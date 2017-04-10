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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 10:07
В среду, 12 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 30,25 коп. (-0,53%), до 56,59 руб., курс евро – на 16,75 коп. (-0,28%), до 60,36 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (+3,03%), евро/рубль – 248,9 млн евро (+6,02%).
Центральный банк России с 13 апреля понизил официальный курс доллара США на 19,96 коп., до 56,7556 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 60,2631 руб., что ниже предыдущего дня на 4,11 коп.
В среду торги на Мосбирже открылись снижением по доллару и евро. Ралли цен на нефть Brent до $56,62 оказало поддержку российской валюте в начале торгов. Курс доллара снизился до 56,64 руб., евро – до 60,17 руб. Когда на нефтяном рынке началась коррекция, рубль растерял все заработанные очки на открытии. Участники рынка нервничали в ожидании результатов встречи президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Волатильности рублёвым парам добавил Минфин РФ, который провалил аукционы. Ведомство не смогло продать облигации федерального займа в полном объеме. При запланированном объеме продаж на 40 млрд руб. удалось выручить 32,88 млрд руб.
Из-за роста геополитических рисков инвесторы отказываются инвестировать в российские активы. По итогам дня индекс государственных облигаций в России (RGBI) упал на 0,18%, до 136,16. За четыре дня индекс снизился на 0,69%. Пока это выглядит как коррекция. Паники среди инвесторов не наблюдается.
Российская валюта отреагировала незначительным укреплением на завершение переговоров в Кремле. Сильно укрепиться ей помешала дешевеющая нефть. Курс доллара ослаб на американской сессии после выступления президента США Д. Трампа. Он заявил, что доллар стал слишком сильным и вредит американской экономике. Также Трамп намекнул ФРС, чтобы регулятор удерживал процентные ставки на низком уровне.
Доходность 10-летних облигаций в США снизилась до 2,235%. Курс доллара отреагировал на выступления Трампа снижением до 56,54 руб., курс евро – до 60,05 руб.
Сегодня, 13 апреля, баррель Brent стоит $55,84 (рост составляет более 0,4%). После нисходящей коррекции можно снова возвращаться к $56,62. На фоне восстановления нефтяных котировок по рублю ожидается полное перекрытие ценового разрыва за 6 апреля.
В четверг мы ожидаем снижения курса доллара до 56,30 руб., курс евро – до 60,05. Из-за укрепления евро на рынке Форекс, рублю будет сложно у него отвоевывать позиции на внутреннем рынке.
Налоговый период в РФ и экспортеры в течение следующей недели поддержат рубль продажами валютной выручки для уплаты налогов.
Владислав Антонов, аналитик Альпари