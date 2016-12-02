«Нефть России», 12.04.17, Москва, 08:36 На этой неделе исполняется год с момента смены правительства в Украине. 14 апреля 2016 года Владимир Гройсман, придя на пост премьера после Арсения Яценюка, многозначительно заявил с трибуны Верховной рады: "Я вам покажу, что такое управление государством!" Сейчас депутаты ждут отчета. От того, как парламент оценит работу правительства, зависит не только будущее нынешнего состава кабинета министров, но и перспектива досрочных парламентских выборов, и политические позиции президента Украины.



В феврале правительство утвердило итоги выполнения программы своей работы за год и передало отчет в Верховную раду. Документ перечисляет успехи: с точки зрения правительства, удалось преодолеть кризисные тенденции в экономике и перейти к этапу роста. Сказано о повышении в 2017 году зарплат и пенсий, о росте поступлений в госбюджет. Кабинет министров уже утвердил план деятельности до 2020 года. Смысл в том, чтобы согласовать тактические шаги со стратегическими целями: украинская власть задалась целью в 2020-м достичь такого уровня развития государства, который позволил бы Киеву подать заявку на полноправное членство в ЕС и НАТО.



Судя по отчету и планам, страна движется в этом направлении. Однако соцопросы свидетельствуют, что до 80% рядовых граждан критикуют деятельность власти, не видят положительных перемен и не могут туже затянуть пояса. Экономисты объясняют расхождения между официальными данными и общественными настроениями тем, что показатели экономического роста за 2016 год никак не компенсируют обвала предыдущих двух лет. Кроме того, обесценивание гривны (с 8 грн к 1 долл. США в 2013 году до 27 грн к 1 долл. сейчас) привело к росту цен: повышение зарплат и будущее повышение пенсий формально выглядит убедительно, но в реальности не обеспечивает людям даже тот уровень жизни, который был несколько лет тому назад. Плюс - в 2015-2016 годах в Украине стремительно выросли тарифы на газ, электроэнергию, отопление, горячую воду. Система субсидий, которые ввело еще правительство Яценюка, действует до сих пор, но ситуацию не спасает.



Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отметила: "Не надо ждать отчетов - нужно просто посмотреть на то, как живут люди. За последний год как минимум вдвое выросли цена на газ, на тепло, а инфляция достигла экстремальных масштабов. Плюс - коррупция". С февраля Тимошенко безуспешно пыталась зарегистрировать в Верховной раде постановление об отставке правительства. С таких же позиций выступает и "Оппозиционный блок". Представители правящей коалиции ("Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" Арсения Яценюка) обвиняют своих противников в сговоре и традиционно - в "реализации российского сценария".



Власть уже несколько лет списывает проблемы на тяготы военного времени. Вчера в ходе пресс-конференции по итогам года работы Владимир Гройсман снова посетовал, что "россияне пошли на нас с оружием". И отметил, что, несмотря на ситуацию на востоке, правительству "удалось выполнить то, что обещали". Он пояснил: "Мы пришли на фоне политического, финансового, экономического кризиса. Нам удалось стабилизировать экономику, перейти к росту в 2016 году... 2017 год, несмотря на множество проблем (которые нам создают в том числе и искусственно), имеет шанс стать годом роста национальной экономики, перемен к лучшему в сфере социальных стандартов".



Однако в обществе, как свидетельствуют соцопросы, не верят в скорое улучшение. И считают первой причиной экономического кризиса коррупцию в верхах. Как раз накануне отчета правительства о проделанной работе все украинские СМИ обнародовали данные международного исследования (провела по заказу Ernst & Young компания Ipsos MORI, занимающаяся международными рыночными исследованиями), свидетельствующие, что Украина заняла 1-е место среди 41 страны по уровню коррупции. Опрос проводился среди топ-менеджеров и владельцев крупных компаний. В Украине 88% из них сказали, что сталкивались с проявлениями коррупции.



В марте страну всколыхнуло громкое задержание топ-чиновника - главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. В СМИ его называли человеком из команды президента, хотя ГФС подчинено Минфину, а значит, входит в систему правительства. Расследование и задержание проводило Национальное антикоррупционное бюро. Вскоре суд выпустил Насирова под залог.



