«Нефть России», 13.04.17, Москва, 00:04 Президент «Роснефти» Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров выпустили совместное заявление, в котором опровергли информацию газеты Financial Times о том, что между ними возник конфликт из-за чеченских активов нефтяной компании



Материал Financial Times, сказано в заявлении, содержит «лживые измышления», которые затрагивают «чувствительные моменты личных отношений Игоря Ивановича Сечина и Рамзана Ахмадовича Кадырова». Отмечается, что президент «Роснефти» был близко знаком с прежним главой Чечни Ахмамад-Хаджи Кадыровым с 1999 года, на тот момент Рамзану Кадырову было 23 года.



Авторы заявления отметили, что «домыслы» Financial Times были «немедленно растиражированы ресурсами, финансируемыми структурами Ходорковского». О каких сайтах идет речь, не уточняется.



«Удивляет участие одного из ведущих мировых бизнес-изданий, коим является FT, в обслуживании провокаций криминальных элементов так называемой "оппозиции", пытающихся проецировать свой хорошо нам известный бандитский опыт на взаимоотношения между республикой и крупнейшей российской корпорацией», — заявили Сечин и Кадыров.



Авторы заявления назвали «разжиганием межнациональной розни» предположения FT, что глава «Роснефти» мог потребовать проверить, существует ли «связь с Чечней» у террориста, взорвавшего 3 апреля бомбу в метро Петербурга.



«Заявляем, что нас связывает многолетние и многосторонние уважительные деловые и человеческие отношения. Мы конструктивно решаем все возникающие в процессе совместной работы вопросы», — добавили Игорь Сечин и Рамзан Кадыров. Они добавили, что обратятся «в суды различных юрисдикций».



Газета Financial Times опубликовала 11 апреля материал, в котором со ссылкой на анонимных источников сообщила, что у Сечина возник конфликт с Кадыровым, который отказался платить 12,5 миллиарда рублей за чеченские активы «Роснефти».



Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сравнил Financial Times с «провинциальной шпаной», которая «подбирает с пола совершенно криминальные провокации банды Ходорковского».



В декабре 2015 года президент России Владимир Путин поддержал предложение Кадырова, чтобы Росимущество передало Чечне предприятие «Чеченнефтехимпром», которым управляет «Роснефть». В ответ нефтяная компания предложила передать Чечне 51 процент акций «Грoznефтегаза» и другое имущество «Роснефти» за 12,5 миллиарда рублей.