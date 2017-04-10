«Нефть России», 12.04.17, Москва, 08:12 Произошло это благодаря относительному спокойствию на политической арене. Кроме того, зампред Банка России Ксения Юдаева дала рынку уверенность в стабильном росте российской экономике. Она не исключила возможность падения инфляции ниже 4% до конца года. А это, в целом, означает создание более благоприятных условия для спроса инвесторов на рубль. Если бы не геополитика.



Мы не исключаем, что публикуемые в среду данные по коммерческим запасам могут на время укрепить позиции рубля. Если сокращение объемов подтвердится, это поддержит дальнейший рост нефти Brent в район 57,20 долл./барр. Это может транслироваться в падение USD/RUB в район 56,20. Однако именно в этом районе имеет смысл подбирать пару на покупку.



Алена Афанасьева, старший аналитикПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550466/ Источник: ГК Forex Club ← Середина апреля начнется долларом за 53 рубля, евро - за 58 рублей "Газпром" раскрыл стоимость пятилетнего контракта на покупку узбекского газа - $2,5 млрд → Новости net.finam.ru