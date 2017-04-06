«Нефть России», 12.04.17, Москва, 07:33 Оценка платежного баланса в первом квартале 2017 года, опубликованная вчера Банком России, свидетельствует о фактически двукратном увеличении его профицита и чистого оттока иностранного капитала в годовом выражении. Данные регулятора оказались неожиданными как для правительства, так и для аналитиков. Динамика оттока фактически гарантирует заметное ослабление рубля во втором полугодии -- это поможет реализовать планы Минфина и Минэкономики по наполнению бюджета и стимулированию промышленности.



Согласно первой оценке ЦБ, профицит платежного баланса РФ в первом квартале 2017 года составил $11,3 млрд против $2,6 млрд год назад. Основная причина столь резкого улучшения сальдо внешних операций РФ -- "укрепление в 1,5 раза торгового баланса в условиях роста мировых цен на основные товары российского экспорта на фоне некоторого увеличения отрицательного вклада прочих компонентов текущего счета" -- торговли услугами, инвестдоходов и оплаты труда. Это отразилось в увеличении счета текущих операций платежного баланса до $22,8 млрд против $18,8 млрд год назад.



Аналитики подтверждают, что улучшению текущего счета способствовали неожиданно высокие значения экспорта товаров -- профицит торговли в первом квартале 2017 года составил $34,5 млрд по сравнению с $22,3 млрд год назад. Впрочем, Сергей Пухов из Центра развития ВШЭ источником столь значительного увеличения экспорта видит не рост сырьевых цен, а увеличение физических объемов нетопливного экспорта. Последнее объясняется неопределенными разовыми крупными поставками, которые пришлись на март (это мог быть и военный экспорт).



Значительный приток валюты по торговым сделкам позволил компенсировать ухудшение финансового счета до минус $8,6 млрд по сравнению с минус $7,4 млрд в первом квартале 2016 года.



С учетом операций госсектора и ЦБ (плюс $3,7 млрд) и минус $3 млрд в "чистых пропусках и ошибках" (их относят к бегству капитала) чистый отток частного иностранного капитала в первом квартале составил $15,4 млрд против $8,8 млрд год назад. Его источником оказались банки, наращивавшие иностранные активы (минус $19,2 млрд против притока $2,3 млрд год назад), тогда как прочие сектора показали приток $6,8 млрд против оттока $8,5 млрд.



Аналитики не могут четко определить, что именно послужило причиной столь сильного оттока. "Так как в январе-феврале 2017 года отток капитала оценивался на уровне $5,1 млрд, вероятнее всего, его основная часть приходится на март, хотя помесячные данные могут быть сильно неточными,-- говорит Дмитрий Полевой из ING.-- Отток может объясняться закрытием сделки по приватизации "Роснефти" -- исходя из сравнения балансов банков и других секторов в четвертом квартале 2016 года и первом квартале 2017-го".



Влияние этой сделки видит и Сергей Пухов. Он считает, что в увеличении активов банков скрываются кредиты, выданные российскими банками для оплаты сделки, однако общий ее эффект привел к притоку капитала на уровне $4 млрд в первом квартале. "Сделка крайне непрозрачна и к приватизации отношения не имеет",-- подчеркивает он. Резкое увеличение оттока в конце первого квартала, по мнению господина Пухова, объясняется увеличением профицита платежного баланса, прирост которого сразу уходит за границу. А эффект carry trade не оказал на отток влияния: в феврале и марте объемы вложений нерезидентов на рынке ОФЗ не изменились. "Валюта не нужна в стране",-- отмечает Сергей Пухов. По его мнению, в марте оттоку служили и банки, и предприятия, и население, которое только за январь-февраль 2017 года купило около $6 млрд наличными.



Хотя традиционно львиная доля оттока капитала из РФ приходится на первый квартал года, оценка ЦБ в $15 млрд уже превысила годовой прогноз как регулятора ($12 млрд), так и Минэкономики ($10 млрд). В понедельник замминистра финансов Владимир Колычев, доказывая отсутствие фундаментальных факторов для текущего укрепления курса рубля, заключал: "Наши оценки справедливого курса ближе к оценке Минэкономики и думаем, что такой уровень притока капитала, который текущий курс рубля подразумевает, вряд ли сохранится в течение года... В прошлом году у нас был отток капитала порядка 1,5% ВВП. Если текущий курс сохранится до конца года, то по 2017 году будем иметь приток капитала около 1,5% ВВП, или примерно $20 млрд".



Напомним, новый макропрогноз Минэкономики предполагает ослабление курса рубля до 68 руб./$ к концу 2017 года при оттоке $8-10 млрд и движении цены на нефть к $45 за баррель. Глава министерства Максим Орешкин пообещал ослабление курса до 63-64 руб./$ в ближайшие месяцы. Вероятнее всего, этот прогноз сбудется уже во втором полугодии 2017 года, соглашается Дмитрий Полевой. Однако резкой и неуправляемой девальвации, по его мнению, ждать не стоит. Ожидаемый им отток $30-32 млрд по итогам года будет компенсирован профицитом текущего счета $40-42 млрд.



Алексей ШаповаловПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550452/ Источник: Kommersant.ru ← "Русгидро" ищет доходы в "Русале": Пока участие в проекте ТаАЗа светит энергетикам убытками Эдуард Худайнатов сливается в "Роснефть": ННК продала первый крупный актив → Новости net.finam.ru