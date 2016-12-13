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Анонсы Дайджест российских СМИ Размер шрифта: 1 2 3 4 «Нефть России», 12.04.17, Москва, 06:49



КОММЕРСАНТ



www.kommersant.ru



- Наука обсуждать - Доклады конференции ВШЭ в 2017 году дадут фору любому критику власти - Открывшаяся вчера ежегодная конференция Высшей школы экономики (ВШЭ), видимо, поставит рекорд по объему представленных докладов и научных работ ведущих университетов и исследовательских центров РФ. Чисто научный подход к политико-экономическим проблемам позволяет даже представителям правительства обсуждать реальность свободнее, чем в Белом доме. В ВШЭ вчера дискутировали и о возможной экономполитике авторитарных режимов, и о социальной политике в условиях высокого уровня неравенства, и о влиянии неопределенности будущих действий правительства при налоговых реформах на бизнес, и о деталях гендерного неравноправия, и о практиках коррупции — и это звучало оппозиционнее, чем лозунги на любом оппозиционном митинге.



- Рубль унесет оттоком - Профицит платежного баланса отправляется за границу - Оценка платежного баланса в первом квартале 2017 года, опубликованная во вторник Банком России, свидетельствует о фактически двукратном увеличении его профицита и чистого оттока иностранного капитала в годовом выражении. Данные регулятора оказались неожиданными как для правительства, так и для аналитиков. Динамика оттока фактически гарантирует заметное ослабление рубля во втором полугодии — это поможет реализовать планы Минфина и Минэкономики по наполнению бюджета и стимулированию промышленности.



- Еда приняла дальний бой - Потребители начали сталкиваться с "Платоном" - Из-за забастовки водителей, требующих отменить систему "Платон", покупатели в небольших городах в ряде регионов ощутили сужение ассортимента в несетевых магазинах и рост цен на некоторые товары, считает общество защиты прав потребителей. Крупные ритейлеры, включая "Дикси", Auchan и "Лента", заверяют, что не испытывают проблем с поставками. Производители отмечают, что самая сложная ситуация — в Дагестане. По информации "Ъ", местный завод минеральных вод "Рычал-Су" не может вывозить продукцию из республики.



- Подпись попросили не сокращать - IT-компании против выдачи КЭП только государством - Идея Минкомсвязи по закреплению за государством функций выдачи квалифицированных электронных подписей вызвала критику IT-компаний. Реформа по передаче этих полномочий от 400 действующих удостоверяющих центров к пяти государственным структурам может привести к сокращению 15 тыс. человек и осложнит процесс госзакупок, предупреждают в Ассоциации разработчиков и операторов электронных услуг.



- Президенту продемонстрировали эффекты прозрачности - ФНС отчиталась Владимиру Путину о внедрении онлайн-касс и маркировки - Вчера президент Владимир Путин посетил центральный офис Федеральной налоговой службы (ФНС), чтобы лично изучить результаты внедрения налоговиками техники, передающей данные о продажах в ФНС в режиме онлайн. Новые кассы внедряются ФНС с 1 февраля, и, как доложил президенту глава ФНС Михаил Мишустин, за это время в налоговые органы уже поступили данные 863 млн чеков на общую сумму 434 млрд руб.— всего в стране уже работает 287 тыс. таких касс. В ФНС считают инициативу способом минимизировать проверки бизнеса и снизить административную нагрузку, одновременно обеспечив рост налоговых поступлений.



- Губернаторы сэкономили на майских указах - Проблемы региональных бюджетов перенесены на 2018 год - Смягчение требований майских указов по росту зарплат бюджетников позволило регионам закончить 2016 год с лучшим за последние девять лет общим балансом бюджетов. К такому выводу пришло агентство АКРА, изучив данные Казначейства и Росстата. Однако зарплатные цели по указам не отменены, а сдвинуты на выборный 2018 год, и тогда, по оценке экспертов, вслед за увеличением социальных расходов сильно вырастет и сводный дефицит субъектов — с нынешнего близкого к нулю значения до 250-300 млрд руб.



