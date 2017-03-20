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Тиллерсон не угрожал санкциями на переговорах, рассказал Лавров
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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 09:27 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на переговорах в Москве не угрожал России санкциями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Государственный секретарь санкциями сегодня не угрожал, как, собственно, ничем он не угрожал. Мы откровенно обсуждали те вопросы, которые у нас были на повестке дня, в том числе — а таких большинство — по которым у нас существуют проблемы", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с Тиллерсоном.