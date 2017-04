«Нефть России», 12.04.17, Москва, 08:41



Взрыв у автобуса футбольной команды в Германии - Многие ведущие СМИ, в числе которых Guardian, Financial Times, New York Daily, Deutsche Welle и многие другие, пишут о взрыве, произошедшим во вторник вечером в немецком городе Дортмунд. Как сообщают СМИ, взрыв прогремел возле автобуса дортмундской футбольной команды "Боруссия", перед тем, как она должна была провести первый матч с "Монако" в рамках 1/4 финала чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Также сообщалось, что в результате взрыва пострадал один человек – им оказался футболист "Боруссии" Марк Бартра. Как стало известно, он получил перелом лучевой кости, был доставлен в больницу, где ему провели операцию. Немецкая полиция сообщила, что атака была направлена на футбольную команду. Прокуратура ФРГ сообщила, что рядом с местом взрыва было найдено письмо, где заявляется об ответственности за произошедшее, в настоящее время специалисты проверяют его подлинность. Глава полиции города Грегор Ланге, однако, не подтвердил, что взрыв в Дортмунде был терактом. "Риск террористической атаки не является чем-то новым сегодня. Мы готовились к этому долгое время. Я не хочу предполагать, что это была террористическая атака. Все это расследуется. Мы хотим действовать осторожно. Расследование проводится на очень профессиональном уровне", - приводит агентство слова Ланге.



Пресс-секретарь Трампа попал под прицел за неудачное сравнение Асада с Гитлером - Многие СМИ (Guardian, USA Today, New York Times, Hill, New York Post, Washington Post, Politico и многие другие) пишут о том, что пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер во вторник оказался в неловком положении, заявив на брифинге для журналистов, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия. "Мы не использовали химическое оружие даже во Второй мировой войне… Даже Гитлер не опустился до использования химического оружия", - сказал он, в очередной раз обвинив в химатаке в Идлибе сирийские власти и лично президента Башара Асада. Журналисты после брифинга попытались уточнить, в курсе ли Спайсер, что нацистская Германия использовала газовые камеры. На это пресс-секретарь Белого дома ответил, что он в курсе, но Гитлер при этом не использовал химоружие в городах. Через некоторое время Спайсер извинился за свое высказывание, назвав его "бестактным". "Я не пытаюсь умалить ужасающую природу Холокоста. Я пытался провести разделительную линию между тактикой применения авиации для того, чтобы сбросить химоружие на населенные пункты. Любая атака против невинных людей недопустима", - приводят издания заявления Спайсера.



ФБР отслеживала контакты экс-советника Трампа Пейджа - ФБР летом прошлого года получило секретный ордер от суда на отслеживание контактов бывшего советника президента США Дональда Трампа Картера Пейджа в рамках расследования предполагаемых связей РФ с предвыборной кампанией в США, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников. По данным источников, ФБР и Министерство юстиции получили соответствующее предписание, убедив судью суда по делам о надзоре за иностранными разведками, что есть вероятность того, что "Пейдж мог работать в качестве агента иностранного государства, в данном случае, России". "Это является явным доказательством того, что у ФБР были причины во время предвыборной кампании в 2016 году считать, что советник в штабе Трампа контактировал с российскими агентами", - пишет издание. "Это подтверждает все мои подозрения насчет неправомерной и политически мотивированной слежки со стороны правительства. Мне нечего скрывать", - заявил Пейдж. ФБР, Белый дом и Министерство юстиции никак не прокомментировали попавшие в СМИ сообщения.



Извинения главы United Airlines - Глава United Airlines Оскар Муньос после инцидента с насильным снятием пассажира с рейса пообещал исправить ситуацию, чтобы избежать ее повторения в будущем, пишут Wall Street Journal, Washington Post, USA Today, Independent, Huffington Post и другие. Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. Как сообщалось ранее, мужчина оказался одним из четырех человек, которым следовало покинуть самолет в связи с овербукингом. Перед посадкой авиакомпания сообщила пассажирам о ситуации и предложила лететь другим рейсом. Один пассажир отказался покинуть самолет, в связи с чем были вызваны правоохранительные органы и пассажира против его воли грубо выдворили из самолета. "Никогда не поздно поступать правильно. Я принял обязательство перед нашими клиентами и нашими сотрудниками, что мы исправим то, что пошло не так, чтобы это не повторилось снова. Это будет включать в себя тщательный анализ действий экипажа, нашу политику по мотивированию добровольцев в таких ситуациях", - приводят издания заявлении Муньоса. Он также пообещал разобраться с тем, как компания справляется с овербукингом (ситуацией, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете). Результаты анализа будут представлены 30 апреля. Муньос также принес извинения пассажиру самолета, которого насильно сняли с рейса.



Более 100 политиков Бразилии попали под следствие - Газеты Financial Times, Wall Street Journal и New York Times обратили внимание на информацию о том, что верховный суд Бразилии санкционировал начало расследования по делу о коррупции в отношении 108 политиков, включая девятерых министров правительства страны. Первой об этом сообщила местная газета Daily O Estado de S.Paulo, в распоряжение которой попала информация, где говорится о том, что помимо девяти министров, в список попали три губернатора, 29 сенаторов и 42 депутата нижней палаты конгресса. По информации издания, показания, которые дали бывшие и нынешние руководители скандально известной бразильской компании Odebrecht, являются достаточными для начала расследования в отношении политиков. Представители Верховного суда отказались от комментариев по поводу появившейся в СМИ информации. "Управление страной, находясь под облаком расследования, не является чем-то новым для президента Бразилии Мишела Темера, чье правительство движется от скандала к скандалу и имеет низкий рейтинг", - пишет газета New York Times. Газета Wall Street Journal, в свою очередь, написала, что решение верховного суда Бразилии начать расследование в отношении "одной трети министров страны и десятков политиков, подозреваемых в коррупции, наносит сильный удар по Темеру, когда он пытается возродить крупнейшую экономику Латинской Америки".