- ОЭСР фиксирует снижение зарплатных налогов в развитых странах - Налоги на зарплату (включая обложение Фонда оплаты труда и подоходные налоги) в развитых странах продолжают снижаться, следует из данных ОЭСР. В 2016 году в среднем они составили 36% от дохода работника,— на 0,07 процентного пункта (п. п.) меньше, чем годом ранее.



- Приказано доверять - Депутаты Госдумы расширяют права полицейских - Единороссы решили гарантировать полицейским в РФ "презумпцию доверия" со стороны государства, а также дать им право на использование оружия при значительном скоплении граждан. Поправки, корректирующие закон "О полиции", внесли в Госдуму глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев. В думской оппозиции назвали проект "бюрократической декларативной реакцией" на текущие события.



- В России формируется неполитическая нация - Граждане потеряли желание вступать в контакт с властью - Доля граждан, определенно не готовых лично участвовать в политике, достигла рекордного за последние годы уровня — 52%, выяснил "Левада-центр". Избегая контакта с властью и "полагаясь только на себя", живет 61% опрошенных. По мнению эксперта, "люди не видят прямой связи между результатами выборов и переменами, которые касаются их лично", поэтому сами не активизируются даже перед федеральной кампанией.



- Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой за коллективный труд правительства и "Единой России" - Вчера глава правительства Дмитрий Медведев обсудил с руководством думской фракции "Единая Россия" свой предстоящий 19 апреля отчет перед Госдумой. Он решил изменить устоявшуюся практику и сделать отчет максимально коротким, чтобы дольше отвечать на вопросы депутатов. В Госдуме Дмитрий Медведев может затронуть тему исполнения майских указов президента, пятилетие которых исполняется в начале мая. По сведениям "Ъ", комиссия по майским указам под руководством Владимира Путина соберется в первых числах мая.



- Пятиэтажкам выговаривают сносные условия - В Совете федерации просят вписать в законопроект о реновации мнение граждан - В Совете федерации (СФ) РФ просят поправить внесенный в Госдуму законопроект о реновации, который дает столичным властям широкие полномочия по сносу пятиэтажек. Сенаторы полагают, что в документе должны быть записаны "принципы учета мнений граждан при переселении", причем еще до его первого чтения в парламенте. В Госдуме считают, что сделать это невозможно ни до первого чтения, ни после него, предлагая урегулировать вопрос подзаконными актами столичных властей.



- Родители школьников достигли предела - Дальнейший рост качества образования требует его реформы - Россия улучшает результаты в международных исследованиях качества образования в основном за счет сельских школ и работы с "менее успешными" учениками, в то время как результаты городских школьников, в которых инвестируют родители, расти перестали. Такие результаты были представлены экспертами на апрельской конференции в Высшей школе экономики (ВШЭ). В такой ситуации дальнейший рост результатов по математике, чтению и естественным наукам вряд ли возможен. Эксперты считают: достигнут предел "профессионализма мам" и для дальнейшего роста результатов школьников требуется реформа системы образования.



- Агентство по делам национальностей взялось за мигрантов - Подготовлен проект указа президента о передаче ФАДН новых полномочий - В ближайшее время президент может подписать указ о назначении Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) уполномоченным органом власти по социальной адаптации мигрантов. В РФ, по данным ФАДН, "находится свыше 10 млн иностранцев, а с учетом нелегальных мигрантов их количество приближается к 10% численности населения страны" — и этот поток "будет только увеличиваться". В связи с этим будет расти "риск увеличения межнациональных", говорится в пояснительной записке к проекту указа. ФАДН готово решать эти проблемы.



- Должность не дождалась Владимира Чиркина - Новым главой Совета главных конструкторов сил общего назначения стал Василий Буренок - Как стало известно "Ъ", председателем Совета главных конструкторов по технике и вооружениям сил общего назначения стал бывший глава 46-го ЦНИИ Минобороны РФ, президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Василий Буренок. Именно он координирует работу конструкторов, разрабатывающих целый спектр вооружений в интересах сухопутных войск, ВДВ и Росгвардии. По данным "Ъ", на этот пост претендовали еще два человека — экс-заместитель министра обороны Алексей Московский и экс-главком сухопутных войск Владимир Чиркин, однако поддержки в правительстве они не получили.



