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"Русгидро" ищет доходы в "Русале": Пока участие в проекте ТаАЗа светит энергетикам убытками

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«Нефть России», 12.04.17, Москва, 07:30    По данным "Ъ", "РусГидро" изучает варианты вхождения в проект "Русала" по достройке Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ). Схема включает создание SPV-компании и привлечение в проект до $1,1 млрд, часть инвестиций "РусГидро" может закрыть за счет продажи "Русалу" доли в Иркутской электросетевой компании за $88 млн. Но целесообразность схемы сомнительна: расчеты показывают, что ТаАЗ может принести прибыль энергохолдингу лишь при крайне высоких ценах на алюминий и опережающем росте цен на электроэнергию в Сибири.
 
Как стало известно "Ъ", комитет по стратегии "РусГидро" вчера рассматривал схемы участия энергокомпании в достройке ТаАЗа совместно с "Русалом" Олега Дерипаски (контролирует 48,13% алюминиевой компании через En+). На совет директоров вопрос вынесут 19 апреля, говорят источники "Ъ". Вопрос прорабатывается по поручению вице-премьера, главы совета директоров "РусГидро" Юрия Трутнева.
 
Проектная мощность ТаАЗа, по словам источников "Ъ", сейчас предполагается на уровне около 430 тыс. тонн алюминия в год (первая очередь -- 215 тыс. тонн). "Русал" начал проект в 2005 году, но в 2009 году заморозил его, вложив около $770 млн. Общая стоимость ТаАЗа -- $1,476 млрд. "Русал" позвал "РусГидро" в соинвесторы ТаАЗа в 2016 году, предложив это как альтернативу строительству второй очереди Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ). БоАЗом и Богучанской ГЭС (БОГЭС) компании владеют паритетно (около 50 млрд руб. проекту дал ВЭБ). Как писал "Ъ" в марте 2016 года, Владимир Путин поручил проработку вопроса правительству. Но глава "РусГидро" Николай Шульгинов в интервью "Ъ" в сентябре говорил, что генкомпания "пока не готова" к этому.
 
По расчетам "РусГидро", которые стали известны "Ъ", схема достройки ТаАЗа предполагает создание "Русалом" SPV-компании с внесением в нее имущества ТаАЗа. Далее SPV должна привлечь проектное финансирование -- $1,1 млрд с процентами, но около $200 млн уйдет на "компенсацию исторических затрат" "Русала". Кредиторами могут быть Сбербанк, Газпромбанк и ВЭБ, по предварительным условиям ставка -- 7,75% на инвестиционной фазе, 7,25% -- на операционной.
 
"РусГидро" должно будет купить 50% в SPV за $288 млн, закрыв часть суммы за счет продажи "Русалу" 42,75% акций в Иркутской электросетевой компании (54,72% у "Евросибэнерго" En+) за $88 млн. Достройка ТаАЗа оценена в $700-800 млн. Еще одним из ключевых условий участия в проекте "РусГидро" видит снятие с него поручительства по кредиту ВЭБа на БОГЭС. При этом, по словам источников "Ъ", в "РусГидро" пока полагают, что строительство второй очереди БоАЗа выгоднее ТаАЗа. NPV (чистый дисконтированный доход) Тайшета выйдет в плюс только при опережающих темпах роста цен на алюминий на LME и на электроэнергию в Сибири, без резкого увеличения капзатрат и при проектном финансировании 65% от сметы. Положительными получаются три сценария -- каждый с ростом цен на алюминий на 2 процентных пункта выше долгосрочного консенсус-прогноза (средняя цена тонны на LME -- $2,2 тыс.). Сценарий с ростом энергоцен на 6% дает положительный NPV лишь при увеличении капзатрат не более чем на 10% от $700-800 млн, рост энергоцен на 9% и 12% допускает положительный NPV даже при росте капзатрат до 20%. Максимальный NPV Тайшета -- 15,7 млрд руб.
 