Тем временем вспыхнул новый скандал: глава правительства вступил в конфликт с руководителем Национального агентства по противодействию коррупции. Причиной стали сбои в работе электронной системы, в которой все чиновники обязаны заполнять декларации о своем имуществе и доходах. Этот вопрос еще не исчерпан. А Гройсман успел обрушиться с критикой на руководителя Фонда госимущества Украины (ФГИ) Игоря Билоуса. "Я недоволен работой ФГИ. Я считаю, что за последний год они ничего не сделали для того, чтобы эффективно начать процесс приватизации в стране..." - заявил Гройсман. Он пояснил, что госимущество, которое неэффективно используется и плохо управляется, "является коррупционной кормушкой, в том числе для назначенцев на эти предприятия".



За несколько дней до отчета правительства в Верховной раде Игорь Билоус написал заявление об отставке. Параллельно подтвердилась информация о скорой отставке руководителя Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, которую называют человеком из ближайшего окружения Порошенко.



Если к Билоусу было много претензий у представителей власти, то Гонтаревой задавала много вопросов оппозиция. Разница в том, что ФГИ не является самостоятельным органом, он не может работать без соответствующих решений правительства и парламента. В прошлом году ФГИ провалил планы поступлений в госказну от приватизации: вместо запланированных почти полмиллиарда долларов поступило всего около 7 млн долл. Сотрудник Центра экономических стратегий Дмитрий Яблонский сказал изданию "Деловая столица": "Запуск процесса приватизации зависит не только от главы ФГИ. В Украине около 3500 госпредприятий, тогда как в плане приватизации (постановление кабмина № 271) содержится только 396. Стратегическими, то есть не подлежащими приватизации, являются около 50 предприятий. Поэтому первый шаг - отправить на приватизацию все предприятия, которые не являются стратегическими. Частично это работа для кабмина, а частично и для Верховной рады, которая должна вывести часть активов из-под запрета на продажу".



Нацбанк, напротив, является самостоятельным игроком, что позволило ему совершенно изменить ситуацию в банковском секторе и в сфере финансов за время работы Валерии Гонтаревой. Около сотни банков ушли с рынка (до сих пор не решены все вопросы, связанные с их ликвидацией, например касающиеся выплаты вкладов), гривна подешевела более чем в три раза. "Отставка Гонтаревой - это ее бегство от ответственности", - считает Юлия Тимошенко. Она требует начать расследование деятельности главы Нацбанка, а также руководства правительства.



Украинское законодательство предоставляет кабинету министров иммунитет от отставки на год после утверждения программы, то есть до 14 апреля с.г. После года на посту правительство должно отчитаться перед назначившей его правящей коалицией на заседании Верховной рады. В зависимости от оценки деятельности ставится вопрос либо о новом иммунитете от отставки на год, либо об отставке. Это голосование может проходить не в тот же день, когда депутаты слушают отчет правительства.



Руководитель Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала сказал "НГ", что уже начавшиеся кулуарные переговоры о будущем правительства продлятся еще месяц. По его мнению, все зависит от крупнейшей пропрезидентской фракции. Ее позиция будет определяться не тем, решит ли Петр Порошенко сбросить на Владимира Гройсмана весь накопившийся негатив или захочет руками нынешнего правительства провести те непопулярные решения, которых требует от Украины МВФ. "Партия власти будет вести переговоры с теми силами, которые не стремятся к досрочным парламентским выборам (из этого списка можно исключить "Батькивщину" и "Оппозиционный блок"). Именно вопрос о том, будут или не будут проводиться внеочередные выборы, - ключевой в решении о будущем правительства", - отметил он.



Директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко сказал агентству ZIK, что уволить правительство возможно, но назначить новое нынешний состав Верховной рады вряд ли сможет. В таком случае кабмин Гройсмана продолжит работу в статусе исполняющих обязанности.



Татьяна ИвженкоПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550463/ Источник: Независимая Газета ← Начало космической эры: 64 удара в минуту Дайджест зарубежных СМИ: взрыв в ФРГ, заявление Спайсера про Асада и Гитлера → Новости net.finam.ru