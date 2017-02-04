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Конфликты

FT: Сечин вступил в противостояние с Кадыровым

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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 00:00    Президент «Роснефти» Игорь Сечин пошел на конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который отказался платить 12,5 миллиарда рублей за чеченские активы «Роснефти», сообщает Financial Times, ссылаясь на слова информированных источников
 
«Он [Кадыров] довольно страшный парень, но и Игорь Иванович [Сечин] тоже. Игорь Иванович — не тот парень, которого могут запугать слова Кадырова», — сказал анонимный источник, знакомый с ходом переговоров по продаже активов «Роснефти» в Чечне.
 
Критические заявления Кадырова в адрес «Роснефти» и Игоря Сечина, сделанные в эфире телеканала «Россия 24», привели к усилению конфликта. По словам собеседника, близкого к «Роснефти», после этого возникла необходимость проверить, существует ли «связь с Чечней» у террориста, взорвавшего 3 апреля бомбу в метро Петербурга.
 
В конце марта 2017 года Рамзан Кадыров в интервью «России 24» заявил, что цена, назначенная «Роснефтью» за свои активы в Чечне, сильно завышена. «То, что они за 12,5 миллиарда предлагают, это смешно. Как они считают, я даже не знаю», — сказал Кадыров. По его словам, нефтяная отрасль в Чечне «убитая», а «Роснефть» так и не построила нефтеперерабатывающий завод, как обещала президенту России. Глава Чечни обвинил Игоря Сечина в «несправедливом отношении» из-за отказа построить НПЗ.
 
«На самом деле если я сегодня озвучу такие вопросы, они завтра начнут: "А, Кадыров против "Роснефти", давай его давить по полной программе". Но я отстаиваю интересы региона и народа», — говорил Кадыров.
 
В декабре 2015 года президент России Владимир Путин поддержал предложение Кадырова передать Чечне предприятие «Чеченнефтехимпром», которым управляет «Роснефть». В ответ нефтяная компания предложила передать Чечне контрольный пакет акций «Грознефтегаза» и другое имущество «Роснефти» за 12,5 миллиарда рублей.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550491/

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FT: Сечин вступил в противостояние с Кадыровым

«Нефть России», 13.04.17, Москва, 00:00   Президент «Роснефти» Игорь Сечин пошел на конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который отказался платить 12,5 миллиарда рублей за чеченские активы «Роснефти», сообщает Financial Times, ссылаясь на слова информированных источников
 
«Он [Кадыров] довольно страшный парень, но и Игорь Иванович [Сечин] тоже. Игорь Иванович — не тот парень, которого могут запугать слова Кадырова», — сказал анонимный источник, знакомый с ходом переговоров по продаже активов «Роснефти» в Чечне.
 
Критические заявления Кадырова в адрес «Роснефти» и Игоря Сечина, сделанные в эфире телеканала «Россия 24», привели к усилению конфликта. По словам собеседника, близкого к «Роснефти», после этого возникла необходимость проверить, существует ли «связь с Чечней» у террориста, взорвавшего 3 апреля бомбу в метро Петербурга.
 
В конце марта 2017 года Рамзан Кадыров в интервью «России 24» заявил, что цена, назначенная «Роснефтью» за свои активы в Чечне, сильно завышена. «То, что они за 12,5 миллиарда предлагают, это смешно. Как они считают, я даже не знаю», — сказал Кадыров. По его словам, нефтяная отрасль в Чечне «убитая», а «Роснефть» так и не построила нефтеперерабатывающий завод, как обещала президенту России. Глава Чечни обвинил Игоря Сечина в «несправедливом отношении» из-за отказа построить НПЗ.
 
«На самом деле если я сегодня озвучу такие вопросы, они завтра начнут: "А, Кадыров против "Роснефти", давай его давить по полной программе". Но я отстаиваю интересы региона и народа», — говорил Кадыров.
 
В декабре 2015 года президент России Владимир Путин поддержал предложение Кадырова передать Чечне предприятие «Чеченнефтехимпром», которым управляет «Роснефть». В ответ нефтяная компания предложила передать Чечне контрольный пакет акций «Грознефтегаза» и другое имущество «Роснефти» за 12,5 миллиарда рублей.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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