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Дорога к звездам: Кто победит в новой космической гонке

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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 09:09    
«Роскосмос» поставил лунную программу приоритетнее работ на Марсе, заявили в холдинге «Российские космические системы». РФ планирует первый пилотируемый полет на Луну в начале 30-х годов. К этому времени NASA рассчитывает отправить астронавтов на Марс. Также в космос активно стремятся и частные американские компании. Кто станет лидером в новой космической гонке, выяснял Владимир Расулов.
 
Россия сначала решила покорить Луну. Для полетов к спутнику уже создается пилотируемый корабль «Федерация». Его летный образец должны собрать через три года. Как отмечали ранее в ракетно-космической корпорации «Энергия», в 2029 году должен состояться беспилотный, а позднее и пилотируемый полет на Луну. Для этого «Роскосмос» недавно даже объявил открытый набор в отряд космонавтов.
 
Пока дело ограничится только спутником Земли — параллельно готовиться к миссии на Марс нецелесообразно, подчеркнул заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инновациям холдинга «Российские космические системы» Евгений Нестеров: «Нужно учитывать, зачем мы запускаем те или иные миссии, в том числе и пилотируемые, в чем польза, которую мы получим, доставив человека на Марс, построив лунную базу. Основные задачи — это минералы, исследование грунта и отработка технологий автономного пребывания человека вне орбиты Земли».
 
Ранее в «Роскосмосе» отметили, что в 2031 году начнут испытывать ракету с многоразовой первой ступенью. Заявление появилось после того, как в конце марта компания Space X канадско-американского предпринимателя Илона Маска повторно запустила и посадила ракету Falcon 9. Это был первый в истории полет уже использованной ракеты.
 
Затем о космических амбициях объявил владелец Amazon Джефф Безос. Американский бизнесмен отметил, что хочет инвестировать миллиарды долларов в свою аэрокосмическую компанию Blue Origin и создать корабль с возвращаемой первой ступенью New Glenn. Безос добавил, что планирует доставлять грузы на Луну. Илон Маск же планирует через 20 лет доставлять на Марс людей, причем по тарифу не более $200 тыс. с человека. Полет на Красную планету есть и в планах NASA. В середине 30-х туда планируется отправить пилотируемый корабль Orion.
 
Но одно дело теория, и совсем другое — практика. Реализовать свои замыслы государства и компании смогут только в кооперации, считает заместитель директора Института космических исследований РАН Евгений Лупян: «Полет на Марс просто невозможно осуществить силами одного государства ни финансово, ни организационно, ни политически. Можно напрячься, наверное, на Луну, но вряд ли это будет наиболее эффективный путь. Здесь гонка неуместна».
 
Без помощи зарубежных коллег, похоже, может обойтись Китай, во всяком случае — при подготовке полетов на Луну, считает астрофизик, профессор Российской академии наук Александр Лутовинов.
 
В России в конце 2000-х проходил эксперимент по имитации пилотируемого полета на Марс. В рамках международного проекта под названием «Марс-500» шестеро добровольцев находились в замкнутом комплексе 519 дней. Проведение эксперимента оценили в $15 млн, стоит ли говорить, сколько инвестиций России придется привлечь для реальных полетов.
 
Недавно на десятилетнюю федеральную космическую программу «Роскосмосу» установили планку бюджета в 1,5 трлн руб. Агентство запрашивало свыше 2 трлн. Основные средства пойдут на развитие космодрома Восточный и разработку пилотируемого корабля.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550481/

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Дорога к звездам: Кто победит в новой космической гонке

«Нефть России», 13.04.17, Москва, 09:09   
«Роскосмос» поставил лунную программу приоритетнее работ на Марсе, заявили в холдинге «Российские космические системы». РФ планирует первый пилотируемый полет на Луну в начале 30-х годов. К этому времени NASA рассчитывает отправить астронавтов на Марс. Также в космос активно стремятся и частные американские компании. Кто станет лидером в новой космической гонке, выяснял Владимир Расулов.
 
Россия сначала решила покорить Луну. Для полетов к спутнику уже создается пилотируемый корабль «Федерация». Его летный образец должны собрать через три года. Как отмечали ранее в ракетно-космической корпорации «Энергия», в 2029 году должен состояться беспилотный, а позднее и пилотируемый полет на Луну. Для этого «Роскосмос» недавно даже объявил открытый набор в отряд космонавтов.
 
Пока дело ограничится только спутником Земли — параллельно готовиться к миссии на Марс нецелесообразно, подчеркнул заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инновациям холдинга «Российские космические системы» Евгений Нестеров: «Нужно учитывать, зачем мы запускаем те или иные миссии, в том числе и пилотируемые, в чем польза, которую мы получим, доставив человека на Марс, построив лунную базу. Основные задачи — это минералы, исследование грунта и отработка технологий автономного пребывания человека вне орбиты Земли».
 
Ранее в «Роскосмосе» отметили, что в 2031 году начнут испытывать ракету с многоразовой первой ступенью. Заявление появилось после того, как в конце марта компания Space X канадско-американского предпринимателя Илона Маска повторно запустила и посадила ракету Falcon 9. Это был первый в истории полет уже использованной ракеты.
 
Затем о космических амбициях объявил владелец Amazon Джефф Безос. Американский бизнесмен отметил, что хочет инвестировать миллиарды долларов в свою аэрокосмическую компанию Blue Origin и создать корабль с возвращаемой первой ступенью New Glenn. Безос добавил, что планирует доставлять грузы на Луну. Илон Маск же планирует через 20 лет доставлять на Марс людей, причем по тарифу не более $200 тыс. с человека. Полет на Красную планету есть и в планах NASA. В середине 30-х туда планируется отправить пилотируемый корабль Orion.
 
Но одно дело теория, и совсем другое — практика. Реализовать свои замыслы государства и компании смогут только в кооперации, считает заместитель директора Института космических исследований РАН Евгений Лупян: «Полет на Марс просто невозможно осуществить силами одного государства ни финансово, ни организационно, ни политически. Можно напрячься, наверное, на Луну, но вряд ли это будет наиболее эффективный путь. Здесь гонка неуместна».
 
Без помощи зарубежных коллег, похоже, может обойтись Китай, во всяком случае — при подготовке полетов на Луну, считает астрофизик, профессор Российской академии наук Александр Лутовинов.
 
В России в конце 2000-х проходил эксперимент по имитации пилотируемого полета на Марс. В рамках международного проекта под названием «Марс-500» шестеро добровольцев находились в замкнутом комплексе 519 дней. Проведение эксперимента оценили в $15 млн, стоит ли говорить, сколько инвестиций России придется привлечь для реальных полетов.
 
Недавно на десятилетнюю федеральную космическую программу «Роскосмосу» установили планку бюджета в 1,5 трлн руб. Агентство запрашивало свыше 2 трлн. Основные средства пойдут на развитие космодрома Восточный и разработку пилотируемого корабля.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
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