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Алексей Кудрин: Наша страна зависит от нефти, экспорта и молодежи

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«Нефть России», 12.04.17, Москва, 08:08    Экс-министр финансов рассказал о том, какой видит экономику к 2020 году. На ежегодной научной Апрельской конференции в Высшей школе экономики он назвал то, что считает главными препятствиями для роста экономики. Вместе с коллегами из возглавляемого им Центра стратегических разработок Кудрин подсчитал, что при определенных изменениях Россия может достичь роста в 3,6%. Эта оценка выше правительственной.
 
ТЕНЬЮ ЗА НЕФТЬЮ
 
"Мы не перешли от старой модели работы нашей экономики, новая не появилась. Зависимость нашей экономики остается достаточно высокой: Поэтому, пока цена на нефть будет низкая, у нас будут низкие темпы роста... У государства нет четкой программы действий. Сегодня это тоже фактор неопределенности, который для инвесторов является существенным".
 
ПЕНСИОНЕРОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
 
"Есть и структурные проблемы в демографии. В ближайшие 15 лет мы потеряем примерно 10 млн. граждан в трудоспособном возрасте от 20 до 39 лет".
 
РОСТ ЭКОНОМИКИ ВОЗМОЖЕН
 
"Если ссылаться на наш прогноз ЦСР (Центр стратегических разработок. - Ред.)... мы можем поднимать темпы роста с 2018 г. и дальше до 3 - 3,6%... Нам нужно повышение конкурентоспособности. В этой связи, для того чтобы стать более устойчивой экономикой, нам нужно существенное повышение производительности".
 
РУБЛЬ УКРЕПИТСЯ
 
"Реальный эффективный курс рубля будет расти. Здесь будет влиять положительный текущий счет платежного баланса и приток капитала".
 
НУЖНЫ РЫНКИ СБЫТА
 
"Мы на импортозамещении сейчас еще можем зарабатывать исходя из значения курса. Но уже в 2016 году этот фактор существенно уменьшился, в ближайшие годы он, по сути, иссякнет... Видим необходимость в наращивании экспорта... нужны рынки сбыта".
 
Дария ЛЕХНИЦКАЯПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550458/

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Алексей Кудрин: Наша страна зависит от нефти, экспорта и молодежи

«Нефть России», 12.04.17, Москва, 08:08   Экс-министр финансов рассказал о том, какой видит экономику к 2020 году. На ежегодной научной Апрельской конференции в Высшей школе экономики он назвал то, что считает главными препятствиями для роста экономики. Вместе с коллегами из возглавляемого им Центра стратегических разработок Кудрин подсчитал, что при определенных изменениях Россия может достичь роста в 3,6%. Эта оценка выше правительственной.
 
ТЕНЬЮ ЗА НЕФТЬЮ
 
"Мы не перешли от старой модели работы нашей экономики, новая не появилась. Зависимость нашей экономики остается достаточно высокой: Поэтому, пока цена на нефть будет низкая, у нас будут низкие темпы роста... У государства нет четкой программы действий. Сегодня это тоже фактор неопределенности, который для инвесторов является существенным".
 
ПЕНСИОНЕРОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
 
"Есть и структурные проблемы в демографии. В ближайшие 15 лет мы потеряем примерно 10 млн. граждан в трудоспособном возрасте от 20 до 39 лет".
 
РОСТ ЭКОНОМИКИ ВОЗМОЖЕН
 
"Если ссылаться на наш прогноз ЦСР (Центр стратегических разработок. - Ред.)... мы можем поднимать темпы роста с 2018 г. и дальше до 3 - 3,6%... Нам нужно повышение конкурентоспособности. В этой связи, для того чтобы стать более устойчивой экономикой, нам нужно существенное повышение производительности".
 
РУБЛЬ УКРЕПИТСЯ
 
"Реальный эффективный курс рубля будет расти. Здесь будет влиять положительный текущий счет платежного баланса и приток капитала".
 
НУЖНЫ РЫНКИ СБЫТА
 
"Мы на импортозамещении сейчас еще можем зарабатывать исходя из значения курса. Но уже в 2016 году этот фактор существенно уменьшился, в ближайшие годы он, по сути, иссякнет... Видим необходимость в наращивании экспорта... нужны рынки сбыта".
 
Дария ЛЕХНИЦКАЯ
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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