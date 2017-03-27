«Нефть России», 12.04.17, Москва, 22:09

РФ и США договорились способствовать прямым контактам деловых кругов для преодоления негативных тенденций в экономических отношениях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве.



"Упоминали положение дел в наших экономических связях, чувствуем интерес бизнеса с обеих сторон к тому, чтобы наращивать взаимодействие, преодолеть негативную тенденцию в объемах товарооборота и инвестициях, которая по объективным причинам и по субъективным причинам сейчас наблюдается", - сказал он.



"Мы предложили поддержать инициативы деловых кругов двух стран с тем, чтобы их прямые контакты нашли поддержку со стороны российского государства и администрации США", - отметил министр.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550490/ Источник: Interfax ← Эксперты: Украина в рамках ЗСТ с ЕС деградировала как экспортер Новости net.finam.ru