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"Газпром" раскрыл стоимость пятилетнего контракта на покупку узбекского газа - $2,5 млрд
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«Нефть России», 12.04.17, Москва, 08:54 Стоимость пятилетнего контракта на покупку "Газпромом"
Договор заключен с АК "Узтрансгаз", отмечается в документе.
В начале апреля "Газпром" заключил с Узбекистаном пятилетний контракт на покупку ежегодно 4 миллиардов кубометров газа начиная с 2018 года.
В конце марта глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" договорился с Узбекистаном впервые подписать пятилетний контракт о закупке природного газа в республике. Ранее в материалах ко встрече глав правительств России и Узбекистана сообщалось, что "Газпром" планирует в 2017 году закупить в Узбекистане 5 миллиардов кубометров природного газа против 6,2 миллиарда кубометров по итогам 2016 года.
В 2002 году "Газпром" и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее участие "Газпрома" в проектах добычи природного газа на территории Узбекистана на условиях СРП. "Узбекнефтегаз" занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией нефти и газа.
С 2004 года "Газпром" на условиях СРП участвует в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты. В 2006 году компании подписали соглашение об основных принципах проведения геологического изучения недр инвестиционных блоков Устюртского региона республики. Оператором проекта является компания Gazprom International. В 2009 году на Шахпахтинском блоке открыто газоконденсатное месторождение Джел.