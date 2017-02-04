«Нефть России», 13.04.17, Москва, 00:00 Президент «Роснефти» Игорь Сечин пошел на конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который отказался платить 12,5 миллиарда рублей за чеченские активы «Роснефти», сообщает Financial Times, ссылаясь на слова информированных источников



«Он [Кадыров] довольно страшный парень, но и Игорь Иванович [Сечин] тоже. Игорь Иванович — не тот парень, которого могут запугать слова Кадырова», — сказал анонимный источник, знакомый с ходом переговоров по продаже активов «Роснефти» в Чечне.



Критические заявления Кадырова в адрес «Роснефти» и Игоря Сечина, сделанные в эфире телеканала «Россия 24», привели к усилению конфликта. По словам собеседника, близкого к «Роснефти», после этого возникла необходимость проверить, существует ли «связь с Чечней» у террориста, взорвавшего 3 апреля бомбу в метро Петербурга.



В конце марта 2017 года Рамзан Кадыров в интервью «России 24» заявил, что цена, назначенная «Роснефтью» за свои активы в Чечне, сильно завышена. «То, что они за 12,5 миллиарда предлагают, это смешно. Как они считают, я даже не знаю», — сказал Кадыров. По его словам, нефтяная отрасль в Чечне «убитая», а «Роснефть» так и не построила нефтеперерабатывающий завод, как обещала президенту России. Глава Чечни обвинил Игоря Сечина в «несправедливом отношении» из-за отказа построить НПЗ.



«На самом деле если я сегодня озвучу такие вопросы, они завтра начнут: "А, Кадыров против "Роснефти", давай его давить по полной программе". Но я отстаиваю интересы региона и народа», — говорил Кадыров.



В декабре 2015 года президент России Владимир Путин поддержал предложение Кадырова передать Чечне предприятие «Чеченнефтехимпром», которым управляет «Роснефть». В ответ нефтяная компания предложила передать Чечне контрольный пакет акций «Грознефтегаза» и другое имущество «Роснефти» за 12,5 миллиарда рублей.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550491/ Источник: Сноб ← Москва и Вашингтон договорились поддерживать инициативы деловых кругов двух стран Сечин и Кадыров рассказали о «чувствительных моментах» личных отношений → Новости net.finam.ru