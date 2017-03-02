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Газпром оценил контракт на закупку узбекского газа в $2,5 млрд
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«Нефть России», 12.04.17, Москва, 09:05 Российский газовый концерн Газпром оценил свой пятилетний контракт на закупку узбекского газа в 2,5 миллиарда, что предполагает цену в $125 за 1.000 кубометров, следует из документов Газпром экспорта о закупках.
Речь в документах идёт о договоре с Узбекистаном на срок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года стоимостью $2,5 миллиарда.
В апреле Газпром подписал пятилетний контракт с Узбекистаном о покупке с 2018 года по 4 миллиарда кубометров в год .
Цена закупки не раскрывалась. По расчётам Рейтер на основании публичных данных, она составит $125 за 1.000 кубометров газа.
Газпром экспорт цену закупки не комментирует.
Оксана Кобзева