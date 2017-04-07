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Прогнозы

Лагард дала позитивный прогноз для мировой экономики

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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 09:33    
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард дала оптимистичный прогноз роста мировой экономики, но предупредила о вреде протекционистских мер.
 
"После шести лет роста отстающими темпами мировая экономика набирает силу по мере того, как циклическое восстановление обещает рост рабочих мест, доходов и благосостояния, - сказала она во время выступления в Брюсселе. - Мы ждем наступления весны в глобальной экономике, и нам нельзя упускать такую возможность".
 
Столь оптимистичное заявление сигнализирует о том, что МВФ может улучшить макроэкономические прогнозы в своем глобальном прогнозе, который будет опубликован 18 апреля. В январе МВФ ожидал роста мирового ВВП на 3,4% в текущем году после повышения на 3,1% в 2016 году.
 
Кроме того, Лагард выделила ряд рисков, включая политическую неопределенность в Европе и рост протекционистских настроений в мире. Ограничение торговых потоков станет "уроном, нанесенным самому себе", и негативно отразится на потребителях и работниках, сказала она.
 
Вместо того, чтобы принимать ограничительные меры, глава МВФ посоветовала странам с высоким дефицитом торгового баланса и странам, где наблюдается существенный профицит, расширить сотрудничество с целью устранения дисбаланса.
 
Ранее Лагард призвала страны увеличить инвестиции в НИОКР, чтобы обеспечить рост мировой экономики. По ее словам, если все индустриальные страны повысят инвестиции в НИОКР на 40%, рост мирового ВВП ускорится на 5% в ближайшей перспективе.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550485/

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Лагард дала позитивный прогноз для мировой экономики

«Нефть России», 13.04.17, Москва, 09:33   
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард дала оптимистичный прогноз роста мировой экономики, но предупредила о вреде протекционистских мер.
 
"После шести лет роста отстающими темпами мировая экономика набирает силу по мере того, как циклическое восстановление обещает рост рабочих мест, доходов и благосостояния, - сказала она во время выступления в Брюсселе. - Мы ждем наступления весны в глобальной экономике, и нам нельзя упускать такую возможность".
 
Столь оптимистичное заявление сигнализирует о том, что МВФ может улучшить макроэкономические прогнозы в своем глобальном прогнозе, который будет опубликован 18 апреля. В январе МВФ ожидал роста мирового ВВП на 3,4% в текущем году после повышения на 3,1% в 2016 году.
 
Кроме того, Лагард выделила ряд рисков, включая политическую неопределенность в Европе и рост протекционистских настроений в мире. Ограничение торговых потоков станет "уроном, нанесенным самому себе", и негативно отразится на потребителях и работниках, сказала она.
 
Вместо того, чтобы принимать ограничительные меры, глава МВФ посоветовала странам с высоким дефицитом торгового баланса и странам, где наблюдается существенный профицит, расширить сотрудничество с целью устранения дисбаланса.
 
Ранее Лагард призвала страны увеличить инвестиции в НИОКР, чтобы обеспечить рост мировой экономики. По ее словам, если все индустриальные страны повысят инвестиции в НИОКР на 40%, рост мирового ВВП ускорится на 5% в ближайшей перспективе.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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