«Нефть России», 12.04.17, Москва, 08:29 Перед стартом первый космонавт вел себя совершенно спокойно, не было никакого волнения



В мае 1946 года по постановлению правительства СССР в Калининграде Московской области на базе завода № 88 было создано НИИ-88 для реактивного вооружения страны. А в августе 1946 года Сергей Павлович Королев был назначен главным конструктором баллистических ракет дальнего действия. Так началось историческое соревнование двух великих держав - в первую очередь в борьбе за дальность полета ядерных ракет.



"Красная пропаганда" полетела



Уже в 1948-1950 годах Королев создал ракету Р-2 (дальность 576 км), а в 1953 году - первую в мире ракету с атомной боеголовкой Р-5 на дальность 1200 км. В начале 1952 года ОКБ-1 Королева начало разработку межконтинентальной ракеты Р-3 с атомным ядерным зарядом. Но судьба распорядилась иначе. В 1953 году министр среднего машиностроения В.А. Малышев предложил Сергею Павловичу прекратить работы по ракете Р-3, а сразу перейти на создание ракеты с термоядерной водородной бомбой, на что Сергей Павлович дал согласие.



Несмотря на то что мы начали проектирование ракеты Р-7 только в начале 1954 года, уже в мае 1957-го начались ее испытания. После трех неудачных пусков 21 августа 1957 года ракета Р-7 доставила головную часть на Камчатку. ТАСС сообщил о запуске в СССР сверхдальней межконтинентальной многоступенчатой баллистической ракеты.



Первая реакция американцев: "Красная пропаганда!" Но после второго успешного пуска ракеты 7 сентября никто уже не сомневался, что США стали досягаемы для ядерного оружия и их монополия закончена.



Королев давно добивался разрешения запустить искусственный спутник Земли, но Министерство обороны считало, что это отвлечет силы от создания ракеты Р-7. Однако в январе 1956 года в ходе визита в ОКБ-1 Хрущева и членов Политбюро ЦК КПСС Никита Сергеевич, получив заверения Королева, что подготовка к пуску спутника не отвлечет, а, наоборот, ускорит создание ракеты Р-7, обратился к членам Политбюро: "Давайте дадим добро!"



И 4 октября 1957 года ракетой Р-7 был выведен на орбиту Земли первый в мире искусственный спутник Земли (ИСЗ). Вес его составлял 83,6 кг, диаметр 0,58 м. Спутник наблюдался с Земли как объект 6-й звездной величины невооруженным глазом, а его радиопередатчики излучали импульсы - знаменитое "бип-бип".



Далее, 3 ноября 1957 года, был запущен 2-й ИСЗ весом 508,3 кг с собакой Лайкой на борту. Это произвело настоящий фурор. Министр авиации США Т. Финлеттер писал: "Запуск двух русских спутников осенью 1957 года открыл новую эру в послевоенной истории. Я не знаю никакого события со времени русской революции 1917 года, которое бы так изменило к худшему позиции силы нашей страны". А уже 15 мая 1958 года в СССР запущен 3-й ИСЗ весом 1327 кг - космическая лаборатория.



В том же 1958 году началась драматическая и изнурительная гонка к Луне. Ее первый год завершился неудачно. Однако Королев не сдавался. В конце декабря - даже 31-го числа и 1 января - вовсю велась подготовка лунника. 2 января 1959 года блок Е-1 № 4 вышел на траекторию к Луне, но пролетел мимо нее и, получив вторую космическую скорость (11,2 км/сек), стал спутником Солнца.



12 сентября состоялся пуск "Луны-2" с блоком Е № 7. Мы впервые в мире достигли Луны, впервые аппарат, запущенный с Земли, перелетел на другое небесное тело. На волне успеха и шумихи, поднятой прессой, Хрущев прилетел в США, вручил президенту Эйзенхауэру копию доставленного на Луну вымпела, раздавал интервью направо и налево. США к его приезду провели два космических пуска - и оба неудачно.



Точку в лунном соревновании поставил запуск 4 октября спутника "Луна-3" (278 кг). Объект запускался по сложной траектории с баллистическим маневром при использовании поля тяготения Луны, что позволило сфотографировать обратную сторону Луны. 1959 год закончился с полным превосходством нашей космической техники, как любил говорить Сергей Павлович: "Пускай знают, что мы уже давно не лапотная Россия!"