- Россельхознадзор призвали к селекции - Генпрокуратура говорит о кадровых перестановках по итогам проверки - Россельхознадзор "создает дополнительную нагрузку" на бизнес — к таким выводам пришли в Генпрокуратуре по итогам проверки соблюдения прав предпринимателей. В частности, сельскохозяйственное ведомство инициирует проверки без законных на то оснований, а также нарушает мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса. Прокуроры заявляют, что такие случаи системны, и призывают к отставкам ответственных лиц. В Россельхознадзоре "Ъ" заявили, что проводят работу "по установлению фактов и причин нарушений".



- Граждане с богатым довоенным прошлым - Возбуждено уголовное дело в отношении россиян, воевавших на Украине - Как стало известно "Ъ", граждане России Вячеслав Ясев и Вячеслав Донгузов, в отношении которых Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело за их участие в организации "Правый сектор", уже преследовались в России за другие преступления. Ясев трижды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за нанесение побоев, а выпускник суворовского училища Донгузов обвинялся полицией в совершении квартирных краж и скрылся от розыска.



- В беженце из Ингушетии заподозрили террориста - В Осло арестован россиянин с самодельной бомбой - Окружной суд Осло вчера арестовал на две недели несовершеннолетнего гражданина России Ису Б. (фамилия "Ъ" известна, но в соответствии с законом не разглашается), подозреваемого в попытке совершить теракт в столице Норвегии. Полицейские обезвредили изготовленную молодым человеком бомбу и теперь выясняют, не мог ли он быть связан с радикальными исламистами, в частности с выходцем из Узбекистана Рахматом Акиловым, который 7 апреля в центре Стокгольма протаранил толпу людей, убив четырех и ранив полтора десятка человек. В Ингушетии, откуда родом семья арестованного, происшедшее комментировать отказались, предположив, что он в родной республике "скорее всего, никогда и не проживал".



- К хищениям в МиГе привлекли финансиста - Арестован бывший замгендиректора самолетостроительной корпорации - Как стало известно "Ъ", после смерти в СИЗО высокопоставленного сотрудника "Роскосмоса" Владимира Евдокимова уголовное дело о махинациях с поставками оборудования из ОАО "Российская самолетостроительная корпорация (РСК) МиГ" не только не застопорилось, но и начало набирать обороты. На днях по ходатайству следствия Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего заместителя гендиректора по экономике и финансам этой корпорации Сергея Мамаева. Не исключено, что теперь именно ему будет отведена роль одного из организаторов многомиллионных хищений.



- Университет, которому пора заканчивать - CEU Джорджа Сороса стал основной мишенью нового венгерского закона об образовании - Несмотря на массовые акции протеста в Будапеште, президент Венгрии Янош Адер подписал новый закон об образовании, который регулирует деятельность НПО и иностранных вузов в стране. Это решение позволяет правительству закрыть Центрально-Европейский университет (CEU), принадлежащий фонду американского финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса. Между тем, по мнению ряда венгерских экспертов, речь идет уже не только о судьбе одного учебного заведения, сколько о "перспективах превращения Венгрии в полицейское государство". Нараставший все последние годы конфликт между властью и оппозицией, поддержанной значительной частью населения, достиг апогея.



- Казнили меньше, приговорили больше - Amnesty International выпустила новый доклад о смертной казни в мире - На 36% снизилось число казней в мире в 2016 году по сравнению с 2015 годом, следует из опубликованного во вторник доклада международной правозащитной организации Amnesty International. Вместе с тем число смертных приговоров выросло, побив рекорд трехлетней давности. 55% всех казней приходится на Иран, но этот показатель не учитывает Китай, в котором соответствующие данные остаются гостайной. На территории КНР, по оценкам авторов доклада, в год казнят больше людей, чем во всем остальном мире.



- "Евросоюз и Россия приговорены к тому, чтобы понимать друг друга" - Новый посол Испании в России о позиции Мадрида по санкциям, Украине и холодной войне - Как стало известно "Ъ", в мае Россию с первым для себя визитом посетит глава МИД Испании Альфонсо Дастис. О том, чего ждать от этой поездки и стоит ли Москве обращать внимание на недавнюю жесткую критику испанского посла на Украине в адрес Кремля, корреспонденту "Ъ" рассказал в первом интервью для российских СМИ новый глава дипмиссии Испании в РФ Игнасио Ибаньес Рубио.



