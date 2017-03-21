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Артему Оболенскому дают газ: Бизнесмен создал добычное СП с "Газпромом"
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«Нефть России», 12.04.17, Москва, 07:58 "Газпром" и владелец Находкинского завода минудобрений Артем Оболенский сделали очередной шаг к совместной добыче газа в Ямало-Ненецком АО. Партнеры зарегистрировали СП "Русгазальянс", которое займется разработкой Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений. Стоимость проекта -- 70-80 млрд руб., которые должны привлечь структуры господина Оболенского, "Газпром" получит долю в СП за счет внесения лицензий. Эксперты считают, что разработка будет иметь смысл или при переработке газа в России, или после демонополизации экспорта.
"Газпром добыча Ямбург" и "Русгаздобыча" Артема Оболенского 10 апреля зарегистрировали в Новом Уренгое паритетное СП ООО "Русгазальянс" с уставным капиталом в 10 тыс. руб., следует из выписки из ЕГРЮЛ. Основными видами деятельности СП указаны добыча нефти и газа, услуги по бурению, сжижение и обогащение газа для транспортировки, производство нефтепродуктов и жидкого топлива. Гендиректором ООО стал Дмитрий Акимов.
"Русгазальянс" создан как оператор разработки Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком АО. Сейчас лицензии на них принадлежат "Газпрому", но предполагается, что он внесет их в СП, пояснил "Ъ" Артем Оболенский. По его словам, "сроки внесения -- процедурный вопрос, который может занять от полугода до года". В свою очередь "Русгаздобыча" обеспечит привлечение инвестиций в разработку, они запланированы на уровне 70-80 млрд руб., говорит бизнесмен. СП разработает обоснование инвестиций, проведет проектно-изыскательские работы и подготовит проектную документацию по обустройству месторождений и созданию транспортной инфраструктуры до трубы "Газпрома". Добыча к 2030 году должна составить около 16,5 млрд кубометров газа. "Газпром" не прокомментировал ситуацию.
Изначально предполагалось, что эти три месторождения могут стать ресурсной базой для производства минудобрений на Дальнем Востоке. Реализацию проекта начал Аркадий Ротенберг, создав вместе с Артемом Оболенским Национальную газовую группу и ряд других структур. В 2015 году партнеры подписали с "Газпром межрегионгазом" контракт на 20 лет на поставку для Находкинского завода минудобрений 3,15 млрд кубометров в год. Но в ноябре 2016 года господин Ротенберг продал все связанные с химзаводом активы своему партнеру. На Дальнем Востоке предполагается производить метанол, аммиак и карбамид. Сейчас, по словам господина Оболенского, идут переговоры с российскими и иностранными инвесторами об участии в строительстве завода. В конце 2016 года перешедшая к бизнесмену "Национальная газовая компания" создала с "Газпромом" еще одно СП -- "Русхимальянс" для проекта химзавода.
Вячеслав Мищенко из Argus Media отмечает, что пока сложно просчитать экономику совместной разработки месторождений в ЯНАО, но вряд ли продавать этот газ в систему "Газпрома" будет выгодно: сомнительно, что монополия предложит высокую цену. К тому же российский газовый рынок уже поделен между крупными игроками, а спрос на нем падает, говорит эксперт, наиболее эффективным было бы направлять сырье на переработку на химзаводе с помощью своповых схем. Господин Мищенко добавил, что Артем Оболенский может рассчитывать на демонополизацию экспорта, что позволило бы независимым игрокам продавать сырье по мировым ценам.
Ольга Мордюшенко