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Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Трамп обвалил доллар, назвав его "слишком сильным"

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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 07:54     Президент США Дональд Трамп заявил о том, что курс доллара по отношению к другим является "слишком сильным", спровоцировав падение его котировок на валютном рынке.
 
Дональд Трамп в очередной раз выступил с рядом противоречивых заявлений. В интервью изданию Wall Street Journal он отказался от своих собственных слов в отношении Китая, а также председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен.
 
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"На мой взгляд, доллар становится слишком сильным и отчасти, это моя вина, потому что люди уверены во мне. Но сейчас это наносит нам вред – и будет вредить нам в долгосрочной перспективе. У сильного доллара есть несколько очень хороших аспектов, однако, обычно самое лучшее здесь – то, что это хорошо звучит. При сильном долларе и девальвации валют другими странами очень и очень трудно конкурировать".
 
После появления данного высказывания в СМИ американский доллар начал терять позиции по отношению к основным мировым валютам. При этом, в интервью Трамп также сделал ряд других заявлений, которые разительно отличаются от его высказываний в ходе избирательной кампании.
 
В ответ на вопрос журналиста WSJ о том, манипулирует ли Китай курсом своей валюты, Трамп, ранее грозивший начать торговые переговоры с обвинений в Китая в валютных манипуляциях, ответил: "Они не являются валютными манипуляторами".
 
Когда президента США спросили о дальнейших перспективах действующей главы ФРС Джанет Йеллен Дональд Трамп образца апреля 2017 г. и здесь вошел в противоречие со своими собственными заявлениями. Он отметил, что уже поговорил с Йеллен и пока не принял решение о том, менять ли ее на посту ФРС или нет.
 

 
– Мне действительно нравится политика низких процентных ставок, должен признаться вам.
 
– Можно ли сказать, что судьба г-жи Йеллен на посту главы ФРС предрешена при завершении срока в 2018 году?
 
– Нет, не предрешена. Она нравится мне. Я уважаю ее. Пока очень рано говорить, о том, как решится этот вопрос.
 
В ходе президентской гонки Трамп неоднократно критиковал председателя ФРС. Почти год назад, в мае 2016 г. в интервью телеканалу CNBC Дональд Трамп пообещал "найти замену" Йеллен, когда в 2018 г. истечет срок ее полномочий.
 

 
"Я не имею ничего личного против Джанет Йеллен, она выполняет свою работу. Я с ней не знаком лично, хотя знакомые мне люди довольно высокого о ней мнения. Но она не является членом Республиканской партии. Когда срок ее полномочий на посту главы ФРС истечет, я найду ей замену".
 
В сентябре 2016 г. в еще одно интервью CNBC Трамп заявил о том, что Джанет Йеллен на посту председателя ФРС США "манипулирует процентными ставками, удерживая их низкими до ухода Барака Обамы". Тогда же он заявил о том, что "Йеллен должно быть стыдно за то, что она делает со страной".
 
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[/HTML]Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550493/

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Трамп обвалил доллар, назвав его "слишком сильным"

«Нефть России», 13.04.17, Москва, 07:54    Президент США Дональд Трамп заявил о том, что курс доллара по отношению к другим является "слишком сильным", спровоцировав падение его котировок на валютном рынке.
 
Дональд Трамп в очередной раз выступил с рядом противоречивых заявлений. В интервью изданию Wall Street Journal он отказался от своих собственных слов в отношении Китая, а также председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен.
 
[HTML]


[/HTML]
 

 
"На мой взгляд, доллар становится слишком сильным и отчасти, это моя вина, потому что люди уверены во мне. Но сейчас это наносит нам вред – и будет вредить нам в долгосрочной перспективе. У сильного доллара есть несколько очень хороших аспектов, однако, обычно самое лучшее здесь – то, что это хорошо звучит. При сильном долларе и девальвации валют другими странами очень и очень трудно конкурировать".
 
После появления данного высказывания в СМИ американский доллар начал терять позиции по отношению к основным мировым валютам. При этом, в интервью Трамп также сделал ряд других заявлений, которые разительно отличаются от его высказываний в ходе избирательной кампании.
 
В ответ на вопрос журналиста WSJ о том, манипулирует ли Китай курсом своей валюты, Трамп, ранее грозивший начать торговые переговоры с обвинений в Китая в валютных манипуляциях, ответил: "Они не являются валютными манипуляторами".
 
Когда президента США спросили о дальнейших перспективах действующей главы ФРС Джанет Йеллен Дональд Трамп образца апреля 2017 г. и здесь вошел в противоречие со своими собственными заявлениями. Он отметил, что уже поговорил с Йеллен и пока не принял решение о том, менять ли ее на посту ФРС или нет.
 

 
– Мне действительно нравится политика низких процентных ставок, должен признаться вам.
 
– Можно ли сказать, что судьба г-жи Йеллен на посту главы ФРС предрешена при завершении срока в 2018 году?
 
– Нет, не предрешена. Она нравится мне. Я уважаю ее. Пока очень рано говорить, о том, как решится этот вопрос.
 
В ходе президентской гонки Трамп неоднократно критиковал председателя ФРС. Почти год назад, в мае 2016 г. в интервью телеканалу CNBC Дональд Трамп пообещал "найти замену" Йеллен, когда в 2018 г. истечет срок ее полномочий.
 

 
"Я не имею ничего личного против Джанет Йеллен, она выполняет свою работу. Я с ней не знаком лично, хотя знакомые мне люди довольно высокого о ней мнения. Но она не является членом Республиканской партии. Когда срок ее полномочий на посту главы ФРС истечет, я найду ей замену".
 
В сентябре 2016 г. в еще одно интервью CNBC Трамп заявил о том, что Джанет Йеллен на посту председателя ФРС США "манипулирует процентными ставками, удерживая их низкими до ухода Барака Обамы". Тогда же он заявил о том, что "Йеллен должно быть стыдно за то, что она делает со страной".
 
[HTML]
[/HTML]
 

© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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