Но базовый сценарий предполагает рост энергоцен в Сибири лишь на 3%, тогда ТаАЗ даст "РусГидро" убыток 10 млрд руб., а достройка БоАЗа принесет прибыль 3,7 млрд руб. Скептичны к Тайшетскому проекту и в Минэнерго: там считают, что участие "РусГидро" в ТаАЗе может негативно отразиться на финансово-экономическом состоянии компании. Минэнерго привело "Ъ" расчеты "Русала", по которым появление нового потребителя -- ТаАЗа -- принесет "РусГидро" 56,2 млрд руб., но признало, что не может подтвердить эти расчеты без исходных данных. В "РусГидро" "Ъ" сообщили, что прорабатывают расчет NPV от возможного участия в проекте, но "ряд предпосылок требует уточнений в части условий проектного финансирования и других параметров, которые обеспечивали бы незначительное влияние на долговой профиль и снижали бы отток средств компании". Скидка на электроэнергию для ТаАЗа не предполагается, уточнили в компании. В "Русале" оперативно не ответили "Ъ", госбанки отказались комментировать тему.
 
По оценке Натальи Пороховой из АКРА, средний прирост энергоцен в Сибири до 2021 года составит 4,6%, а рост на 6% в год в рамках прогнозной инфляции 4-5% нереалистичен. "В Сибири в ближайшие годы не ожидается вводов крупных мощностей, но и рост спроса не будет высоким,-- говорит она.-- Из-за большой доли ГЭС в энергобалансе Сибири (до 50%) и погодных факторов цены крайне волатильны". Олег Петропавловский из БКС полагает, что в среднесрочной перспективе цены на алюминий вернутся к уровню $1,7-1,8 тыс. за тонну, поскольку в текущих высоких ценах ($1,9 тыс. за тонну) отражены ожидания рынка по временному сокращению выпуска в Китае, в будущем глобальный баланс вряд ли изменится. "Русал" оценивает дефицит алюминия в мире в 2017 году в 1,1 млн тонн и его удвоение к 2021 году.
 
Татьяна Дятел, Анатолий Джумайло, Денис СкоробогатькоПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550451/

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"Русгидро" ищет доходы в "Русале": Пока участие в проекте ТаАЗа светит энергетикам убытками

«Нефть России», 12.04.17, Москва, 07:30   По данным "Ъ", "РусГидро" изучает варианты вхождения в проект "Русала" по достройке Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ). Схема включает создание SPV-компании и привлечение в проект до $1,1 млрд, часть инвестиций "РусГидро" может закрыть за счет продажи "Русалу" доли в Иркутской электросетевой компании за $88 млн. Но целесообразность схемы сомнительна: расчеты показывают, что ТаАЗ может принести прибыль энергохолдингу лишь при крайне высоких ценах на алюминий и опережающем росте цен на электроэнергию в Сибири.
 
Как стало известно "Ъ", комитет по стратегии "РусГидро" вчера рассматривал схемы участия энергокомпании в достройке ТаАЗа совместно с "Русалом" Олега Дерипаски (контролирует 48,13% алюминиевой компании через En+). На совет директоров вопрос вынесут 19 апреля, говорят источники "Ъ". Вопрос прорабатывается по поручению вице-премьера, главы совета директоров "РусГидро" Юрия Трутнева.
 
Проектная мощность ТаАЗа, по словам источников "Ъ", сейчас предполагается на уровне около 430 тыс. тонн алюминия в год (первая очередь -- 215 тыс. тонн). "Русал" начал проект в 2005 году, но в 2009 году заморозил его, вложив около $770 млн. Общая стоимость ТаАЗа -- $1,476 млрд. "Русал" позвал "РусГидро" в соинвесторы ТаАЗа в 2016 году, предложив это как альтернативу строительству второй очереди Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ). БоАЗом и Богучанской ГЭС (БОГЭС) компании владеют паритетно (около 50 млрд руб. проекту дал ВЭБ). Как писал "Ъ" в марте 2016 года, Владимир Путин поручил проработку вопроса правительству. Но глава "РусГидро" Николай Шульгинов в интервью "Ъ" в сентябре говорил, что генкомпания "пока не готова" к этому.
 
