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Затянули пояс дружбы: Россия инвестирует в геополитические проекты из последних сил

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«Нефть России», 12.04.17, Москва, 08:16    Геополитический союз России и Белоруссии, приостановленный на время поисков справедливой цены на российский газ, вновь крепок и нерушим. Все спорные вопросы решены, заявили лидеры двух стран после переговоров в Санкт-Петербурге 3 апреля. Незадолго до этого Лукашенко назвал Путина "родным братом" и выразил готовность "спиной к спине встать и отстреливаться". Демонстрация братской поддержки пришлась на трудный для обоих президентов период: антикоррупционные митинги в России проходили параллельно с массовыми протестами против налога на тунеядство в Белоруссии.
 
Несмотря на заверения в дружбе, никаких официальных документов политики не подписали, а устные заявления о полном урегулировании газового конфликта делались и раньше. Но если примирение держав все-таки состоится, то оплачивать его будет Кремль. Предъявленный Минском счет выглядит внушительно: новый кредит размером $1 млрд, понижающий коэффициент к формуле цены на газ на 2018-2019 годы, снятие обязательства поставлять в Россию 1 млн тонн нефтепродуктов в год и право сбора пошлин с реэкспорта 6 млн тонн нефтепродуктов, реструктуризация белорусского долга перед РФ и создание единого рынка энергоресурсов после 2018 года.
 
Особенно интригующе выглядит ситуация с белорусским долгом. Помимо межправительственных кредитов более чем в $5 млрд, Белоруссия имеет задолженность перед "дочкой" "Газпрома", которую вице-премьер Аркадий Дворкович оценивал в $726 млн. Весь прошлый год страны жили в ситуации "двойной бухгалтерии": Россия продавала соседу газ по $136 за тыс. куб. м, а Белоруссия рассчитывалась по тарифу $70-80 за тыс. куб. м. Лукашенко, ссылаясь на межправительственное соглашение от 2011 года, утверждал, что нашел "справедливую цену" на газ, а доплачивать "Газпрому" никто не собирается.
 
После переговоров с Путиным ситуация не особенно прояснилась: официальные лица обеих стран уходят от прямого ответа на вопрос о признании долга. По словам Лукашенко, до конца года газ будет поставляться по газпромовской цене - $130 за тыс. куб. м. Но это результат крайне выгодного для Минска компромисса. Заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко оценил выигрыш бюджета страны от завершения газового конфликта с Россией в $2,1 млрд за ближайшие три года. Беспошлинные поставки нефти, в прошлом году срезанные Россией на четверть из-за невыплат, скоро выйдут на прежний уровень. А к 2025 году, по расчетам белорусского руководства, цена на российский газ в стране должна быть не выше, чем в самой России.
 
В феврале, когда Лукашенко в очередной раз выступил с яростной критикой российской политики, в качестве контраргумента в Кремле обратились к цифрам. Оказалось, что в 2011-2015 годах на разные направления под­держ­ки Союзного государства из российского бюждета было потрачено $22,3 миллиарда. Более ранние оценки МВФ говорят, что за десятилетие с 2005 по 2015 год прямая и косвенная поддержка белорусской экономики, от субсидий на энергоносители до кредитов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, составила $106 млрд. В разные годы российские деньги формировали 11-27% ВВП Белоруссии и отвечали за 50-60% прямых иностранных инвестиций в страну.
 
Белоруссия - далеко не единственная страна, получающая от Москвы дивиденды за политическую лояльность. В 2015 году компания Stratfot посчитала, что Россия тратит $5 млрд в год на поддержку непризнанных государств на территории бывшего СССР (кроме Абхазии и Южной Осетии в список вошли Крым и Донбасс). Сюда можно добавить списание $140 млрд долгов разным государствам (часть из них, правда, советского происхождения). Если собрать вместе все подобные случаи, то в сумме мы получим несколько сотен миллиардов долларов. Это инвестиции в "геополитическое величие", обычно с отрицательной доходностью для страны.
 
В новых бюджетных реалиях России придется сокращать расходы на дружбу с братскими странами, что и происходит в последние годы. Пенсионные накопления россиян можно направить на поддержку госбанка или погашение долгов Минобороны, но субсидировать на них потребление соседями российской энергии - слишком рискованно. У оставшихся "союзников" этот факт вызывает сильное раздражение, которое выливается в мелкий политический шантаж. Прекрасно видно, что такие отношения ведут в тупик, но разорвать порочный круг уже не может ни одна сторона.
 
