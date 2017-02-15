«Нефть России», 13.04.17, Москва, 09:21

Россия, согласно экспортному графику, во II квартале 2017 года может экспортировать 56,54 млн тонн нефти, сообщил журналистам официальный представитель компании "Транснефть" Игорь Демин.



По его словам, во II квартале через порт Новороссийска планируется экспортировать 8,25 млн тонн; Приморска - 11,3 млн тонн, Усть-Луги - 8,85 млн тонн, Козьмино - 7,15 млн тонн плюс 900 тыс. тонн по межправсоглашению. Поставки по нефтепроводам запланированы через Сковородино - 3,89 млн тонн, Омск - Павлодар - 2,5 млн тонн, Германия и Польша - 10,32 млн тонн, Чехия - 1,08 млн тонн, Словакия - 1,1 млн тонн, Венгрия - 1,2 млн тонн.



Ранее вице-президент компании Сергей Андронов сообщал, что "Транснефть" в 2017 году ожидает сохранения прокачки нефти по системе на уровне прошлого года в 483,3 млн тонн. В то же время Андронов отметил, что компания ожидает снижения экспорта по системе в 2017 году на 2,4% - до 232-233 млн тонн.



Как сообщал первый вице-президент компании Максим Гришанин, в 2016 году по системе "Транснефти" было транспортировано 483,4 млн тонн нефти, в том числе на экспорт 237,8 млн тонн. При этом через порты на экспорт было поставлено 142,9 млн тонн, по трубопроводам 94,9 млн тонн. В частности, через порт Приморск было поставлено 50,6 млн тонн, Новороссийск - 30,4 млн тонн, Козьмино - 31,8 млн тонн, Усть-Луга - 30,1 млн тонн.



При этом по трубопроводам в Германию было поставлено 21,2 млн тонн, в Польшу - 17,7 млн тонн, в Чехию - 3,4 млн тонн, в Словакию - 5,7 млн тонн. Всего в дальнее зарубежье было поставлено 219 млн тонн, на 5,6% больше предыдущего года. В ближнее зарубежье было поставлено 18,7 млн тонн, на 4 млн тонн меньше, чем в 2015 году. Гришанин пояснил, что в основном это связано с сокращением поставок нефти в Белоруссию.



В 2017 году через порты планируется поставить 135 млн тонн. Транспортировка нефтепродуктов ожидается на уровне 35,3 млн тонн.



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