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Рубль немного восстановил позиции после того как понес довольно внушительные потери против доллара
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«Нефть России», 12.04.17, Москва, 08:12 Произошло это благодаря относительному спокойствию на политической арене. Кроме того, зампред Банка России Ксения Юдаева дала рынку уверенность в стабильном росте российской экономике. Она не исключила возможность падения инфляции ниже 4% до конца года. А это, в целом, означает создание более благоприятных условия для спроса инвесторов на рубль. Если бы не геополитика.
Мы не исключаем, что публикуемые в среду данные по коммерческим запасам могут на время укрепить позиции рубля. Если сокращение объемов подтвердится, это поддержит дальнейший рост нефти Brent в район 57,20 долл./барр. Это может транслироваться в падение USD/RUB в район 56,20. Однако именно в этом районе имеет смысл подбирать пару на покупку.
Алена Афанасьева, старший аналитик