«Нефть России», 13.04.17, Москва, 00:23

Данные от Минэнерго США остановили ралли на рынке нефти. Запасы в Штатах бьют рекорды, а добыча нефти находится на максимуме за 20 месяцев.



И хотя коммерческие запасы нефти в США продемонстрировали самое сильное снижение в этом году - на 2,16 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов сократились восьмую неделю кряду, запасы в главное перевалочном хабе в Кушинге выросли и достигли нового исторического рекорда.



Цены после выхода статистики пошли вниз, и этому есть объяснение. Эксперты уверены, что для трейдеров самым негативным сигналом является как раз рост запасов в Кушинге, который служит точкой поставки фьючерсных контрактов на нефть Nymex WTI.



Сейчас здесь скопился рекордный объем нефти - почти 70 млн баррелей, но нужно понимать, что предельный уровень загрузки составляет 77 млн тонн.



Очевидно, если хранилище будет переполнено, начнутся продажи с дисконтом, и это окажет давление на цены. Кстати, на рынке фьючерсов сложилась любопытная картина: запасы растут вместе с ценами. Если представить график запасов в виде инверсии, можно заметить, что образовался разрыв. Вопрос в том, когда он схлопнется.



Конечно же, еще одним негативным фактором является добыча. Она в США растет фактически без остановки уже какую неделю подряд. Ежедневно американские нефтяные компании добывают уже 9,235 млн баррелей - максимум с августа 2015 г.



Таким образом, добыча в США от своего локального минимума в июле прошлого года выросла уже на 800 тыс. баррелей в день.

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