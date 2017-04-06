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ПРОГНОЗ: Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,01%, до 535,587 млн баррелей
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«Нефть России», 12.04.17, Москва, 09:01 Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 апреля, выросли на 0,087 миллиона баррелей, или на 0,01%, до 535,587 миллиона баррелей, прогнозируют опрошенные агентством Рейтер аналитики.
Еженедельный обзор управления энергетической информации Минэнерго США будет обнародован в среду, 12 апреля, в 17.30 мск.
В 12.30 мск станут известны данные британского Бюро национальной статистики (ONS) по уровню безработицы в Великобритании в декабре-феврале. Ожидается, что показатель сохранился на уровне ноября-января в 4,7%.
В 22.00 мск министерство финансов США опубликует данные по сальдо государственного бюджета страны за март. Аналитики считают, что дефицит бюджета США в отчетном месяце 2016-2017 финансового года составил 167 миллиардов долларов после дефицита в 192,044 миллиарда долларов в феврале.