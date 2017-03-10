«Нефть России», 12.04.17, Москва, 07:24 "Газпром" готовится перенаправить газовые потоки в Центральной Европе с украинского транзита на трансбалтийский газопровод Nord Stream 2. Монополия заключила рамочные соглашения с газотранспортными операторами Чехии и Словакии о долгосрочном бронировании мощностей. Договоры пока необязывающие, но именно они должны стать основой будущих контрактов на транспортировку газа Nord Stream 2.



"Газпром экспорт" заключил рамочные долгосрочные соглашения о транзите газа через Чехию (до 2040 года, оператор Net4gas) и Словакию (до 2050 года, оператор Eustream) на €5 млрд и €5,3 млрд соответственно. В компании "Ъ" пояснили, что суммы и сроки носят "ориентировочный характер", а соглашения не необязывающие. "Такие соглашения заключают все участники рынка в соответствии с требованиями оператора",-- уточнили в "Газпром экспорте". Определение ориентировочных сроков и сумм необходимо в связи с требованиями 223-ФЗ о закупках госкомпаний. Суммы сейчас точно рассчитать невозможно, поскольку европейские операторы газотранспортных систем (ГТС) не устанавливают тарифы на столь длительный срок.



Тем не менее на рынке связывают эти соглашения с подготовкой "Газпрома" к заключению новых долгосрочных контрактов на транспортировку газа, который будет приходить в ЕС по проектируемому газопроводу Nord Stream 2. Как писал "Ъ" 9 марта, "Газпром экспорт" на аукционе забронировал для таких поставок новые мощности в Германии (58 млрд кубометров в год на входе), Чехии (около 45 млрд кубометров) и Словакии в основном на период с 1 октября 2019 по 2039 год. Контракты на транспортировку должны быть подписаны после того, как будут созданы эти мощности -- газопровод Eugal в Германии и расширение ГТС в Чехии и Словакии. Строительство должно быть одобрено местными регуляторами и будет финансироваться операторами, "Газпром" обязался платить тариф за прокачку. Такой механизм, соответствующий Третьему энергопакету ЕС, впервые применен для создания столь крупной инфраструктуры.



"Газпром" активизировал процесс создания Nord Stream 2 в последние полгода. Вчера оператор проекта Nord Stream AG сообщил о контракте с Allseas на прокладку двух морских ниток в 2018 и 2019 годах. Контракты на прокладку трубы в прибрежных водах России и Германии не заключены, источники "Ъ" полагали, что их могут передать "Газпром флоту", у которого в 2016 году появился трубоукладчик. Nord Stream 2 запросил разрешения на прокладку у всех стран, по территории или водам которых пройдет газопровод,-- РФ, Швеции, Финляндии, Дании и ФРГ. А поскольку Брюссель признал, что Третий энергопакет не распространяется на офшорные трубопроводы между ЕС и странами вне союза, прямые юридические риски проекта снизились. По словам источников "Ъ", Shell, Wintershall, Uniper, OMV и Engie, которые не стали акционерами Nord Stream 2 из-за противодействия Польши, хотят до конца апреля объявить о новой схеме финансирования проекта.



"Создается ощущение, что ЕС смирился с Nord Stream 2 и крупным газовым компаниям удалось мобилизовать достаточно политического капитала, чтобы противодействовать попыткам остановить проект",-- считает Виталий Крюков из Small Letters. Но он отмечает, что, если бизнес в целом заинтересован в газопроводе, политики настроены критически и многое будет зависеть от парламентских выборов в Германии в сентябре.



Юрий БарсуковПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550450/ Источник: Kommersant.ru ← Цифра недели: $56 за баррель "Русгидро" ищет доходы в "Русале": Пока участие в проекте ТаАЗа светит энергетикам убытками → Новости net.finam.ru