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Лавров рассказал о результатах переговоров с Тиллерсоном
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«Нефть России», 13.04.17, Москва, 00:02 Глава МИД России Сергей Лавров назвал переговоры в Москве со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном «обстоятельными и откровенными». Это был первый визит Тиллерсона в Россию в качестве главы Госдепа
Переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве были откровенными и обстоятельными. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров. Пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия 24».
«Переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений и для взаимодействия по международным делам», — сказал Лавров.
По словам Лаврова, на встрече обсуждался широкий круг вопросов, в том числе, ситуация в Сирии. «Затронули инцидент с применением химическим веществ в Идлибе и последовавший за этим удар США», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров призвал к «объективному, непредвзятому и честному расследованию» данного инцидента. По его словам, Россия увидела готовность США поддержать такое расследование.
Также глава МИД России отметил, что у России и США есть общий интерес в достижении политического решения сирийского кризиса.
По словам Лаврова, также на переговорах обсуждалась совместная борьба с международным терроризмом. Глава российского МИДа отметил, что президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова вернуться к применению меморандума с США о предотвращении инцидентов в Сирии. Действие меморандума было приостановлено российской стороной после ракетного удара США по авиабазе в Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в Идлибе.
По словам Лаврова, при всем количестве проблем в отношениях России и США есть немало перспектив для диалога. «И Россия к этому диалогу готова», – подчеркнул Лавров. Он добавил, что Россия и США решили назначить спецпредставителей от МИДа и Госдепартамента, чтобы проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран.
Тиллерсон, в свою очередь, охарактеризовал прошедшие переговоры в Москве как продуктивные. По словам главы американского Госдепа, отношения США и России находятся на низшей точке. «Но две крупные державы, ядерные державы, не могут находиться в таком состоянии дел», – сказал он. Тиллерсон подтвердил создание рабочей российско-американской группы по разрешению накопившихся проблем в отношениях двух стран.
Говоря о ситуации в Сирии, Тиллерсон подчеркнул, что уход президента страны Башара Асада должен быть плавным. По словам главы Госдепа, очевидно, что режим Асада подходит к концу.
Лавров, в свою очередь, комментируя вопрос о судьбе Асада, отметил, что Россия в Сирии не делает ставку на конкретную персону, в том числе на Асада. По словам министра, сирийцы должны договориться сами. При этом он добавил, что эксперименты со сменой режима в какой-либо стране истории известны и позитивных примеров этому нет. «Мы слишком хорошо знаем, чем это кончается. Позитивных примеров, когда свергался какой-либо диктатор и все шло как по маслу, я не припомню», – сказал Лавров.