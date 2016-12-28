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Счет за Крым: «ДТЭК Крымэнерго» Рината Ахметова хочет получить от России $500 млн за национализированные в Крыму энергообъекты

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«Нефть России», 12.04.17, Москва, 07:50    «ДТЭК Крымэнерго», входящая в группу ДТЭК Ахметова, начала процедуру разрешения инвестспора по соглашению о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Об этом говорится в сообщении компании. Если спор не будет разрешен путем переговоров, «ДТЭК Крымэнерго» передаст его на рассмотрение в международный арбитраж, отмечается в сообщении.
 
В инвестспоре обычно рассматривается требование инвестора к государству о защите инвестиций на территории этого государства, говорит партнер BGP Ligitation Александр Ванеев. Требование может сводиться к взысканию убытков в виде утраты имущества или недополученной прибыли в результате действий государства, рассказывает он.
 
Сумма компенсации фактических и потенциальных убытков «ДТЭК Крымэнерго» может составить более $500 млн, оценивает ДТЭК. Компания была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Крыму и обеспечивала более 80% поставок на полуострове. Тарифы в Крыму до 2014 г. были завышены, возможно, компания в расчетах учитывала именно эти оценки, допускает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
 
ДТЭК – крупнейший энергохолдинг Украины, он владеет станциями мощностью более 17 ГВт, а также четырьмя компаниями по передаче электроэнергии в Крыму. После присоединения Крыма к России «ДТЭК Крымэнерго» работала в новых условиях почти год, а в январе 2015 г. была национализирована. «С момента незаконного захвата мы активно занимались восстановлением документов, формированием доказательной базы, разработкой юридической стратегии», – приводятся в сообщении слова и. о. гендиректора ДТЭК Дмитрия Сахарука.
 
Представитель «Крымэнерго» переадресовал вопрос в минтопэнерго Крыма, там на запрос не ответили. Представитель Минэнерго сказал, что вопрос находится в ведении МИДа, получить его комментарии не удалось.
 
Документ, на который ссылается ДТЭК, не исключает экспроприации имущества, но устанавливает условие – компенсация в размере рыночной стоимости объекта, говорит управляющий партнер компании «Юрпартнеръ» Антон Толмачев. Но есть очень сложный нюанс, отмечает он: по международному законодательству защищаются инвестиции на территории договаривающихся сторон, но принадлежность Крыма судами, уполномоченными рассматривать такие споры (например, стокгольмский арбитраж), не подтверждена. Чтобы этот конфликт перешел в разряд инвестиционных споров, нужно, чтобы Крым был признан частью России, заключает Толмачев.
 
Иван ПесчинскийПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550455/

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07:50 · Счет за Крым: «ДТЭК Крымэнерго» Рината Ахметова хочет получить от России $500 млн за национализированн ые в Крыму энергообъекты
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Счет за Крым: «ДТЭК Крымэнерго» Рината Ахметова хочет получить от России $500 млн за национализированные в Крыму энергообъекты

«Нефть России», 12.04.17, Москва, 07:50   «ДТЭК Крымэнерго», входящая в группу ДТЭК Ахметова, начала процедуру разрешения инвестспора по соглашению о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Об этом говорится в сообщении компании. Если спор не будет разрешен путем переговоров, «ДТЭК Крымэнерго» передаст его на рассмотрение в международный арбитраж, отмечается в сообщении.
 
В инвестспоре обычно рассматривается требование инвестора к государству о защите инвестиций на территории этого государства, говорит партнер BGP Ligitation Александр Ванеев. Требование может сводиться к взысканию убытков в виде утраты имущества или недополученной прибыли в результате действий государства, рассказывает он.
 
Сумма компенсации фактических и потенциальных убытков «ДТЭК Крымэнерго» может составить более $500 млн, оценивает ДТЭК. Компания была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Крыму и обеспечивала более 80% поставок на полуострове. Тарифы в Крыму до 2014 г. были завышены, возможно, компания в расчетах учитывала именно эти оценки, допускает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
 
ДТЭК – крупнейший энергохолдинг Украины, он владеет станциями мощностью более 17 ГВт, а также четырьмя компаниями по передаче электроэнергии в Крыму. После присоединения Крыма к России «ДТЭК Крымэнерго» работала в новых условиях почти год, а в январе 2015 г. была национализирована. «С момента незаконного захвата мы активно занимались восстановлением документов, формированием доказательной базы, разработкой юридической стратегии», – приводятся в сообщении слова и. о. гендиректора ДТЭК Дмитрия Сахарука.
 
Представитель «Крымэнерго» переадресовал вопрос в минтопэнерго Крыма, там на запрос не ответили. Представитель Минэнерго сказал, что вопрос находится в ведении МИДа, получить его комментарии не удалось.
 
Документ, на который ссылается ДТЭК, не исключает экспроприации имущества, но устанавливает условие – компенсация в размере рыночной стоимости объекта, говорит управляющий партнер компании «Юрпартнеръ» Антон Толмачев. Но есть очень сложный нюанс, отмечает он: по международному законодательству защищаются инвестиции на территории договаривающихся сторон, но принадлежность Крыма судами, уполномоченными рассматривать такие споры (например, стокгольмский арбитраж), не подтверждена. Чтобы этот конфликт перешел в разряд инвестиционных споров, нужно, чтобы Крым был признан частью России, заключает Толмачев.
 
Иван Песчинский
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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