- Семеро одного не дожмут - Встреча глав МИДов стран G7 в итальянском городе Лукке заметно взбодрила начатую три года назад, на пике украинского кризиса, кампанию внешнего давления на Россию, которая, как многим казалось, стала выдыхаться и терять всякий смысл.



- "РусГидро" ищет доходы в "Русале" - Пока участие в проекте ТаАЗа светит энергетикам убытками - По данным "Ъ", "РусГидро" изучает варианты вхождения в проект "Русала" по достройке Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ). Схема включает создание SPV-компании и привлечение в проект до $1,1 млрд, часть инвестиций "РусГидро" может закрыть за счет продажи "Русалу" доли в Иркутской электросетевой компании за $88 млн. Но целесообразность схемы сомнительна: расчеты показывают, что ТаАЗ может принести прибыль энергохолдингу лишь при крайне высоких ценах на алюминий и опережающем росте цен на электроэнергию в Сибири.



- ЦБ предпочитает лицензии - Аудиторский рынок может лишиться саморегулирования - Не успев получить полномочия по надзору за аудиторской отраслью, Банк России уже начал знакомиться с рынком. По информации "Ъ", в понедельник состоялась закрытая встреча с крупнейшими участниками рынка для обсуждения его дальнейшего регулирования. Судя по дискуссии, одним из первых вопросов может стать отказ от саморегулирования и возвращение к практике выдачи лицензий аудиторским компаниям.



- "Эксмо-АСТ" пополнило библиотеку - Издательская группа приобрела домен магазина Kniga.ru - Крупнейший в России издательский холдинг "Эксмо-АСТ" продолжает покупать домены независимых книжных онлайн-ритейлеров. После недавней сделки с Read.ru холдинг купил домен Kniga.ru, на котором располагался магазин, входивший в десятку крупнейших. Прежнему владельцу домена поставщики предъявили иски на 43 млн руб. и заявление о банкротстве.



- Татфондбанк нарастил минус - От отзыва лицензии до банкротства нехватка активов увеличилась на 21 млрд рублей - В истории затяжного падения Татфондбанка поставлена точка — кредитная организация признана банкротом. Финальная оценка масштаба проблем в банке оказалась существенно выше --118 млрд руб.,— чем на момент отзыва лицензии. Судя по практике банкротств, и нынешняя оценка неокончательная: после банкротства заемщики массово перестают погашать кредиты, что существенно увеличивает итоговую дыру, указывают эксперты.



- ВЭБ поворачивается блоком к клиентам - Госкорпорация меняет подходы к финансированию проектов - Чтобы выполнить предусмотренные стратегией цели по финансированию приоритетных для государства проектов, ВЭБ изменит подход к работе с клиентами. До конца апреля в его структуре появится корпоративно-инвестиционный блок (КИБ), куда войдут 200 сотрудников. Последним предстоит добиться сокращения сроков рассмотрения заявок вдвое, до 120 дней и курировать их реализацию. Отрасли инвестирования будут ограничены.



- Инвесторы защищаются - Геополитическая напряженность подняла цены на золото -На фоне громких внешнеполитических шагов Дональда Трампа цены на золото вчера обновили полугодовой максимум, закрепившись выше уровня $1270 за тройскую унцию. Инвесторы, обеспокоенные активностью США на Ближнем и Дальнем Востоке, увеличивают вложения в защитные активы, в том числе и золото. В случае дальнейшего роста геополитической напряженности цены на золото могут вырасти выше $1300 за унцию.



- Эдуард Худайнатов сливается в "Роснефть" - ННК продала первый крупный актив - Независимая нефтегазовая компания Эдуарда Худайнатова, традиционно считающаяся близкой к "Роснефти", продала ей за 40 млрд руб. свой крупный нефтяной актив — "Конданефть". Сделка подкрепила слухи о распродаже бизнеса ННК, обремененного высоким долгом из-за агрессивных приобретений. Эксперты считают цену комфортной для "Роснефти", но сомневаются, что она заберет все активы ННК.



