Лавров и Тиллерсон подчеркнули необходимость урегулирования ситуации в Сирии, хотя общий подход так и не был согласован.



Украина и санкции



Тема Украины также обсуждалась на встрече, а Россия увидела готовность Америки работать над реализацией минских соглашений, отметил Лавров и добавил, что Москва готова к этому.



Также глава российского МИД добавил, что у РФ и США единая позиция по минским договоренностям: они должны выполняться.



Тем не менее вопрос санкций против России вообще не обсуждался, подчеркнул Тиллерсон после переговоров.



Другие вопросы



Также удалось обсудить ядерную проблему КНДР, кибербезопасность и борьбу с терроризмом.



Россия и США согласились с тем, что заставить Северную Корею отказаться от разработки ядерного оружия можно исключительно с помощью политических и дипломатических усилий.



Что же касается кибербезопасности, то здесь Вашингтон гнет свою линию и обвиняет Россию во вмешательстве в американские выборы.



Борьба с терроризма не вызвала разногласий. Россия и США в очередной раз подтвердили свою позицию, которая заключается в борьбе с террористами любыми средствами.



"Это тема, которую наши президенты обсуждали в ходе своих нескольких телефонных разговоров, включая телефонный разговор в ночь на 4 апреля, когда Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в петербургском метро", - отметил Лавров.



Что касается борьбы с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в России), то глава МИД РФ напомнил, что свержение режима в Сирии может привести к победе ИГ, а также призвал "руководствоваться здравым, прагматичным смыслом, а не эмоциями".



Что в итоге?



Самым четким итогом переговоров можно назвать решение о создании рабочей группы по урегулированию вопросов, требующих незамедлительного рассмотрения.



Россия подтвердила, что готова к диалогу к США и к совместным действиям в различных сферах. Тиллерсон также отметил, что надеется на возможность подобных переговоров в будущем.



Сама по себе риторика переговоров со стороны США была призвана заставить Москву выбрать ту или иную сторону. Этого не произошло, так как от своего мнения Россия не отказалась.



При этом важным было избежать усиления конфронтации, и этого удалось добиться во многом благодаря Тиллерсону, казавшемуся хладнокровным на фоне агрессивных и популистских заявлений Белого дома.

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