«Нефть России», 13.04.17, Москва, 09:51

Добыча нефти в России по итогам 2017 г. вырастет до 549 млн тонн даже с учетом ее сокращения, заявил в среду журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. Сокращение по соглашению с ОПЕК идет по плану.



Добыча нефти в России достигла в 2016 г. рекордного значения в 547,499 млн тонн, что на 2,5% больше, чем в 2015 г.



Минэкономразвития РФ в апрельском базовом макроэкономическом прогнозе на текущий год и период 2018-2020 гг. повысило прогноз по добыче нефти в РФ в 2017 г. с 548 млн до 549 млн тонн, прогноз по экспорту нефти снижен с 268,4 млн до 257,7 млн тонн.



"Даже с учетом сокращения добычи эти прогнозные цифры точные", - заявил Новак.



Россия сохраняет прогноз снижения добычи нефти по итогам апреля в 300 тыс. баррелей в сутки, как и обещала. К середине апреля сокращение достигнет 250 тыс. баррелей в сутки.



"Наши планы не меняются. К концу месяца мы выйдем в 300 тыс. баррелей, в течение мая-июня мы будем поддерживать этот уровень в рамках тех параметров, которые были оговорены при заключении соглашения, - подчеркнул Новак. – Мы уже вышли на сокращение добычи нефти свыше 200 тыс. баррелей в сутки. К середине апреля компании должны выйти на 250 тыс. баррелей в сутки".



История вопроса



30 ноября 2016 г. члены ОПЕК договорились снизить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) до 32,5 млн б/с с 1 января 2017 г. на период первого полугодия 2017 г.



Производители нефти, не входящие в картель, согласились снизить добычу в совокупности на 600 тыс. б/с., в том числе Россия - в пределах 300 тыс. б/с.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550488/ Источник: Вести ← Четкое "да": бундестаг поддерживает "Северный поток-2"‎ Эксперты: Украина в рамках ЗСТ с ЕС деградировала как экспортер → Новости net.finam.ru