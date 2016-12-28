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Счет за Крым: «ДТЭК Крымэнерго» Рината Ахметова хочет получить от России $500 млн за национализированные в Крыму энергообъекты
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«Нефть России», 12.04.17, Москва, 07:50 «ДТЭК Крымэнерго», входящая в группу ДТЭК Ахметова, начала процедуру разрешения инвестспора по соглашению о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Об этом говорится в сообщении компании. Если спор не будет разрешен путем переговоров, «ДТЭК Крымэнерго» передаст его на рассмотрение в международный арбитраж, отмечается в сообщении.
В инвестспоре обычно рассматривается требование инвестора к государству о защите инвестиций на территории этого государства, говорит партнер BGP Ligitation Александр Ванеев. Требование может сводиться к взысканию убытков в виде утраты имущества или недополученной прибыли в результате действий государства, рассказывает он.
Сумма компенсации фактических и потенциальных убытков «ДТЭК Крымэнерго» может составить более $500 млн, оценивает ДТЭК. Компания была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Крыму и обеспечивала более 80% поставок на полуострове. Тарифы в Крыму до 2014 г. были завышены, возможно, компания в расчетах учитывала именно эти оценки, допускает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
ДТЭК – крупнейший энергохолдинг Украины, он владеет станциями мощностью более 17 ГВт, а также четырьмя компаниями по передаче электроэнергии в Крыму. После присоединения Крыма к России «ДТЭК Крымэнерго» работала в новых условиях почти год, а в январе 2015 г. была национализирована. «С момента незаконного захвата мы активно занимались восстановлением документов, формированием доказательной базы, разработкой юридической стратегии», – приводятся в сообщении слова и. о. гендиректора ДТЭК Дмитрия Сахарука.
Представитель «Крымэнерго» переадресовал вопрос в минтопэнерго Крыма, там на запрос не ответили. Представитель Минэнерго сказал, что вопрос находится в ведении МИДа, получить его комментарии не удалось.
Документ, на который ссылается ДТЭК, не исключает экспроприации имущества, но устанавливает условие – компенсация в размере рыночной стоимости объекта, говорит управляющий партнер компании «Юрпартнеръ» Антон Толмачев. Но есть очень сложный нюанс, отмечает он: по международному законодательству защищаются инвестиции на территории договаривающихся сторон, но принадлежность Крыма судами, уполномоченными рассматривать такие споры (например, стокгольмский арбитраж), не подтверждена. Чтобы этот конфликт перешел в разряд инвестиционных споров, нужно, чтобы Крым был признан частью России, заключает Толмачев.
Иван Песчинский