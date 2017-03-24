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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 09:03
Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, посетит Пекин 14-15 мая текущего года, сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на заседании российско-китайской межправкомиссии в среду в Москве.
"Со стороны российского правительства мы примем все необходимые меры и силы, для того чтобы по тем поручениям, которые есть от президента России и председателя КНР господина Си Цзиньпина (подготовиться - ИФ) по совместной инвестиционной повестке к форуму, который состоится в Пекине 14-15 мая. Я буду сопровождать нашего президента, нам будет что в присутствии лидеров доложить по продвижению инвестиционных проектов из списка", - сказал он.
В свою очередь ранее сообщалось, что Си Цзиньпин посетит Россию в июне.