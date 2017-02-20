«Нефть России», 12.04.17, Москва, 07:40 Независимая нефтегазовая компания Эдуарда Худайнатова, традиционно считающаяся близкой к "Роснефти", продала ей за 40 млрд руб. свой крупный нефтяной актив -- "Конданефть". Сделка подкрепила слухи о распродаже бизнеса ННК, обремененного высоким долгом из-за агрессивных приобретений. Эксперты считают цену комфортной для "Роснефти", но сомневаются, что она заберет все активы ННК.



"Роснефть" сообщила о приобретении у ННК 100% компании "Конданефть", которая владеет лицензиями на Кондинское, Западно-Эргинское, Чапровское и Приобское нефтяные месторождения. Сумма сделки составила 40 млрд руб. Запасы по PRMS этих месторождений оцениваются в 157 млн тонн нефтяного эквивалента. Участки Кондинской группы расположены в 100 км от Приобского месторождения "Роснефти", а также примыкают к крупнейшему из нераспределенных участков -- Эргинскому месторождению, на которое претендуют "Роснефть" и "Газпром нефть" (аукцион намечен на лето 2017 года).



Теперь "Роснефть" надеется на ускоренный ввод месторождений Кондинской группы, сама ННК в 2016 году рассчитывала запустить Кондинское месторождение в четвертом квартале 2017 года. По разным оценкам, "полка" добычи может составить 3-5 млн тонн нефти в год. Общие инвестиции в проект оценивались в 200 млрд руб.



Вместе "Конданефтью" "Роснефти" достался и ее чистый долг, по оценкам Александра Корнилова из АТОН -- около 25 млрд руб. Вместе с тем он считает сделку, исходя из оценки в $1 за баррель запасов, "очень удачной" для "Роснефти". Такого же мнения и Андрей Полищук из Райффайзенбанка: например, сама "Роснефть" продавала доли в "Ванкорнефти" и ВЧНГ индийцам и китайцам соответственно в среднем по $3 за баррель. По мнению эксперта, "Конданефть" после начала промышленной добычи будет стоить вдвое больше нынешней оценки. "Появление новых добычных мощностей для "Роснефти" целесообразно с точки зрения привлекательности экспорта",-- считают эксперты SBS Consulting, добавляя, что "оценка кажется если не справедливой, то как минимум интересной для "Роснефти"".



"Конданефть" -- первый актив, из которого выходит ННК, хотя участники рынка говорят о возможной распродаже как минимум последние полтора года. Два источника "Ъ" в отрасли знают, что в ННК в 2016 году начались серьезные сокращения. Компанию, по разным причинам, покинули три ключевых вице-президента Алексей Стрельченко, Дмитрий Башунов и Сергей Лобачев (позже вошел совет директоров "Башнефти"), причем их никто не заменил. В этом году ряд сотрудников ННК, в частности вице-президент Владимир Чернов, перешли в "Роснефть".



ННК, созданная экс-президентом "Роснефти" Эдуардом Худайнатовым в конце 2012 года, довольно агрессивно скупала активы, в том числе Хабаровский НПЗ на Дальнем Востоке. Господин Худайнатов, которого на рынке считают близким к главе "Роснефти" Игорю Сечину, обещал создать полноценную вертикально интегрированную компанию. Однако после падения цен на нефть и налогового маневра доходность бизнеса ННК сильно упала, накопились серьезные долги -- в основном перед ВТБ. С представителем ННК связаться не удалось, господин Худайнатов сообщил ТАСС, что при нынешней кредитной нагрузке развивать актив "оказалось очень накладно". Выручка Alliance Oil (основной актив ННК) за 2015 год -- $2,1 млрд, EBITDA -- $318 млн, чистый убыток -- $211 млн.



На рынке ННК традиционно воспринимали как компанию, дружественную "Роснефти". С этим, в частности, связывалась подача ННК заявки на приватизацию "Башнефти", поскольку возможность участия "Роснефти" в приватизации исходно исключалась. Собеседники "Ъ" затруднились предположить, кто помимо "Роснефти" может стать покупателем активов ННК, учитывая их высокую оценку самой компанией. Наиболее проблемным активом выглядит Хабаровский НПЗ. По мнению Кирилла Таченникова из БКС, он едва ли может быть интересен "Роснефти" из-за низкой эффективности. Он отмечает, что "после поглощения "Башнефти" "Роснефть" сама задумалась о том, чтобы оптимизировать перерабатывающие мощности".



Дмитрий КозловПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550453/ Источник: Kommersant.ru ← Рубль унесет оттоком: Профицит платежного баланса отправляется за границу Процент Худайнатова: ННК Эдуарда Худайнатова продала «Роснефти» «Конданефть» за 40 млрд руб., заработав за три года 200% годовых → Новости net.finam.ru