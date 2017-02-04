|
Новости oilru.com
Конфликты
FT: Сечин вступил в противостояние с Кадыровым
|
Реплика: Алхимики золотого рынка
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 13.04.17, Москва, 00:00 Президент «Роснефти» Игорь Сечин пошел на конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который отказался платить 12,5 миллиарда рублей за чеченские активы «Роснефти», сообщает Financial Times, ссылаясь на слова информированных источников
«Он [Кадыров] довольно страшный парень, но и Игорь Иванович [Сечин] тоже. Игорь Иванович — не тот парень, которого могут запугать слова Кадырова», — сказал анонимный источник, знакомый с ходом переговоров по продаже активов «Роснефти» в Чечне.
Критические заявления Кадырова в адрес «Роснефти» и Игоря Сечина, сделанные в эфире телеканала «Россия 24», привели к усилению конфликта. По словам собеседника, близкого к «Роснефти», после этого возникла необходимость проверить, существует ли «связь с Чечней» у террориста, взорвавшего 3 апреля бомбу в метро Петербурга.
В конце марта 2017 года Рамзан Кадыров в интервью «России 24» заявил, что цена, назначенная «Роснефтью» за свои активы в Чечне, сильно завышена. «То, что они за 12,5 миллиарда предлагают, это смешно. Как они считают, я даже не знаю», — сказал Кадыров. По его словам, нефтяная отрасль в Чечне «убитая», а «Роснефть» так и не построила нефтеперерабатывающий завод, как обещала президенту России. Глава Чечни обвинил Игоря Сечина в «несправедливом отношении» из-за отказа построить НПЗ.
«На самом деле если я сегодня озвучу такие вопросы, они завтра начнут: "А, Кадыров против "Роснефти", давай его давить по полной программе". Но я отстаиваю интересы региона и народа», — говорил Кадыров.
В декабре 2015 года президент России Владимир Путин поддержал предложение Кадырова передать Чечне предприятие «Чеченнефтехимпром», которым управляет «Роснефть». В ответ нефтяная компания предложила передать Чечне контрольный пакет акций «Грознефтегаза» и другое имущество «Роснефти» за 12,5 миллиарда рублей.