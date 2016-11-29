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Транзит

"Транснефть" не сможет прокачать в Белоруссию 24 млн т, если решение примут в конце апреля

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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 09:39    
"Транснефть" готова увеличить поставки нефти в Белоруссию до 24 млн тонн с 18 млн тонн, но не сможет это сделать, если решение задержится до конца апреля, сообщил журналистам первый вице-президент компании Максим Гришанин.
 
"Сейчас идут переговоры, возможно, они закончатся тем, что поставки Белоруссии будут увеличены. Мы это из годовой мощности в 24 млн тонн обеспечим. Но если решение будет принято в конце апреля, то это уже не будет 24 млн тонн. Как только мы получаем экспортный график для Белоруссии, мы открываем и качаем", - сказал он.
 
Ранее сообщалось, что правительство РФ рассмотрит 13 апреля проект соглашения о поставках нефти в Белоруссию. Как сообщал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, Минэнерго не планирует затягивать со сроками подписания, "так как руководством установлены очень короткие сроки".
 
3 апреля по итогам встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко было объявлено об урегулировании нефтегазового спора, который продолжался более года. Согласно договоренности, Белоруссия вернет долг "Газпрому" в размере более 700 млн долларов, Россия в ответ увеличит беспошлинные поставки нефти с 18 млн до 24 млн тонн и предоставит скидку на газ, начиная с 2018 года. При этом Белоруссия и Россия к 1 января 2018 года разработают правила единого рынка газа.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550486/

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"Транснефть" не сможет прокачать в Белоруссию 24 млн т, если решение примут в конце апреля

«Нефть России», 13.04.17, Москва, 09:39   
"Транснефть" готова увеличить поставки нефти в Белоруссию до 24 млн тонн с 18 млн тонн, но не сможет это сделать, если решение задержится до конца апреля, сообщил журналистам первый вице-президент компании Максим Гришанин.
 
"Сейчас идут переговоры, возможно, они закончатся тем, что поставки Белоруссии будут увеличены. Мы это из годовой мощности в 24 млн тонн обеспечим. Но если решение будет принято в конце апреля, то это уже не будет 24 млн тонн. Как только мы получаем экспортный график для Белоруссии, мы открываем и качаем", - сказал он.
 
Ранее сообщалось, что правительство РФ рассмотрит 13 апреля проект соглашения о поставках нефти в Белоруссию. Как сообщал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, Минэнерго не планирует затягивать со сроками подписания, "так как руководством установлены очень короткие сроки".
 
3 апреля по итогам встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко было объявлено об урегулировании нефтегазового спора, который продолжался более года. Согласно договоренности, Белоруссия вернет долг "Газпрому" в размере более 700 млн долларов, Россия в ответ увеличит беспошлинные поставки нефти с 18 млн до 24 млн тонн и предоставит скидку на газ, начиная с 2018 года. При этом Белоруссия и Россия к 1 января 2018 года разработают правила единого рынка газа.
 

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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