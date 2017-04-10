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Инвестиции, финансы

Как долго рубль будет игнорировать нефтяные цены

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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 10:13    
Рубль вырос и к доллару, и к евро. Американская валюта подешевела до 56,5 руб., единая европейская - до 60 руб. 35 коп.
 
В целом торги на Московской бирже проходили достаточно спокойно. Судя по всему, трейдеры решили взять паузу и пытаются определиться с дальнейшим направлением.
 
Практически не повлияли на курс рубля и снижающиеся цены на нефть. Статистика от Минэнерго США прервала ралли на рынке углеводородов. Несмотря на первое в этом году снижение запасов, в Кушинге - хранилище, которое служит точкой поставки фьючерсных контрактов на Nymex, - запасы выросли до рекорда, и теперь оно заполнено практически до предела.
 
Кроме того, снова выросла добыча - до максимума с середины 2015 г. Ну а усилили падение нефтяные цены уже после ежемесячного доклада ОПЕК.
 
В марте страны организации продолжили сокращать добычу, снизив ее еще 153 тыс. баррелей в день, однако у трейдеров хватает и поводов для беспокойства. Так, например, лидер ОПЕК - Саудовская Аравия - второй месяц подряд увеличивает добычу - почти до 10 млн баррелей в день.
 
Кроме того, внутри картеля, похоже, возрастают опасения по поводу сланцевого сектора США, который развивается куда более быстрыми темпами, чем планировалось. ОПЕК повышает оценку американской добычи уже пятый месяц подряд.
 
Но и это еще не все. ОПЕК обращает внимание на открытие новых проектов по добыче в странах, которые никак не обременены соглашением по сокращению добычи. В первую очередь это Бразилия, Мексика и Канада. По прогнозу ОПЕК, эти страны нарастят добычу на 600 тыс. баррелей в сутки, а это значительно больше, чем ожидалось еще месяц назад.
 
В целом же рубль пока не слишком реагирует на негативную динамику нефтяных цен, но ситуация может измениться в любой момент, да и рынок нефти тоже может в одночасье ускорить падение. Мы прекрасно помним, как буквально месяц назад котировки всего за три торговые сессии потеряли более 10%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550497/

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Как долго рубль будет игнорировать нефтяные цены

«Нефть России», 13.04.17, Москва, 10:13   
Рубль вырос и к доллару, и к евро. Американская валюта подешевела до 56,5 руб., единая европейская - до 60 руб. 35 коп.
 
В целом торги на Московской бирже проходили достаточно спокойно. Судя по всему, трейдеры решили взять паузу и пытаются определиться с дальнейшим направлением.
 
Практически не повлияли на курс рубля и снижающиеся цены на нефть. Статистика от Минэнерго США прервала ралли на рынке углеводородов. Несмотря на первое в этом году снижение запасов, в Кушинге - хранилище, которое служит точкой поставки фьючерсных контрактов на Nymex, - запасы выросли до рекорда, и теперь оно заполнено практически до предела.
 
Кроме того, снова выросла добыча - до максимума с середины 2015 г. Ну а усилили падение нефтяные цены уже после ежемесячного доклада ОПЕК.
 
В марте страны организации продолжили сокращать добычу, снизив ее еще 153 тыс. баррелей в день, однако у трейдеров хватает и поводов для беспокойства. Так, например, лидер ОПЕК - Саудовская Аравия - второй месяц подряд увеличивает добычу - почти до 10 млн баррелей в день.
 
Кроме того, внутри картеля, похоже, возрастают опасения по поводу сланцевого сектора США, который развивается куда более быстрыми темпами, чем планировалось. ОПЕК повышает оценку американской добычи уже пятый месяц подряд.
 
Но и это еще не все. ОПЕК обращает внимание на открытие новых проектов по добыче в странах, которые никак не обременены соглашением по сокращению добычи. В первую очередь это Бразилия, Мексика и Канада. По прогнозу ОПЕК, эти страны нарастят добычу на 600 тыс. баррелей в сутки, а это значительно больше, чем ожидалось еще месяц назад.
 
В целом же рубль пока не слишком реагирует на негативную динамику нефтяных цен, но ситуация может измениться в любой момент, да и рынок нефти тоже может в одночасье ускорить падение. Мы прекрасно помним, как буквально месяц назад котировки всего за три торговые сессии потеряли более 10%.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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