- Лизинг протащат под килем - Его предлагают учесть в инвестквотах на вылов - "Газпромбанк лизинг" предлагает использовать лизинг как источник финансирования судостроительных инвестпроектов при получении рыбаками "квот под киль". Лизингодатели и отрасль активно это поддерживают, но в Росрыболовстве отмечают, что включение лизинга потребует изменения законодательства. Эксперты подчеркивают, что мера должна быть принята не под конкретную лизинговую компанию.



- Артему Оболенскому дают газ - Бизнесмен создал добычное СП с "Газпромом" - "Газпром" и владелец Находкинского завода минудобрений Артем Оболенский сделали очередной шаг к совместной добыче газа в Ямало-Ненецком АО. Партнеры зарегистрировали СП "Русгазальянс", которое займется разработкой Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений. Стоимость проекта — 70-80 млрд руб., которые должны привлечь структуры господина Оболенского, "Газпром" получит долю в СП за счет внесения лицензий. Эксперты считают, что разработка будет иметь смысл или при переработке газа в России, или после демонополизации экспорта.



- "Газпром" начал раннее бронирование - Он сделал "предзаказ" маршрута для газа Nord Stream 2 - "Газпром" готовится перенаправить газовые потоки в Центральной Европе с украинского транзита на трансбалтийский газопровод Nord Stream 2. Монополия заключила рамочные соглашения с газотранспортными операторами Чехии и Словакии о долгосрочном бронировании мощностей. Договоры пока необязывающие, но именно они должны стать основой будущих контрактов на транспортировку газа Nord Stream 2.



- "Утконос" пошел по складам - Интернет-ритейлер может выкупить объекты, из которых уходит розничная сеть "Дикси" - Интернет-ритейлер "Утконос" Алексея Мордашова может приобрести два склада у розничной сети "Дикси". Речь идет об объектах общей площадью 110,5 тыс. кв. м совокупной стоимостью 4,4 млрд руб. Сделку осложняют ценовые ожидания продавца и низкие ставки аренды, которые делают покупку менее привлекательной.



- Red окажется вне Loft Time - Комплекс может достроить группа "Колди" - Red Development, подконтрольная акционеру "Полаира" Алексею Ковальчуку, может уступить проект комплекса апартаментов Loft Time на севере Москвы группе "Колди". В его завершение новому инвестору придется вложить не менее 700 млн руб. Кроме того, нужно урегулировать отношения с залогодержателем Промсвязьбанком и покупателями апартаментов, которые фактически уже были признаны судом участниками долевого строительства.



- Для РБК нашли нового читателя - Григорий Березкин близок к покупке медиахолдинга - ОНЭКСИМ Михаила Прохорова предпринимает очередную попытку продать медиахолдинг РБК: к его покупке близок владелец группы ЕСН и газеты Metro Григорий Березкин. По данным "Ъ", бизнесмен готов заплатить за актив около $100 млн и считается комфортным владельцем с точки зрения Кремля. При этом неизвестно, как решится вопрос с долговой нагрузкой РБК, оценивающейся в $277 млн.



- "Орион" покажет на Запад - Оператор стал дистрибутором каналов SPI International - На российский телерынок выходит международный холдинг SPI International, развивающий каналы с кино и сериалами, включая FilmBox и FilmBox Arthouse. Дистрибутором каналов стал спутниковый оператор "Орион", который ведет переговоры об их присутствии в кабельных сетях, рассчитывая до конца 2017 года довести их проникновение до 30% домохозяйств страны. Тем временем участники рынка констатируют перенасыщение этого сегмента.



- "Если завтра "Платон" отменят — лучше жить перевозчики не станут" - Председатель совета НП "Грузоавтотранс" Владимир Матягин о забастовке дальнобойщиков.



ВЕДОМОСТИ



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- Прохоров продает РБК Березнику - Новым владельцем РБК может стать основатель ЕСН Григорий Березкин. Он уже договорился о покупке медиахолдинга у Михаила Прохорова.