По расчетам "РусГидро", которые стали известны "Ъ", схема достройки ТаАЗа предполагает создание "Русалом" SPV-компании с внесением в нее имущества ТаАЗа. Далее SPV должна привлечь проектное финансирование -- $1,1 млрд с процентами, но около $200 млн уйдет на "компенсацию исторических затрат" "Русала". Кредиторами могут быть Сбербанк, Газпромбанк и ВЭБ, по предварительным условиям ставка -- 7,75% на инвестиционной фазе, 7,25% -- на операционной.
 
"РусГидро" должно будет купить 50% в SPV за $288 млн, закрыв часть суммы за счет продажи "Русалу" 42,75% акций в Иркутской электросетевой компании (54,72% у "Евросибэнерго" En+) за $88 млн. Достройка ТаАЗа оценена в $700-800 млн. Еще одним из ключевых условий участия в проекте "РусГидро" видит снятие с него поручительства по кредиту ВЭБа на БОГЭС. При этом, по словам источников "Ъ", в "РусГидро" пока полагают, что строительство второй очереди БоАЗа выгоднее ТаАЗа. NPV (чистый дисконтированный доход) Тайшета выйдет в плюс только при опережающих темпах роста цен на алюминий на LME и на электроэнергию в Сибири, без резкого увеличения капзатрат и при проектном финансировании 65% от сметы. Положительными получаются три сценария -- каждый с ростом цен на алюминий на 2 процентных пункта выше долгосрочного консенсус-прогноза (средняя цена тонны на LME -- $2,2 тыс.). Сценарий с ростом энергоцен на 6% дает положительный NPV лишь при увеличении капзатрат не более чем на 10% от $700-800 млн, рост энергоцен на 9% и 12% допускает положительный NPV даже при росте капзатрат до 20%. Максимальный NPV Тайшета -- 15,7 млрд руб.
 
Но базовый сценарий предполагает рост энергоцен в Сибири лишь на 3%, тогда ТаАЗ даст "РусГидро" убыток 10 млрд руб., а достройка БоАЗа принесет прибыль 3,7 млрд руб. Скептичны к Тайшетскому проекту и в Минэнерго: там считают, что участие "РусГидро" в ТаАЗе может негативно отразиться на финансово-экономическом состоянии компании. Минэнерго привело "Ъ" расчеты "Русала", по которым появление нового потребителя -- ТаАЗа -- принесет "РусГидро" 56,2 млрд руб., но признало, что не может подтвердить эти расчеты без исходных данных. В "РусГидро" "Ъ" сообщили, что прорабатывают расчет NPV от возможного участия в проекте, но "ряд предпосылок требует уточнений в части условий проектного финансирования и других параметров, которые обеспечивали бы незначительное влияние на долговой профиль и снижали бы отток средств компании". Скидка на электроэнергию для ТаАЗа не предполагается, уточнили в компании. В "Русале" оперативно не ответили "Ъ", госбанки отказались комментировать тему.
 
По оценке Натальи Пороховой из АКРА, средний прирост энергоцен в Сибири до 2021 года составит 4,6%, а рост на 6% в год в рамках прогнозной инфляции 4-5% нереалистичен. "В Сибири в ближайшие годы не ожидается вводов крупных мощностей, но и рост спроса не будет высоким,-- говорит она.-- Из-за большой доли ГЭС в энергобалансе Сибири (до 50%) и погодных факторов цены крайне волатильны". Олег Петропавловский из БКС полагает, что в среднесрочной перспективе цены на алюминий вернутся к уровню $1,7-1,8 тыс. за тонну, поскольку в текущих высоких ценах ($1,9 тыс. за тонну) отражены ожидания рынка по временному сокращению выпуска в Китае, в будущем глобальный баланс вряд ли изменится. "Русал" оценивает дефицит алюминия в мире в 2017 году в 1,1 млн тонн и его удвоение к 2021 году.
 
Татьяна Дятел, Анатолий Джумайло, Денис Скоробогатько
 


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