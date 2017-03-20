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Президент Италии верит в отмену санкций в 2017 году
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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 08:57
Президент Италии Серджо Маттарелла надеется на прекращение санкций в 2017 г.
"Надеюсь, что до конца года будет решен кризис между ЕС и РФ, кризис на Украине", - заявил президент Италии Серджо Маттарелла в программе "Мнение".
"Я еще не отчаялся", - отметил он.
"Минские соглашения – разумный путь, начинать сначала было бы ошибкой", - подчеркнул он.
"Решение кризиса находится в руках двух украинских сторон. Надо мирно решить проблему, и в этом заинтересованы ЕС и Украина, и РФ", - считает президент Италии.
По его мнению, ЕС и РФ не могут быть друг без друга, гораздо больше "за" восстановление отношений, чем "против".
"Мы заинтересованы в сотрудничестве в энергетике, в "Южном коридоре", сотрудничество развивается и в других сферах, - отметил президент. - Проект "Северный поток" реализуем. Там нет политики, а идет дискуссия по европейскому энергопакету".