- Обмен усадьбами - Миллиардер Алишер Усманов объяснил, почему подарил усадьбу за $50 млн некоммерческому фонду однокурсника Дмитрия Медведева: это было частью сделки по обмену недвижимостью.



- Гранты станут меньше, да лучше - Процедура выдачи НКО грантов должна стать прозрачнее. Но идеологии в ней меньше не станет, считает эксперт.



- Госсекретарь США приехал в Москву с ультиматумом - Но единой стратегии в сирийском вопросе у Белого дома пока нет, считает американский эксперт.



- Виноваты роботы - В росте неравенства больше виноваты технологии, а не глобализация, выяснил МВФ. Результаты исследования противоречат распространенному в развитых странах мнению.



- Налоги выросли на рубле - В начале года почти все основные ненефтегазовые налоги продемонстрировали взрывной рост. Помогли договоренность ОПЕК и укрепление рубля в 2016 г.



- С депозитом нет кредита - Получать бюджетные кредиты регионам может стать сложнее – обсуждается запрет на их выдачу тем, у кого есть депозиты.



- Президент Путин займется заказами - Президент обсудит проблемы госзакупок с правительством. У Минэкономразвития появится шанс заручиться поддержкой забуксовавшей в Госдуме реформы.



- Космос: Небесная твердь - Положение "Роскосмоса" на мировом космическом рынке как нельзя лучше демонстрирует, что государство – крайне неэффективный собственник.



- Политэкономия: Риэлторы в штатском - Получается, что наша автократия не до конца автократия. И режим не до конца персоналистский, раз на указания руководителя страны чихать хотели.



- "Инвестируем прежде всего в людей и в новые тренды" - Один из богатейших людей России рассказывает, как он принимает инвестрешения, как чувствуют себя его бизнесы в разных отраслях и какие сферы могут оказаться перспективными для вложений.



- Кредит на последние деньги - Перед крахом Внешпромбанка его совладельцы взяли в нем на 3 млрд руб. кредитов – на тех же условиях, что неделей ранее дала банку группа О1 Бориса Минца.



- Скрытые резервы ОСАГО - Страховщики прибедняются: ОСАГО выгодно, а тарифы надо снижать, считает Союз защиты прав потребителей финансовых услуг. Сейчас на этом рынке не заработать, парируют эксперты и ЦБ.



- Дорогие смартфоны ушли в сеть - Россияне предпочитают покупать дорогие смартфоны в интернет-магазинах. Средняя цена аппаратов, проданных в сети, на четверть выше, чем в традиционной рознице.



- Старый слуга пассажиров - "Ведомости" ознакомились с анализом работы ФПК, который KPMG провела по ее же заказу. Аудиторы нашли, что ФПК покупает услуги у одних и тех же лиц – и дорого.



- Процент Худайнатова - ННК Эдуарда Худайнатова продала "Роснефти" "Конданефть" за 40 млрд руб., заработав за три года 200% годовых. Сделка позволит ННК снизить долговую нагрузку вдвое.



- "Газпром" рассчитывает на Словакию - "Газпром экспорт" заключил рамочное соглашение на прокачку газа по Словакии сразу до 2050 г. Но реальные контракты могут быть короче.



- Счет за Крым - "ДТЭК Крымэнерго" Рината Ахметова хочет получить от России $500 млн за национализированные в Крыму энергообъекты.



- Бюджет не распробует ОФЗ - Доходы бюджета от досрочного возврата средств Альфа-банком, которые он получил по госпрограмме в капитал, практически уже разделены между другими банками. Среди претендентов – Россельхозбанк, крымский РНКБ и Генбанк.



- Пенсионная партия Илюмжинова - Структуры, близкие к бизнесмену Кирсану Илюмжинову, ведут переговоры о покупке НПФ "Стройкомплекс", у которого зависли деньги в банке "Пересвет".



- Аудиторы меняют профессию - Почти 2000 аудиторов и более 80 аудиторских компаний не стали переходить в действующие СРО и покинули рынок, подсчитали в Минфине.



- Нереальные активы Татфондбанка - Дыра в активах Татфондбанка выросла до 118 млрд руб. ЦБ усомнился в качестве кредитов, инвестиций и ценных бумаг банка.



