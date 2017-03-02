«Нефть России», 12.04.17, Москва, 08:57 Российский монополист на рынке экспорта газа Газпром заключил с оператором газотранспортной сети Словакии Eustream a.s. договор о доступе к газотранспортной сети и транспортировке газа на сумму 5,3 миллиарда евро, сообщил Газпром экспорт в документации по итогам закупки.



Срок исполнения договора с 1 марта 2017 по 1 октября 2050 года.



Экспортная "дочка" Газпрома сообщила, что это рамочное соглашение, которое заключают все участники рынка в соответствии с требованиями компании-оператора.



"Это соглашение создаёт основу для заключения будущих контрактов на транспортировку и дает право участвовать в приобретении любых мощностей газотранспортной системы Словакии", - сообщила компания, добавив, что это не контракт на транспортировку.



Срок и сумма указаны ориентировочно, говорится в сообщении Газпром экспорта.



В июне прошлого года Газпром сообщал, что договорился со словацким газовым оператором для использования его мощностей для заполнения Северного потока-2 через Балтийское море, с помощью которого газовый монополист может продавать газ в Европу без транзита через Украину.



Оксана КобзеваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550468/ Источник: Рейтер ← "Газпром" раскрыл стоимость пятилетнего контракта на покупку узбекского газа - $2,5 млрд ПРОГНОЗ: Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,01%, до 535,587 млн баррелей → Новости net.finam.ru