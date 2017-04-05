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Цены на нефть

США утопают в нефти. Что будет с ценами?

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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 00:23    
Данные от Минэнерго США остановили ралли на рынке нефти. Запасы в Штатах бьют рекорды, а добыча нефти находится на максимуме за 20 месяцев.
 
И хотя коммерческие запасы нефти в США продемонстрировали самое сильное снижение в этом году - на 2,16 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов сократились восьмую неделю кряду, запасы в главное перевалочном хабе в Кушинге выросли и достигли нового исторического рекорда.
 
Цены после выхода статистики пошли вниз, и этому есть объяснение. Эксперты уверены, что для трейдеров самым негативным сигналом является как раз рост запасов в Кушинге, который служит точкой поставки фьючерсных контрактов на нефть Nymex WTI.
 
Сейчас здесь скопился рекордный объем нефти - почти 70 млн баррелей, но нужно понимать, что предельный уровень загрузки составляет 77 млн тонн.
 
Очевидно, если хранилище будет переполнено, начнутся продажи с дисконтом, и это окажет давление на цены. Кстати, на рынке фьючерсов сложилась любопытная картина: запасы растут вместе с ценами. Если представить график запасов в виде инверсии, можно заметить, что образовался разрыв. Вопрос в том, когда он схлопнется.
 
Конечно же, еще одним негативным фактором является добыча. Она в США растет фактически без остановки уже какую неделю подряд. Ежедневно американские нефтяные компании добывают уже 9,235 млн баррелей - максимум с августа 2015 г.
 
Таким образом, добыча в США от своего локального минимума в июле прошлого года выросла уже на 800 тыс. баррелей в день.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550475/

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США утопают в нефти. Что будет с ценами?

«Нефть России», 13.04.17, Москва, 00:23   
Данные от Минэнерго США остановили ралли на рынке нефти. Запасы в Штатах бьют рекорды, а добыча нефти находится на максимуме за 20 месяцев.
 
И хотя коммерческие запасы нефти в США продемонстрировали самое сильное снижение в этом году - на 2,16 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов сократились восьмую неделю кряду, запасы в главное перевалочном хабе в Кушинге выросли и достигли нового исторического рекорда.
 
Цены после выхода статистики пошли вниз, и этому есть объяснение. Эксперты уверены, что для трейдеров самым негативным сигналом является как раз рост запасов в Кушинге, который служит точкой поставки фьючерсных контрактов на нефть Nymex WTI.
 
Сейчас здесь скопился рекордный объем нефти - почти 70 млн баррелей, но нужно понимать, что предельный уровень загрузки составляет 77 млн тонн.
 
Очевидно, если хранилище будет переполнено, начнутся продажи с дисконтом, и это окажет давление на цены. Кстати, на рынке фьючерсов сложилась любопытная картина: запасы растут вместе с ценами. Если представить график запасов в виде инверсии, можно заметить, что образовался разрыв. Вопрос в том, когда он схлопнется.
 
Конечно же, еще одним негативным фактором является добыча. Она в США растет фактически без остановки уже какую неделю подряд. Ежедневно американские нефтяные компании добывают уже 9,235 млн баррелей - максимум с августа 2015 г.
 
Таким образом, добыча в США от своего локального минимума в июле прошлого года выросла уже на 800 тыс. баррелей в день.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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