- Toshiba на грани распада - Toshiba может не выжить. Компанию подкосило банкротство подразделения атомной энергетики, она продает бизнес по выпуску микросхем.



- Биткоин легализуют в России - Биткоин и другие криптовалюты могут быть легализованы в России уже в 2018 г. Банк России и профильные ведомства сейчас определяют, какой статус они должны получить.



- Отношения Qualcomm и Apple обострились - Qualcomm подала в суд на Apple, обвинив ее в том, что она задерживает выплату $1 млрд партнерам. Это ответ на январский иск Apple на такую же сумму.



- "Скартел" ушел в минус - У Yota отрицательная стоимость чистых активов второй год подряд. По закону компании грозит ликвидация, если "Мегафон" не доинвестирует в нее.



- "Мираторг" запустит на фермы овец - Крупнейший производитель свинины и говядины – "Мираторг" освоит новое производство. Компания начинает выращивать овец, первые 30 000 овец прибудут на пилотную ферму уже осенью.



- Сигаретная нестыковка - Производители сигарет попросили Минфин разъяснить, как делать запасы импортной продукции в конце года перед очередным повышением акцизов.



- Jam для Сбербанка - Сбербанк получил контроль в торговом центре "Jam молл" мужа певицы Глюк`оZы Александра Чистякова. У него были сложности с обслуживанием кредитов.



- Как создать ферму с нуля - Вокруг крупных городов появляется все больше мелких фермерских хозяйств, их создают горожане, уставшие от сидения в офисах. Эксперты считают, что у таких проектов есть хорошие перспективы. "Ведомости" выясняли, как организовать небольшую молочную ферму.



- Военные отставники идут в корпорации - Компании США нанимают бывших военных, чтобы использовать их дисциплинированность и исполнительность. Но отставникам трудно адаптироваться к гражданскому труду.



- "Зенит" доплатит за стадион - Чтобы довести стадион "Санкт-Петербург" до ума, "Зениту" придется потратить еще 5,5 млрд руб. Это почти 13% объявленной стоимости строительства стадиона.



- Инновации на воде - Архангельский Завод химических реагентов планирует построить на территории "Ижорских заводов" производство материалов для очистки воды. Инвестиции могут составить 1,5 млрд руб.



РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА



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- Земляне - Мы взлетели в космос, чтобы наблюдать Землю - Какие космические планы России? На каких ракетах, откуда и куда полетим? Что удалось сделать "звездной отрасли", несмотря на санкции? Об этом корреспондент "РГ" беседует с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Игорем Комаровым.



- Операторы задирают цены - Интернет за 400 рублей в месяц скоро станет мечтой - Услуги операторов связи могут подорожать в два-три раза. Такой прогноз дают региональные профильные ассоциации. Причина столь резкого скачка в том, что управляющие компании, которые отвечают за содержание дома, пускают не всех связистов.



- Полицейский и его банда - После сурового приговора квартирным бандитам ситуация с отъемом жилья у граждан может измениться - Юристы, законодатели и жертвы квартирных комбинаторов по всей стране только начинают изучать беспрецедентное решение Зюзинского суда Москвы, который накануне отправил на годы в регионы с прохладным климатом группу товарищей. Осужденные освобождали бандитскими методами квартиры от их законных владельцев.



- Долги не задушат - Суды смогут снижать неустойку, начисленную за просрочку кредитов - Министерство юстиции России разработало законопроект, призванный спасти граждан от долговой петли. Поправки в Закон "О потребительском кредите (займе)" не позволят долгам расти, как снежный ком, в случае просрочки.



- Академическая перемена - Академик Валерий Козлов: Руководить РАН должно новое поколение -Президиум РАН утвердил новое положение о выборах президента академии и сроки их проведения. О сути этих решений корреспондент "РГ" беседует с исполняющим обязанности президента РАН, академиком Валерием Козловым.



