Новым владельцем РБК может стать основатель ЕСН Григорий Березкин. Он уже договорился о покупке медиахолдинга у Михаила Прохорова

«Нефть России», 12.04.17, Москва, 07:50 Михаил Прохоров может продать медиахолдинг РБК владельцу ЕСН Григорию Березкину, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к участникам сделки. Стороны принципиально договорились, сделка может быть подписана до 1 мая, знает один из собеседников «Ведомостей». О готовящейся сделке сообщил и RNS со ссылкой на источники, близкие к РБК.



В качестве консультанта выступает «ВТБ капитал», знают два собеседника «Ведомостей». Еще один источник уточнил, что «ВТБ капитал» – организатор сделки. Инвестбанк не просто консультирует Прохорова, а сам нашел покупателя. Представители Прохорова, Березкина, ВТБ и РБК от комментариев отказались.



Прохоров владеет контрольным пакетом РБК с июля 2010 г., остальные акции торгуются на Московской бирже. В медиахолдинг входят одноименные телеканал, новостной сайт, газета, журнал, а также интернет-издание «о высоких технологиях» CNews. Также у группы есть бизнес по интернет-хостингу и регистрации доменов, проведению конференций и т. д. Березкин может купить весь бизнес РБК – как СМИ, так и интернет-хостинг, знают два собеседника «Ведомостей».



Прохорова вынуждают продать РБК, говорит один из собеседников «Ведомостей». Бизнесмен и прежде был готов выйти из этого актива – прошлой весной руководители нескольких медиахолдингов рассказывали, что получили предложения о покупке РБК, но тогда, по словам двух собеседников «Ведомостей», Прохоров был намерен получить «хорошую цену» – не менее $250 млн. Уже тогда организатором сделки был готов выступить ВТБ – группа подыскивала покупателей, знает один из собеседников «Ведомостей». Но в апреле 2016 г. ФСБ и ФНС провели обыски и выемку документов в головном офисе группы Прохорова «Онэксим» и подконтрольных ей компаниях (но не в РБК) в связи «с возможным уклонением от налогов». Источники, близкие к Прохорову, связали обыски с тем, что чиновники недовольны независимостью редакционной политики изданий РБК и их расследованиями, в том числе о семье президента России Владимира Путина.



После обысков любые потенциальные покупатели и ВТБ отказались от переговоров по покупке РБК, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к холдингу. Давление чиновников привело к тому, что в прошлом мае РБК покинули многие журналисты во главе с шеф-редактором объединенной редакции РБК Елизаветой Осетинской. Теперь редакцией руководят Елизавета Голикова и Игорь Тросников.



ВТБ снова вернулся к переговорам по РБК этой зимой, рассказал собеседник «Ведомостей». Переговоры осложнялись гигантским долгом РБК, почти втрое превышающим его выручку. На конец 2016 г. он составлял 14,9 млрд руб. Львиная доля этой суммы – долг РБК перед «Онэксимом». Березкин заплатит гораздо меньше размера задолженности, уверяет один из собеседников «Ведомостей», но цифр не называет. Сумма сделки составит около $50 млн, утверждает другой. Он добавляет, что покупателю достанется очищенный от долгов медиахолдинг. Но подробностей собеседник «Ведомостей» не знает.



Основные активы Березкина связаны с нефтью и электроэнергией: ЕСН владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино), 50,5% энерготрейдера «Русэнергосбыт» (основной потребитель – РЖД), контролирует «Русэнергоресурс» (поставщик электроэнергии для «Транснефти»). Бизнесмен интересуется и медиабизнесом – в 2007 г. ЕСН купила контрольный пакет издательского дома (ИД) «Комсомольская правда». ИД не раскрывает текущую структуру акционеров. Гендиректор и совладелец «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил лишь, что для него «Березкин всегда является акционером». Год назад источники «Ведомостей» рассказывали, что основной акционер ИД – «Балтийская медиа группа» (принадлежит наследникам Олега Руднова), а Березкин больше не управляет этим активом. Также Березкин – совладелец московской версии газеты Metro. По словам Сунгоркина, Березкину очень интересен медиабизнес и он активно участвует в управлении своими СМИ.



Если РБК достанется Березкину, он привлечет к управлению медиахолдингом заместителя гендиректора группы «Румедиа» (основной актив – радиостанция Business FM) Алексея Абакумова, сообщил RNS. Прежде он работал в ВГТРК и на РЕН ТВ. Абакумов – кандидатура администрации президента, знает источник, близкий к РБК, администрация еще прошлым летом рекомендовала акционерам РБК нанять его на работу. Администрация президента сейчас внимательно следит за сделкой по РБК, утверждают два источника «Ведомостей». Сотрудник администрации президента отрицает и это, и то, что чиновники как-то рекомендовали Абакумова. Сам Абакумов сообщил «Ведомостям», что не ведет переговоров о работе в РБК.



Ксения Болецкая, Анастасия Голицына



