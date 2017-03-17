«Нефть России», 12.04.17, Москва, 06:55 Помогли договоренность ОПЕК и укрепление рубля в 2016 г.



Поступления налогов за I квартал 2017 г. в консолидированный бюджет выросли на 30,8% до 4,2 трлн руб., сообщил руководитель ФНС Михаил Мишустин. Стремительный рост показали почти все основные ненефтегазовые налоги: сборы налога на прибыль – на 33% по сравнению с тем же периодом 2016 г., НДС – на 17%, акцизов – на 34% (в том числе на алкоголь – на 42%), а НДФЛ – на 7%.



На первый взгляд выглядит как аномалия, недоумевает федеральный чиновник. Больше всего экспертов и чиновников удивляет рост налога на прибыль (платится в январе – марте по итогам IV квартала, а также пересчитывается по итогам всего 2016 года). Почти половина роста (102 млрд из 210 млрд руб.) обеспечена улучшением собираемости, в том числе благодаря системе АСК НДС, объясняет представитель ФНС: вместе с вычетами по НДС компании корректируют и расходы по налогу на прибыль.



Остальной прирост связан с увеличением прибыли компаний на 16,8% в 2016 г. Одна из причин – укрепление курса рубля в конце 2016 г., следует из ответа ФНС. Благодаря этому снизились отрицательные курсовые разницы при пересчете валютных займов, а банки сократили расходы на резервы. В IV квартале 2016 г. курс рубля вырос до 62,9 руб./$ по сравнению с 66,1 руб./$ годом раньше, а за весь 2016 год укрепился на 18%.



На улучшение финансов компаний указывают данные Росстата: в начале 2017 г. прибыль за вычетом убытков (без малого бизнеса, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) была в 2,2 раза выше, чем годом раньше. Почти на четверть выросла доналоговая прибыль, а убыток сократился на 57%. Выросло их сальдо и за весь 2016 год – на 37% к 2015 г., а за IV квартал – больше чем в 2 раза.



Помог рост цен на нефть в связи с договоренностью ОПЕК заморозить добычу (страны договорились в конце ноября), говорит другой чиновник, хотя укрепление рубля и уменьшило этот эффект. Баррель нефти марки Urals в IV квартале 2016 г. стоил 3000 руб. – существенно больше, чем за тот же период 2015 г.: 2794 руб. Но данные Росстата указывают на снижение доналоговой прибыли нефтегазовых компаний в IV квартале 2016 г. по сравнению с тем же периодом 2015 г.



Это парадоксальная ситуация, ведь от укрепления рубля страдают экспортеры, говорит Наталия Орлова из Альфа-банка. Лучшим объяснением стал бы именно рост собираемости: бюджет чувствует себя лучше, чем реальный сектор в условиях, когда нет серьезного оживления экономики. Но еще произойдет уточнение налога на прибыль по итогам I квартала, и, возможно, в сторону уменьшения, осторожен другой чиновник. В конце апреля налог на прибыль корректируется исходя из реальных показателей компаний в начале года. Объективно есть хоть и небольшой, но рост экономики в I квартале 2017 г., за счет которого может вырасти прибыль, говорит Александра Суслина из Экономической экспертной группы. По расчетам ЦБ, в I квартале 2017 г. рост ВВП в годовом сравнении составит 0,4–0,7%. В IV квартале 2016 г. ВВП вырос на 0,3%.



Сборы НДС поддержала, напротив, стагнация инвестиционной активности, которая в краткосрочном периоде приводит к снижению вычетов по налогу, указывает представитель ФНС. В целом экономические факторы обеспечили почти половину роста – 60 млрд из 123 млрд руб. Остальная прибавка обеспечена налоговым администрированием и системой АСК НДС. Поступления НДФЛ выросли так же, как и номинальная зарплата, – на 7%.



Рост поступлений налогов может привести к увеличению бюджетных расходов, считает Суслина. Налог на прибыль нефтегазовых компаний не относится к нефтегазовым доходам, согласен главный экономист БКС Владимир Тихомиров. В апреле Минфин вносит поправки в бюджет этого года. Расходы предлагалось увеличить на сумму дополнительных ненефтегазовых доходов – около 200 млрд руб., говорил министр финансов Антон Силуанов, но этого может и не произойти, если госкомпании направят на дивиденды меньше половины чистой прибыли по МСФО.



Возможно, хватит и на дополнительные расходы, и на выпадающие доходы от дивидендов, рассуждает Тихомиров: для этого в бюджет должно прийти дополнительно 450–500 млрд руб. Вряд ли экономика вырастет настолько, чтобы принести такие дополнительные доходы, продолжает Тихомиров. Радоваться таким оценкам преждевременно, согласна Суслина, надо посмотреть на данные за II–III кварталы.



Елизавета Базанова, Маргарита ПапченковаПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550445/ Источник: Ведомости ← Дайджест российских СМИ Toshiba на грани распада → Новости net.finam.ru