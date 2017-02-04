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Конфликты

Сечин и Кадыров рассказали о «чувствительных моментах» личных отношений

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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 00:04    Президент «Роснефти» Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров выпустили совместное заявление, в котором опровергли информацию газеты Financial Times о том, что между ними возник конфликт из-за чеченских активов нефтяной компании
 
Материал Financial Times, сказано в заявлении, содержит «лживые измышления», которые затрагивают «чувствительные моменты личных отношений Игоря Ивановича Сечина и Рамзана Ахмадовича Кадырова». Отмечается, что президент «Роснефти» был близко знаком с прежним главой Чечни Ахмамад-Хаджи Кадыровым с 1999 года, на тот момент Рамзану Кадырову было 23 года.
 
Авторы заявления отметили, что «домыслы» Financial Times были «немедленно растиражированы ресурсами, финансируемыми структурами Ходорковского». О каких сайтах идет речь, не уточняется.
 
«Удивляет участие одного из ведущих мировых бизнес-изданий, коим является FT, в обслуживании провокаций криминальных элементов так называемой "оппозиции", пытающихся проецировать свой хорошо нам известный бандитский опыт на взаимоотношения между республикой и крупнейшей российской корпорацией», — заявили Сечин и Кадыров.
 
Авторы заявления назвали «разжиганием межнациональной розни» предположения FT, что глава «Роснефти» мог потребовать проверить, существует ли «связь с Чечней» у террориста, взорвавшего 3 апреля бомбу в метро Петербурга.
 
«Заявляем, что нас связывает многолетние и многосторонние уважительные деловые и человеческие отношения. Мы конструктивно решаем все возникающие в процессе совместной работы вопросы», — добавили Игорь Сечин и Рамзан Кадыров. Они добавили, что обратятся «в суды различных юрисдикций».
 
Газета Financial Times опубликовала 11 апреля материал, в котором со ссылкой на анонимных источников сообщила, что у Сечина возник конфликт с Кадыровым, который отказался платить 12,5 миллиарда рублей за чеченские активы «Роснефти».
 
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сравнил Financial Times с «провинциальной шпаной», которая «подбирает с пола совершенно криминальные провокации банды Ходорковского».
 
В декабре 2015 года президент России Владимир Путин поддержал предложение Кадырова, чтобы Росимущество передало Чечне предприятие «Чеченнефтехимпром», которым управляет «Роснефть». В ответ нефтяная компания предложила передать Чечне 51 процент акций «Грознефтегаза» и другое имущество «Роснефти» за 12,5 миллиарда рублей.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550492/

FT: Сечин вступил в противостояние с КадыровымТрамп обвалил доллар, назвав его "слишком сильным"
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Сечин и Кадыров рассказали о «чувствительных моментах» личных отношений

«Нефть России», 13.04.17, Москва, 00:04   Президент «Роснефти» Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров выпустили совместное заявление, в котором опровергли информацию газеты Financial Times о том, что между ними возник конфликт из-за чеченских активов нефтяной компании
 
Материал Financial Times, сказано в заявлении, содержит «лживые измышления», которые затрагивают «чувствительные моменты личных отношений Игоря Ивановича Сечина и Рамзана Ахмадовича Кадырова». Отмечается, что президент «Роснефти» был близко знаком с прежним главой Чечни Ахмамад-Хаджи Кадыровым с 1999 года, на тот момент Рамзану Кадырову было 23 года.
 
Авторы заявления отметили, что «домыслы» Financial Times были «немедленно растиражированы ресурсами, финансируемыми структурами Ходорковского». О каких сайтах идет речь, не уточняется.
 
«Удивляет участие одного из ведущих мировых бизнес-изданий, коим является FT, в обслуживании провокаций криминальных элементов так называемой "оппозиции", пытающихся проецировать свой хорошо нам известный бандитский опыт на взаимоотношения между республикой и крупнейшей российской корпорацией», — заявили Сечин и Кадыров.
 
Авторы заявления назвали «разжиганием межнациональной розни» предположения FT, что глава «Роснефти» мог потребовать проверить, существует ли «связь с Чечней» у террориста, взорвавшего 3 апреля бомбу в метро Петербурга.
 
«Заявляем, что нас связывает многолетние и многосторонние уважительные деловые и человеческие отношения. Мы конструктивно решаем все возникающие в процессе совместной работы вопросы», — добавили Игорь Сечин и Рамзан Кадыров. Они добавили, что обратятся «в суды различных юрисдикций».
 
Газета Financial Times опубликовала 11 апреля материал, в котором со ссылкой на анонимных источников сообщила, что у Сечина возник конфликт с Кадыровым, который отказался платить 12,5 миллиарда рублей за чеченские активы «Роснефти».
 
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сравнил Financial Times с «провинциальной шпаной», которая «подбирает с пола совершенно криминальные провокации банды Ходорковского».
 
В декабре 2015 года президент России Владимир Путин поддержал предложение Кадырова, чтобы Росимущество передало Чечне предприятие «Чеченнефтехимпром», которым управляет «Роснефть». В ответ нефтяная компания предложила передать Чечне 51 процент акций «Грознефтегаза» и другое имущество «Роснефти» за 12,5 миллиарда рублей.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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