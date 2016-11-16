«Нефть России», 12.04.17, Москва, 08:08 Экс-министр финансов рассказал о том, какой видит экономику к 2020 году. На ежегодной научной Апрельской конференции в Высшей школе экономики он назвал то, что считает главными препятствиями для роста экономики. Вместе с коллегами из возглавляемого им Центра стратегических разработок Кудрин подсчитал, что при определенных изменениях Россия может достичь роста в 3,6%. Эта оценка выше правительственной.



ТЕНЬЮ ЗА НЕФТЬЮ



"Мы не перешли от старой модели работы нашей экономики, новая не появилась. Зависимость нашей экономики остается достаточно высокой: Поэтому, пока цена на нефть будет низкая, у нас будут низкие темпы роста... У государства нет четкой программы действий. Сегодня это тоже фактор неопределенности, который для инвесторов является существенным".



ПЕНСИОНЕРОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ



"Есть и структурные проблемы в демографии. В ближайшие 15 лет мы потеряем примерно 10 млн. граждан в трудоспособном возрасте от 20 до 39 лет".



РОСТ ЭКОНОМИКИ ВОЗМОЖЕН



"Если ссылаться на наш прогноз ЦСР (Центр стратегических разработок. - Ред.)... мы можем поднимать темпы роста с 2018 г. и дальше до 3 - 3,6%... Нам нужно повышение конкурентоспособности. В этой связи, для того чтобы стать более устойчивой экономикой, нам нужно существенное повышение производительности".



РУБЛЬ УКРЕПИТСЯ



"Реальный эффективный курс рубля будет расти. Здесь будет влиять положительный текущий счет платежного баланса и приток капитала".



НУЖНЫ РЫНКИ СБЫТА



"Мы на импортозамещении сейчас еще можем зарабатывать исходя из значения курса. Но уже в 2016 году этот фактор существенно уменьшился, в ближайшие годы он, по сути, иссякнет... Видим необходимость в наращивании экспорта... нужны рынки сбыта".



Дария ЛЕХНИЦКАЯПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550458/ Источник: Комсомольская правда ← Артему Оболенскому дают газ: Бизнесмен создал добычное СП с "Газпромом" Затянули пояс дружбы: Россия инвестирует в геополитические проекты из последних сил → Новости net.finam.ru