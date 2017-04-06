«Нефть России», 13.04.17, Москва, 00:42

Бесконечные войны за рубежом - в Ираке, Афганистане, Пакистане, а теперь и в Сирии - не делают ни Америку, ни остальную часть мирового пространства безопаснее. И уж точно это не делает "Америку снова великой".



И, конечно, погружает ее все глубже и глубже в долги.



Удивительно, как экономика США все еще не рухнула.



И даже если США решат положить конец военному вмешательству правительства и вернуть все войска на родину прямо сейчас, уйдут десятилетия на то, чтобы возместить все потери этих войн. Даже тогда государственные расходы должны быть резко сокращены, а налоги подняты.



Давайте посчитаем:



1. Долг правительства составляет $19 трлн.



2. Годовой бюджет Пентагона потребляет почти 100% от доходов, полученных благодаря индивидуальным подоходным налогам.



3. Правительство потратило $4,8 трлн на войны за рубежом начиная с теракта 11 сентября. Как однажды заявил Atlantic: "Мы боремся с терроризмом с помощью кредитной карты".



4. Правительство потеряло более $160 млрд из-за мошенничества со стороны военных и оборонных подрядчиков.



5. Налогоплательщики вынуждены платить $1,4 млн ежечасно, чтобы обеспечить поставку американского оружия в страны, которые в нем нуждаются.



6. Правительство США тратит на войны за границей ежегодно столько же, сколько все 50 штатов в совокупности тратят на здравоохранение, образование, соцобеспечение и вопросы безопасности.



7. Трамп хочет увеличить военные расходы на $54 млрд.



8. Прибавьте сюда стоимость ведения войны в Сирии, и нагрузка на налогоплательщиков взлетит до $11,5 млн в день.



И если, будучи кандидатом в президенты, Трамп не уставал утверждать, что продолжать использовать военную силу США протии Сирии означает начать Третью мировую против объединенных сил Сирии, России и Ирана, то, став президентом США, он, не теряя времени, начал наносить воздушные удары по Сирии.



Очевидно, что война стала огромным прибыльным предприятием и правительство США, с его огромной военной империей, является одним из лучших продавцов и покупателей.



Однако большинство американцев, которым успешно промыли мозги на тему того, что патриотизм – это поддержка военной машины, не хотят признать, что все эти продолжающиеся войны имеют мало общего с поддержанием безопасности в стране, а развитие военно-промышленного комплекса происходит за счет налогоплательщиков.



Да, обоснование причин того, почему американские вооруженные силы находятся в Афганистане, Ираке, Пакистане и Сирии, может меняться.



Неизменным сохранится одно: тот, кто руководит правительством США, в том числе нынешний президент США, кормит аппетит военно-промышленного комплекса и банковские счета своих инвесторов.



Показательный пример: Трамп планирует увеличить военные расходы, сократив при этом финансирование мероприятий по охране окружающей среды, защите гражданских прав, развитие искусства, общественных мероприятий, дорог в сельской местности и прочих "незначительных" расходов.



Проще говоря, правительство США в погоне за наращиванием своей военной мощи готово обанкротить свой собственный народ, увеличив шансы развития терроризма и сокращения свобод внутри страны, что неизменно подтолкнет народ к краху.



Очевидно, национальные приоритеты США срочно нужно пересмотреть, отмечает специалист по конституционному праву, основатель института Резерфорда Джон Уайтхэд.



Ведь есть же гораздо лучшее применение тех самых триллионов долларов американских налогоплательщиков, которые сейчас тратятся на одни сплошные войны?



История вопроса

Вот несколько способов:



1. Ремонт и модернизация американских школ: $270 млрд и больше.



2. Восстановление разрушающейся инфраструктуры страны: $120 млрд в год.



3. Строительство и повышение безопасности национальной компании железнодорожных пассажирских сообщений: $251 млн.



4. Система ухода за стареющими ветеранами США: $690 млн.



5. Зарплаты 220 тыс. учителей: $11 млрд (впустую потраченные в Ираке только за один год).



6. Материальное обеспечение 60 американских семей: годовая стоимость обеспечения одного американского солдата в Ираке.



7. Справиться с голодом во всем мире: $30 млрд.



8. Обеспечить города в мире, в том числе города в США, чистой питьевой водой: $11 млрд.



До тех пор пока мы позволим правительству вести дорогостоящие, бессмысленные, бесконечные войны за рубежом, Америка будет продолжать страдать: наши дороги будут рушиться, мосты стареть, школы приходить в упадок, питьевая вода станет непригодной для питья, общество дестабилизируется, преступность вырастет.



Если американская экономика рухнет, а вместе с ней и последние остатки конституционной республики, виновато в этом будет правительство и его военные бюджеты в триллионы долларов.



Все военные империи рано или поздно терпят неудачу.



На пике своего могущества даже мощная Римская империя не смогла увидеть, как рушится ее экономика.



Продолжительные войны и ложное экономическое процветание привели к ее падению. Как заявил однажды историк Чалмерс Джонсон: "В попытке сохранить свою империю Рим потерял свою демократию".



Более 50 лет назад президент Эйзенхауэр предупреждал, что нельзя раздувать военно-промышленный комплекс, чтобы не поставить под угрозу свободу или демократические процессы.



И США его предупреждения явно не услышали.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550484/ Источник: Вести ← Тиллерсон не угрожал санкциями на переговорах, рассказал Лавров Лагард дала позитивный прогноз для мировой экономики → Новости net.finam.ru