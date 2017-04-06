«Нефть России», 12.04.17, Москва, 08:50 Последние несколько месяцев рублевые пары демонстрируют устойчивый нисходящий тренд, и в середине апреля вряд ли что-либо изменится, несмотря на разговоры о том, что вскоре рубль начнет резко снижаться и впору запасаться валютой.



Несколько дней назад своим базовым прогнозом по развитию экономики РФ в ближайшие годы удивило Минэкономразвития, заложившее до 2020 года достаточно высокий валютный курс. Например, в 2017 году ведомство прогнозирует средний курс на уровне 64,4 рубля за доллар, в 2018 году - 69,8 рубля, а уже к 2020 году курс составит все 72,7 рубля за американскую валюту. В долгосрочной перспективе возможны любые изменения как внутри страны, так и вне ее, которые могут привести к ослаблению рубля, но пока ситуация достаточно благоприятная.



В ближайшие две недели наибольшее влияние на рублевые пары будет оказывать геополитическая ситуация. Возможна эскалация конфликта в Сирии и, как следствие, ухудшение взаимоотношений между США и РФ. Также тревогу вызывает растущее напряжение вокруг Северной Кореи. Есть опасность, что США могут развернуть военные действия в отношении этой страны. Увеличение напряженности в обоих регионах уронит рубль.



На втором плане будут цены на нефть и макростатистика. На этой неделе свои ежемесячные отчеты опубликуют ОПЕК и МЭА, которые отразят степень соглашения по сокращению добычи нефти. Реакция рынка может быть непредсказуемой, даже если ОПЕК отразит 100% исполнение соглашения, так как уже сейчас ясно, что эффективность принятых мер оказалась не очень высокой. Наращивание Штатами добычи нефти легко нивелировало достигнутый рост, и если бы не конфликт в Сирии, то, вероятно, цена на нефть марки Brent была ниже текущих уровней.



В ближайшие дни североморская нефть достигнет отметки 57 долларов за баррель, однако выше уйти не удастся, уровень сопротивления очень сильный. Конечно, рост цен на нефть должен поддержать рубль.



Таким образом, несмотря на геоэкономические интриги наших западных партнеров и учитывая выше перечисленные факторы, рубль сохранит потенциал для роста, хотя и ограниченный.



В начале второй половины апреля курс доллара может опуститься до 53 рублей, а европейская валюта снизиться до уровня 58,5 рубля. Последний раз на таких уровнях эти валюты находились в начале июня 2015 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550465/ Источник: Российская газета ← Дайджест зарубежных СМИ: взрыв в ФРГ, заявление Спайсера про Асада и Гитлера Рубль немного восстановил позиции после того как понес довольно внушительные потери против доллара → Новости net.finam.ru