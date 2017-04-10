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Инвестиции, финансы

Рубль немного восстановил позиции после того как понес довольно внушительные потери против доллара

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«Нефть России», 12.04.17, Москва, 08:12    Произошло это благодаря относительному спокойствию на политической арене. Кроме того, зампред Банка России Ксения Юдаева дала рынку уверенность в стабильном росте российской экономике. Она не исключила возможность падения инфляции ниже 4% до конца года. А это, в целом, означает создание более благоприятных условия для спроса инвесторов на рубль. Если бы не геополитика.
 
Мы не исключаем, что публикуемые в среду данные по коммерческим запасам могут на время укрепить позиции рубля. Если сокращение объемов подтвердится, это поддержит дальнейший рост нефти Brent в район 57,20 долл./барр. Это может транслироваться в падение USD/RUB в район 56,20. Однако именно в этом районе имеет смысл подбирать пару на покупку.
 
Алена Афанасьева, старший аналитикПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550466/

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Рубль немного восстановил позиции после того как понес довольно внушительные потери против доллара

«Нефть России», 12.04.17, Москва, 08:12   Произошло это благодаря относительному спокойствию на политической арене. Кроме того, зампред Банка России Ксения Юдаева дала рынку уверенность в стабильном росте российской экономике. Она не исключила возможность падения инфляции ниже 4% до конца года. А это, в целом, означает создание более благоприятных условия для спроса инвесторов на рубль. Если бы не геополитика.
 
Мы не исключаем, что публикуемые в среду данные по коммерческим запасам могут на время укрепить позиции рубля. Если сокращение объемов подтвердится, это поддержит дальнейший рост нефти Brent в район 57,20 долл./барр. Это может транслироваться в падение USD/RUB в район 56,20. Однако именно в этом районе имеет смысл подбирать пару на покупку.
 
Алена Афанасьева, старший аналитик
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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