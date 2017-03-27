«Нефть России», 12.04.17, Москва, 21:09

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия доверяет президенту США Дональду Трампу еще меньше, чем прежней американской администрации.



Владимир Путин сделал данное заявление в интервью телекомпании "Мир" на фоне проходящих в Москве переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном.



Отвечая на вопрос о состоянии отношений между странами, Путин отметил, что при Трампе уровень доверия к США "деградировал".



Президент России в интервью также рассказал об отличиях Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от НАТО, заявив о том, что Североатлантический альянс сохраняет идеологизированность, при этом не требуя никаких доказательств обвинений, выдвигаемых США по применению химического оружия в Сирии. Глава государства назвал несколько возможных версий произошедшего инцидента.



Р. Батыршин: ОДКБ часто сравнивают с другим военно‑политическим блоком, с НАТО. В чем сходство и в чем отличие и почему ОДКБ не выступает с политическими заявлениями, как НАТО? И как, по-вашему, должна реагировать ОДКБ на значительное, я бы сказал – демонстративное, усиление контингента НАТО вдоль границ России и наших союзников?



В. Путин: НАТО создавалась в условиях "холодной войны" и противоборства двух блоков. Теперь такой ситуации нет. Нет никакого разделения по идеологическому признаку между государствами, и в Европе в том числе. Но вот эти родимые пятна "холодной войны", они на НАТО очень заметны. Эта организация продолжает жить в парадигме блокового противостояния. Действительно, она очень идеологизирована, несмотря на различные заявления, что она должна трансформироваться в современных условиях. Мы много слышали таких заявлений, но все‑таки реально никакой трансформации мы не видим.



ОДКБ создавалась в новых условиях, для купирования современных угроз, я их перечислил по степени важности: терроризм, экстремизм, наркотрафик, трансграничная преступность. Поэтому, может быть, у нас нет прямых совместных чисто политических или политизированных заявлений. У нас и решения принимаются консенсусом. Причем это не формально, а по сути, именно по сути, консенсусом. У нас абсолютно другая атмосфера в организации.



Смотрите, сейчас, совсем недавно, мы были свидетелями нанесения ракетных ударов по Сирии Соединенными Штатами. Ну и как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Их нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране. И, несмотря на это явное нарушение международного права, все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать.



Я вот недавно говорил, вы, наверное, видели, на встрече с итальянским коллегой. Так было и в 2003 году, когда был использован надуманный совершенно предлог для ввода войск. Страна разрушена, кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций, движений, возник ИГИЛ, другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли. Вот так функционирует НАТО.



ОДКБ так не работает. Мы стараемся, как я уже сказал, возникнув в совершенно других новых реалиях, прежде всего концентрировать свои усилия на реальных угрозах, на совместной борьбе с этими реальными угрозами. Но тем не менее мы не можем проходить мимо вещей такого глобального характера, которые создают угрозу всему миру. Например, мы говорили неоднократно о своем неприятии развертывания систем противоракетной обороны, размещения оружия в космосе и так далее. То есть по таким фундаментальным глобальным вопросам мы считаем возможным сформулировать свой общий подход, и мы это делаем.



Р. Батыршин: После встречи с итальянским президентом вы сказали, что не исключено, что химическая атака на сирийский город Идлиб, которая послужила поводом для ракетного удара США по сирийской авиабазе, была провокацией боевиков ИГИЛ. И что те же самые игиловцы готовят еще одну провокацию с применением химического оружия под Дамаском. Получается, что американцы фактически своими действиями помогают боевикам ИГИЛ, с которыми, по идее, они должны бороться?



В. Путин: По-моему, я не говорил, что это была провокация со стороны ИГИЛ, я говорил, что это была провокация, но кем она была организована, я не сказал. Возможны разные варианты. Но для того, чтобы дать окончательный ответ, нужно тщательно расследовать это событие, другого пути нет. Именно это мы и предлагаем сделать. Причем все хорошо знают, всем хорошо известно, что по нашей инициативе и по инициативе Соединенных Штатов мы провели большую работу по ликвидации химического оружия, которое было у сирийских властей. Они всю свою работу исполнили, все свои обязательства выполнили, насколько нам известно. Это подтверждено соответствующей специализированной организацией в ООН. Вот если какие‑то сомнения возникли, можно провести эту проверку.



Вы знаете, ведь это нетрудно сделать с помощью современной техники, современных систем анализа, анализаторов. Если кто‑то из официальных властей применял, то так называемые "хвосты", остатки порошка, на технике, на территории, они не могут не остаться. Современная техника их точно зафиксирует. Ну чего проще: приехать на тот же аэродром, по которому наносились удары и якобы с которого стартовали самолеты с химическим оружием, и всё там проверить. Если наши партнеры говорят нам о том, что под удар сирийской авиации попали какие‑то мирные граждане, тогда пусть эти мирные граждане допустят на места этих атак наблюдателей ООН, международных организаций, и там надо всё проверить.



Здесь возможно несколько версий. Две из них я считаю основными.



Первая – это то, что сирийская авиация попала в подпольный цех по производству боевых отравляющих веществ. А это вполне возможно, поскольку боевики неоднократно их применяли, и с этим никто не спорит, в том числе, кстати говоря, и в Ираке применяли против международной коалиции и иракской армии. Просто это зафиксировали, но никто этого старается не замечать, никто ведь не раздувает там шума по этому вопросу. Хотя все согласились с тем, что боевики применяли отравляющие вещества. Значит, у них оно есть, а если есть там, то почему не может быть в Сирии? Это же одна банда. Это первая версия.



А вторая версия – это просто постановка, то есть провокация. Это специально сделано, для того чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти, вот и всё. Это подлежит проверке. Без проверки мы не считаем возможным предпринимать какие‑либо шаги, направленные против официальных сирийских властей.



Р. Батыршин: Было ли это решение Дональда Трампа для вас неожиданностью?



В. Путин: Да, это было, конечно, полной неожиданностью, если не считать того, что за несколько часов до этого события мы об этом узнали.



Р. Батыршин: Можно ли говорить сейчас, что российско-американские отношения деградируют еще ниже, чем они были? То есть, что отношения при Дональде Трампе спустя три месяца его президентства стали еще хуже, чем при предыдущем президенте?



В. Путин: Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал.

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