Зоопарк в космосе



11 января 1960 года принято решение о создании в СССР Центра подготовки космонавтов. 5 мая 1960 года запуском космического корабля (КК) "Восток-1П" началась беспилотная конструкторская отработка всех систем корабля в полете.



Королев предусматривал провести отработку на пяти беспилотных КК и после двух положительных зачетных пусков начать пилотируемые полеты. Отрабатывались система ориентации, тормозная двигательная установка (ТДУ), разработанная в КБ A.M. Исаева, и системы разделения перед спуском с орбиты.



19 августа 1960 года запущен КК "Восток 1К № 2" с собаками Белкой и Стрелкой. На борту также находился целый биологический набор - мыши, крысы, мухи-дрозофилы и т.п. Масса КК - 4600 кг, продолжительность полета - 27 часов. Парашютная система сработала нормально, и 20 августа спускаемый аппарат благополучно приземлился. Это был большой успех.



9 марта 1961 года запущен космический корабль 3КА № 1 ("Восток 3А"), объявленный ТАСС как 4-й корабль-спутник. На корабле был установлен антропометрический манекен в катапультируемом кресле, в нем находились собака Чернушка, контейнер с мышами и морскими свинками. После катапультирования спускаемый аппарат и манекен на парашютах спустились у деревни Старый Токмак в 260 км от Куйбышева (ныне Самара). Все системы работали нормально. Животные чувствовали себя хорошо.



5 апреля космонавты прилетели на полигон для проведения пилотируемого полета на КК "Восток-1" (Гагарин, Нелюбов, Попович - на одном самолете, а Титов, Николаев и Быковский - на другом).



Человек на борту



Наступило утро 12 апреля 1961 года. Госкомиссия собралась около ракеты на старте в 6.30, ожидала прибытия Гагарина. И вот у голубого автобуса открывается дверца. Он выходит в оранжевом скафандре, подходит к Госкомиссии и докладывает: "Товарищ главный конструктор, летчик-космонавт старший лейтенант Гагарин к полету на космическом корабле-спутнике готов!" И тут же смутился: доложить он должен был председателю Госкомиссии министру К.Н. Рудневу, который, не дав возможности продолжить, подошел и обнял его. Потом обнялись с ним Королев, маршал Москаленко и генерал Каманин.



Гагарин пошел к ракете, на площадке поднял руки - до свидания - и вошел в лифт. Речи не произносил, его предполетное заявление давно было записано на радио. Перед стартом Гагарин вел себя совершенно спокойно, не было никакого волнения, пульс 64 удара в минуту. Хотя к тому времени все понимали, что еще не было полной надежности.



И вот пошли заключительные команды - предварительная... промежуточная... главная... подъем! Сплошной грохот, и сквозь него - голос Гагарина: "Поехали!" Нервное напряжение у всех нарастало, каждую секунду ждали сообщения: "Полет нормальный, все параметры в норме". И наконец: "Есть отделение, корабль "Восток" вышел на орбиту!"



И седовласые, и молодые не стеснялись слез. Все обнимались, целовались, поздравляя друг друга.



14 апреля первого космонавта мира восторженно встречает Москва. Народ в столице и во всей стране ликует. Это ведь самый большой праздник после Дня Победы в Великой Отечественной войне. Это, несомненно, праздник всего человечества...



Бывают у людей сверхсчастливые периоды в жизни. Такой период был у Сергея Павловича Королева, который, создав основы ракетно-ядерного щита страны, запустив первые искусственные спутники и лунники, полет Гагарина считал венцом своей деятельности. Когда Вернера фон Брауна спросили, почему Америка в ракетно-космической технике отстала от СССР, он ответил: "Потому что у нас не было своего Королева".



Вахтанг ВачнадзеПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550462/ Источник: Независимая Газета ← Существование темной материи опять поставили под сомнение Гройсмана обвинили в реализации российского сценария: В Украине начались закулисные торги за кресло премьер-министра → Новости net.finam.ru