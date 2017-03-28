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Лагард: США не следует называть Китай манипулятором
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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 09:15
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предостерегла США от вмешательства в валютную политику отдельных стран, поскольку президент США Дональд Трамп обещал назвать Китай валютным манипулятором.
"Вы не можете просто выделить одну конкретную страну, поскольку система работает сообща, - сказала Лагард в интервью Bloomberg TV в Брюсселе в ответ на вопрос о том, могут ли США назвать Китай манипулятором. - Когда валюта где-то растет, она снижается где-то еще".
По ее словам, валютные оценки должны проводиться единообразно, и МВФ планирует опубликовать отчет об обменных курсах в июле. В 2015 г. фонд заявил, что юань больше не является "недооцененным".
Как сообщали "Вести.Экономика", в ходе предвыборной кампании Трамп выступал с критикой торговой политики Китая и пригрозил ввести высокие тарифы на китайский импорт, а также назвать Пекин валютным манипулятором.
Однако он не выполнил свое обещание назвать Китай манипулятором в свой первый рабочий день на посту президента США. Трамп также не говорил об этом публично в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в США в этом месяце.
Ожидается, что Казначейство США в этом месяце опубликует свой первый за время президентства Трампа отчет по валюте. Ведомство по закону обязано дважды в год представлять конгрессу информацию о том, играют ли основные торговые партнеры США своими валютами.
В последнем отчете, опубликованном в октябре при администрации Барака Обамы, Китай и пять других стран были включены в список стран, которые могут использовать недобросовестные практики в отношении обменных курсов. Однако США не называли ни одну страну манипулятором с 1994 г.
Один из советников Трампа заявил во вторник, что США, возможно, не назовут Китай валютным манипулятором в отчете министерства финансов за этот месяц.
"Я сомневаюсь, что это произойдет", - сказал председатель и главный исполнительный директор Blackstone Group Стивен Шварцман в интервью Bloomberg TV.