Арнольд ХАЧАТУРОВПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550459/

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Затянули пояс дружбы: Россия инвестирует в геополитические проекты из последних сил

«Нефть России», 12.04.17, Москва, 08:16   Геополитический союз России и Белоруссии, приостановленный на время поисков справедливой цены на российский газ, вновь крепок и нерушим. Все спорные вопросы решены, заявили лидеры двух стран после переговоров в Санкт-Петербурге 3 апреля. Незадолго до этого Лукашенко назвал Путина "родным братом" и выразил готовность "спиной к спине встать и отстреливаться". Демонстрация братской поддержки пришлась на трудный для обоих президентов период: антикоррупционные митинги в России проходили параллельно с массовыми протестами против налога на тунеядство в Белоруссии.
 
Несмотря на заверения в дружбе, никаких официальных документов политики не подписали, а устные заявления о полном урегулировании газового конфликта делались и раньше. Но если примирение держав все-таки состоится, то оплачивать его будет Кремль. Предъявленный Минском счет выглядит внушительно: новый кредит размером $1 млрд, понижающий коэффициент к формуле цены на газ на 2018-2019 годы, снятие обязательства поставлять в Россию 1 млн тонн нефтепродуктов в год и право сбора пошлин с реэкспорта 6 млн тонн нефтепродуктов, реструктуризация белорусского долга перед РФ и создание единого рынка энергоресурсов после 2018 года.
 
Особенно интригующе выглядит ситуация с белорусским долгом. Помимо межправительственных кредитов более чем в $5 млрд, Белоруссия имеет задолженность перед "дочкой" "Газпрома", которую вице-премьер Аркадий Дворкович оценивал в $726 млн. Весь прошлый год страны жили в ситуации "двойной бухгалтерии": Россия продавала соседу газ по $136 за тыс. куб. м, а Белоруссия рассчитывалась по тарифу $70-80 за тыс. куб. м. Лукашенко, ссылаясь на межправительственное соглашение от 2011 года, утверждал, что нашел "справедливую цену" на газ, а доплачивать "Газпрому" никто не собирается.
 
После переговоров с Путиным ситуация не особенно прояснилась: официальные лица обеих стран уходят от прямого ответа на вопрос о признании долга. По словам Лукашенко, до конца года газ будет поставляться по газпромовской цене - $130 за тыс. куб. м. Но это результат крайне выгодного для Минска компромисса. Заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко оценил выигрыш бюджета страны от завершения газового конфликта с Россией в $2,1 млрд за ближайшие три года. Беспошлинные поставки нефти, в прошлом году срезанные Россией на четверть из-за невыплат, скоро выйдут на прежний уровень. А к 2025 году, по расчетам белорусского руководства, цена на российский газ в стране должна быть не выше, чем в самой России.
 
В феврале, когда Лукашенко в очередной раз выступил с яростной критикой российской политики, в качестве контраргумента в Кремле обратились к цифрам. Оказалось, что в 2011-2015 годах на разные направления под­держ­ки Союзного государства из российского бюждета было потрачено $22,3 миллиарда. Более ранние оценки МВФ говорят, что за десятилетие с 2005 по 2015 год прямая и косвенная поддержка белорусской экономики, от субсидий на энергоносители до кредитов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, составила $106 млрд. В разные годы российские деньги формировали 11-27% ВВП Белоруссии и отвечали за 50-60% прямых иностранных инвестиций в страну.
 
Белоруссия - далеко не единственная страна, получающая от Москвы дивиденды за политическую лояльность. В 2015 году компания Stratfot посчитала, что Россия тратит $5 млрд в год на поддержку непризнанных государств на территории бывшего СССР (кроме Абхазии и Южной Осетии в список вошли Крым и Донбасс). Сюда можно добавить списание $140 млрд долгов разным государствам (часть из них, правда, советского происхождения). Если собрать вместе все подобные случаи, то в сумме мы получим несколько сотен миллиардов долларов. Это инвестиции в "геополитическое величие", обычно с отрицательной доходностью для страны.
 
В новых бюджетных реалиях России придется сокращать расходы на дружбу с братскими странами, что и происходит в последние годы. Пенсионные накопления россиян можно направить на поддержку госбанка или погашение долгов Минобороны, но субсидировать на них потребление соседями российской энергии - слишком рискованно. У оставшихся "союзников" этот факт вызывает сильное раздражение, которое выливается в мелкий политический шантаж. Прекрасно видно, что такие отношения ведут в тупик, но разорвать порочный круг уже не может ни одна сторона.
 
Арнольд ХАЧАТУРОВ
 


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