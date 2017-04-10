«Нефть России», 13.04.17, Москва, 10:13

Рубль вырос и к доллару, и к евро. Американская валюта подешевела до 56,5 руб., единая европейская - до 60 руб. 35 коп.



В целом торги на Московской бирже проходили достаточно спокойно. Судя по всему, трейдеры решили взять паузу и пытаются определиться с дальнейшим направлением.



Практически не повлияли на курс рубля и снижающиеся цены на нефть. Статистика от Минэнерго США прервала ралли на рынке углеводородов. Несмотря на первое в этом году снижение запасов, в Кушинге - хранилище, которое служит точкой поставки фьючерсных контрактов на Nymex, - запасы выросли до рекорда, и теперь оно заполнено практически до предела.



Кроме того, снова выросла добыча - до максимума с середины 2015 г. Ну а усилили падение нефтяные цены уже после ежемесячного доклада ОПЕК.



В марте страны организации продолжили сокращать добычу, снизив ее еще 153 тыс. баррелей в день, однако у трейдеров хватает и поводов для беспокойства. Так, например, лидер ОПЕК - Саудовская Аравия - второй месяц подряд увеличивает добычу - почти до 10 млн баррелей в день.



Кроме того, внутри картеля, похоже, возрастают опасения по поводу сланцевого сектора США, который развивается куда более быстрыми темпами, чем планировалось. ОПЕК повышает оценку американской добычи уже пятый месяц подряд.



Но и это еще не все. ОПЕК обращает внимание на открытие новых проектов по добыче в странах, которые никак не обременены соглашением по сокращению добычи. В первую очередь это Бразилия, Мексика и Канада. По прогнозу ОПЕК, эти страны нарастят добычу на 600 тыс. баррелей в сутки, а это значительно больше, чем ожидалось еще месяц назад.



В целом же рубль пока не слишком реагирует на негативную динамику нефтяных цен, но ситуация может измениться в любой момент, да и рынок нефти тоже может в одночасье ускорить падение. Мы прекрасно помним, как буквально месяц назад котировки всего за три торговые сессии потеряли более 10%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550497/ Источник: Вести ← Финансовая аналитика от Альпари: Рубль вновь устоял, поддержка от экспортеров придет на следующей неделе Визит Рекса Тиллерсона в Москву: что в итоге? → Новости net.finam.ru