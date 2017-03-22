«Нефть России», 12.04.17, Москва, 07:00 Toshiba может не выжить. Компанию подкосило банкротство подразделения атомной энергетики, она продает бизнес по выпуску микросхем



Японская Toshiba во вторник впервые высказала сомнения в своей способности продолжать работу в качестве функционирующего предприятия. Сильный удар по компании нанесло банкротство ее американского подразделения Westinghouse Electric. После двух задержек Toshiba опубликовала не заверенную аудитором отчетность за девять месяцев финансового года, показавшую чистый убыток в $4,8 млрд. Компания также сообщила, что ее собственный капитал упал до отрицательного значения.



Чтобы выжить, Toshiba намерена продать часть активов. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, тайваньская Foxconn Technology предложила Toshiba до 3 трлн иен ($27 млрд) за подразделение по производству компьютерных чипов.



Токийская фондовая биржа уже дважды давала Toshiba отсрочку для публикации отчетности за IV квартал и за апрель-декабрь 2016 г. Компании пришлось исключать из отчетности Westinghouse, которая в конце марта объявила о банкротстве и обратилась в США в суд с просьбой о защите от кредиторов. Toshiba выступала гарантом по облигациям Westinghouse на сумму около $6 млрд (из $9,8 млрд обязательств последней по данным на конец 2016 г.). У материнской компании также были другие обязательства по проектам строительства ядерных реакторов, которым занималась Westinghouse, – первых в США за последние почти 40 лет. Затраты по ним сильно превысили смету. Toshiba пришлось пойти на значительные списания, которые и привели к убытку за отчетный период. Он может вырасти почти вдвое, до 1,01 трлн иен ($9,1 млрд), по итогам финансового года, завершившегося 31 марта, заявила компания.



Она также сообщила, что ее собственный капитал на 31 декабря 2016 г. составил минус 226 млрд иен (-$2 млрд). «Существует значительная неопределенность в связи со способностью компании продолжать действовать в качестве функционирующего предприятия», – говорится в заявлении Toshiba. Вместе с тем, отмечается в нем, она надеется снять эту неопределенность, продав активы, в частности подразделение по производству микросхем.



По информации WSJ, за него Foxconn готова заплатить $27 млрд, что существенно выше предложения следующего потенциального покупателя – 2 трлн иен (или $18 млрд); заявки принимались в конце марта. В борьбе за японские технологические активы тайваньская компания, крупнейший мировой подрядчик по производству электроники, занимающийся, в частности, сборкой продукции Apple, использует одну тактику. В прошлом году она получила контроль над Sharp, предложив гораздо больше конкурентов и выиграв борьбу у японского государственного инвестиционного фонда.



Правительство Японии и в этот раз хотело бы, чтобы подразделение микросхем приобрела японская компания или совместно американские и японские инвесторы, потому что оно считает этот актив стратегическим, рассказали WSJ люди, знакомые с ситуацией. Однако Toshiba, которой остро нужны деньги, будет сложно отказать Foxconn, предложившей дополнительные $9 млрд.



Аналитики оценивают справедливую стоимость подразделения чипов в 1,5-2 трлн иен ($13,5-18 млрд), отмечает WSJ. Источники газеты предупреждают, что переговоры еще не перешли в финальную стадию и более тщательный анализ подразделения со стороны претендентов может привести к повышению предложений.



В Toshiba и Foxconn отказались от комментариев.



Михаил ОверченкоПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550446/ Источник: Ведомости ← Налоги выросли на рубле: В начале года почти все основные ненефтегазовые налоги продемонстрировали взрывной рост Космос: Небесная твердь → Новости net.finam.ru