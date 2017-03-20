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США и Россия не обсуждали на переговорах вопрос изменения статуса санкций
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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 08:36 Россия и США в ходе переговоров в Москве не обсуждали тему изменения статуса санкций против России, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Мы не обсуждали вопрос изменения статуса санкций, которые были применены в результате определенных действий, которые были предприняты на Украине", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.