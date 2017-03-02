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Газпром

Газпром оценил контракт на закупку узбекского газа в $2,5 млрд

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«Нефть России», 12.04.17, Москва, 09:05    Российский газовый концерн Газпром оценил свой пятилетний контракт на закупку узбекского газа в 2,5 миллиарда, что предполагает цену в $125 за 1.000 кубометров, следует из документов Газпром экспорта о закупках.
 
Речь в документах идёт о договоре с Узбекистаном на срок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года стоимостью $2,5 миллиарда.
 
В апреле Газпром подписал пятилетний контракт с Узбекистаном о покупке с 2018 года по 4 миллиарда кубометров в год .
 
Цена закупки не раскрывалась. По расчётам Рейтер на основании публичных данных, она составит $125 за 1.000 кубометров газа.
 
Газпром экспорт цену закупки не комментирует.
 
Оксана КобзеваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550470/

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09:05 · Газпром оценил контракт на закупку узбекского газа в $2,5 млрд
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Газпром оценил контракт на закупку узбекского газа в $2,5 млрд

«Нефть России», 12.04.17, Москва, 09:05   Российский газовый концерн Газпром оценил свой пятилетний контракт на закупку узбекского газа в 2,5 миллиарда, что предполагает цену в $125 за 1.000 кубометров, следует из документов Газпром экспорта о закупках.
 
Речь в документах идёт о договоре с Узбекистаном на срок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года стоимостью $2,5 миллиарда.
 
В апреле Газпром подписал пятилетний контракт с Узбекистаном о покупке с 2018 года по 4 миллиарда кубометров в год .
 
Цена закупки не раскрывалась. По расчётам Рейтер на основании публичных данных, она составит $125 за 1.000 кубометров газа.
 
Газпром экспорт цену закупки не комментирует.
 
Оксана Кобзева
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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