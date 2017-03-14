«Нефть России», 13.04.17, Москва, 09:45

Немецкий парламент поддерживает проект "Северный поток — 2" и считает, что строительство морской части газопровода не должно подчиняться законодательству Евросоюза, сообщил председатель комитета бундестага по экономике и энергетике‎ Петер Рамзауэр.



"Российский газ будет играть крайне важную роль в декарбонизации (снижение доли угля при производстве электроэнергии. — Прим. ред.) Германии при отказе от атомной энергетики. Пока мы не расширили свою инфраструктуру, ключевая роль будет отводиться российскому газу. Со временем она будет становиться все более важной и важной", — сказал Рамзауэр во время встречи российских и немецких депутатов.

‎"В этой связи должен озвучить совершено четкое "да" проекту "Северный поток — 2". Реализовав этот проект, мы сможем вдвое увеличить количество газа, поставляемое в Германию напрямую, — с 55 миллиардов кубометров до 110 миллиардов кубометров. Оно будет соответствовать тому количеству газа, которое ежегодно потребляется в Германии", — отметил он.



Рамзауэр также прокомментировал третий энергопакет ЕС, согласно которому одна и та же компания не может заниматься добычей, транспортировкой и сбытом газа. По словам парламентария, европейские правила должны применяться только к системе распространения топлива в Евросоюзе — участок, проложенный по дну Балтийского моря, под них не подпадет.



"У проекта есть свои противники, знаем мотивы и причины, которыми они руководствуются, будь то ЕК, ряд стран Восточной Европы и даже США. Но должен сказать, что все эти причины носят политический, а не экономический характер", — отметил Рамзауэр.



По его словам, в бундестаге критически относится к проекту партия зеленых, остальные фракции поддерживают проект. "Мы не видим препятствий на пути реализации проекта. Исходим из того, что проект будет реализован согласно графику", — сказал депутат.



Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. Объект планируется построить рядом с "Северным потоком".



Ранее Швеция и Дания направили Еврокомиссии запрос о правовой оценке "Северного потока — 2". В ответ ЕК заявила, что не видит законных оснований препятствовать реализации проекта, хоть он и не нравится еврочиновникам с политической точки зрения.

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