«Нефть России», 12.04.17, Москва, 07:44 Сделка позволит ННК снизить долговую нагрузку вдвое



«Конданефть» – это очень перспективный актив. Мы собирались его развивать самостоятельно, но в нынешних макроэкономических условиях при наличии существующей кредитной нагрузки на холдинг это оказалось очень накладно», – говорит президент Независимой нефтегазовой компании (ННК) и бывший президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов (его слова приводит пресс-служба ВТБ). ННК продала «Роснефти» 100% АО «НК «Конданефть» с запасами 157 млн т нефти примерно за 40 млрд руб., контрагентов консультировал ВТБ. О сделке сообщили «Роснефть» и ВТБ. Сделка уже закрыта, разрешение ФАС получено, сообщает «Роснефть».



Группа месторождений нефти, которые входят в «Конданефть», – Кондинское, Западно-Эргинское, Чапровское и Приобское – находится в 100 км от одного из ключевых активов «Роснефти», Приобского месторождения (входит в «Юганскнефтегаз», который принес «Роснефти» в 2016 г. 471,4 млн барр., или 32,4% добычи). Месторождение также примыкает к последнему из крупных нераспределенных активов – Эргинскому месторождению (запасы С1 + С2 – 103 млн т н. э.). «Конданефть» в январе – марте добыла 3200 т нефти, в 2016 г. – 3300 т, писал «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.



Сумма оборотных и внеоборотных активов НК «Конданефть» – 15,2 млрд руб., общий долг – 14,7 млрд руб., следует из бухгалтерского отчета за 2015 г. (отчета за 2016 г. еще нет). Учитывает ли сумма покупки «Конданефти» долг компании, представитель «Роснефти» не говорит. Связаться с представителем ННК не удалось. Худайнатов на звонки «Ведомостей» не отвечал.



ННК получила ООО «Конданефть» в 2014 г. на торгах за 4,4 млрд руб., следует из данных единого федерального реестра сведений о банкротстве. Это ООО владело тогда 100% акций ОАО «НК «Конданефть». Номинальная стоимость актива была 4,6 млрд руб. «Конданефть» находилась в процедуре банкротства с 2010 г., следует из данных сайта kad.arbitr.ru. До начала процедуры банкротства, по данным «СПАРК-Интерфакса», «Конданефть» принадлежала «Сургутнефтегазу». В 2014 г. «дочка» ННК – «ННК-актив» выступил поручителем по кредиту «Конданефти» перед Банком Москвы (теперь он присоединен к ВТБ) на 14 млрд руб., средства привлекались в том числе для займов «Конданефти» более чем на 500 млн руб., писал тогда «Интерфакс». Сколько инвестировала ННК в разведку, не известно. Но если компания ничего не вкладывала в актив, то заработать на нем ей удалось 200% годовых, подсчитал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.



«Роснефть» купила «Конданефть» из расчета $0,6 за 1 барр., это вполне выгодно, полагает аналитик «Атона» Александр Корнилов. Инвесторам «Роснефти» приобретение понравилось, капитализация компании на Московской бирже за день выросла на 1% до 3,5 трлн руб.



Большая часть запасов «Конданефти» относится к тюменской свите, на которую распространяются льготы по НДПИ, кроме того, недалеко расположена уже построенная инфраструктура «Роснефти», что сулит дополнительную синергию, говорит Корнилов. В 2016 г. ННК заявляла, что потолок добычи на месторождениях «Конданефти» предполагался на уровне 5 млн т в год (37 млн барр. в год), начало добычи планировалось на IV квартал 2017 г., а общие инвестиции для выхода на полку добычи – 200 млрд руб.



Если общий долг ННК за IV квартал 2016 г. изменился не сильно, то продажа «Конданефти» могла его уполовинить, снизив почти до $700 млн, говорит аналитик БКС Кирилл Таченников. Кто основной кредитор ННК, не известно, один из кредиторов – ВТБ, об этом в интервью РБК в начале марта сказал предправления банка Андрей Костин. За месяц до этого источники «Ведомостей» говорили о том, что Худайнатов рассматривает возможность продать ННК. Один из них сообщил, что к ННК «присматриваются многие компании, в том числе и иностранцы», он также сказал о том, что в ННК может появиться стратегический инвестор, но в какой конфигурации, не понятно.



Означает ли продажа НК «Конданефть», что Худайнатов отказался от планов привлекать стратегического партнера в компанию, не ясно, с представителем ННК связаться по этому вопросу не удалось. А представитель ВТБ ответил, что «не комментирует клиентскую информацию».



Виталий ПетлевойПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550454/ Источник: Ведомости ← Эдуард Худайнатов сливается в "Роснефть": ННК продала первый крупный актив Счет за Крым: «ДТЭК Крымэнерго» Рината Ахметова хочет получить от России $500 млн за национализированные в Крыму энергообъекты → Новости net.finam.ru