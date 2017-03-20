Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 13 апреля 2017 года, четверг , 08:58:01 мск
Нефть, Brent: $55.51 -0,74
Валюта:    56.76 -0,2    60.26 -0,04
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1265.37 Мб информации:

  • 533856 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Санкции

США и Россия не обсуждали на переговорах вопрос изменения статуса санкций

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 13.04.17, Москва, 08:36     Россия и США в ходе переговоров в Москве не обсуждали тему изменения статуса санкций против России, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
 
"Мы не обсуждали вопрос изменения статуса санкций, которые были применены в результате определенных действий, которые были предприняты на Украине", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550477/

Сечин и Кадыров пригрозили иском газете Financial TimesПрезидент Италии верит в отмену санкций в 2017 году
Просмотров: 70
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

США и Россия не обсуждали на переговорах вопрос изменения статуса санкций

«Нефть России», 13.04.17, Москва, 08:36    Россия и США в ходе переговоров в Москве не обсуждали тему изменения статуса санкций против России, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
 
"Мы не обсуждали вопрос изменения статуса санкций, которые были применены в результате определенных действий, которые были предприняты на Украине", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Февраль 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Март 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Апрель 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       