- Рим стал ближе - Владимир Путин обсудил с итальянским коллегой двусторонние отношения и ситуацию в Сирии - Президент РФ Владимир Путин провел переговоры со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой. Обсуждалась не только двусторонняя повестка, но и международные вопросы. Путин, в частности, поделился впечатлением, что нынешняя ситуация вокруг Сирии напоминает ему события 2003 года. Сравнивая действия США в ходе иракской кампании с нынешними, он даже процитировал фразу из романа "Двенадцать стульев" - "Скучно, девочки".



- За версией ничего нет - Кремль ответил на выводы польской комиссии о трагедии под Смоленском - В Кремле не знают, на чем основываются выводы польской комиссии по расследованию причин крушения самолета экс-президента Польши Леха Качиньского под Смоленском. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, записи разговоров на борту Ту-154М не содержат информации о взрыве.



- Скрытая угроза - В России предотвращено 16 терактов - Задержанные после теракта в петербургском метро были членами законспирированных террористических ячеек. Об этом заявил на заседании Национального антитеррористического комитета директор ФСБ России Александр Бортников.



- Взял в штат – береги - Бизнес будет платить за здоровье работников -Строительство - самая травмоопасная отрасль в России, число несчастных случаев здесь намного больше, чем в остальных отраслях экономики, сказала вице-премьер Ольга Голодец на Всероссийской недели охраны труда. А министр труда и соцзащиты Максим Топилин уточнил - каждый пятый несчастный случай именно на стройке.



- Урок математики - Кабмин может выделить дополнительные средства на строительство школ -Правительство будет искать дополнительные средства на программу строительства и реконструкции школ при большем наполнении федерального бюджета. Минобрнауки просит на этот год еще 10 миллиардов рублей.



- Солнце, взрывы и вода - Чего ждать россиянам от популярных зарубежных курортов - На юго-востоке Турции в городе Диярбакыр произошел взрыв.



- Новое право работников - Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе) - На прошлой неделе в первом чтении Государственная Дума единогласно приняла законопроект, направленный на расширение права работников участвовать в управлении организациями. Напомню, что согласно законопроекту представители трудящихся смогут принимать участие в заседаниях коллегиальных органов управления своих предприятий с правом совещательного голоса.



- У амнистии под топором - Стоит ли узаконивать всю недвижимость на землях лесного фонда? - Вокруг проекта закона о "лесной амнистии" - он легализует участки, находящиеся на землях лесного фонда - разгораются жаркие споры. Ряд экспертов уверены, что новые правила в приоритет ставят интересы собственников, при этом под угрозой оказывается сохранение лесов.



- Третий пошел - Под статью попал очередной вице-премьер правительства Дагестана - Заместитель председателя правительства Дагестана Билал Омаров стал фигурантом уголовного дела. По статье УК РФ "Служебный подлог" чиновнику грозит до четырех лет лишения свободы.



- Не взлетел - Мосгорсуд встал на сторону частного покупателя самолета - Необычный иск на этой неделе рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда.



- Пусто место - Депутаты нашли способ победить "строительный бандитизм" - Строительство любых капитальных зданий на месте утраченных памятников культурного наследия предлагается запретить. С такой инициативой вышли в Госдуму воронежские депутаты. Они предложили использовать освободившиеся участки только для восстановления утраченных объектов либо благоустраивать их, к примеру, разбивать на этом месте парки.



- Импорт на сладкое - В день россияне тратят более миллиона долларов на импортный шоколад и конфеты - Более 40 миллионов долларов потратили наши граждане на покупку импортного шоколада и других кондитерских изделий премиум-класса из Европы только за январь. Одновременно с этим Россия впервые с начала кризиса достигла рекордных показателей по экспорту своей сладкой продукции. Эксперты разбирались, чем вызван этот парадокс.



- Реки не взорвут - МЧС испытает лазер, способный резать лед - Оригинальную судовую лазерную установку, не имеющую аналогов в мире, испытают уже в это половодье на реках Архангельской области. Лазер продемонстрирует способность резать лед, освобождая водную гладь от заторов.



- Рынок платит дважды - Перебои с углем из Австралии помогут заработать России - Цены на коксующийся уголь, который необходим металлургам для выплавки, в апреле подскочили на 86 процентов - почти до 300 долларов за тонну, сообщил Bloomberg. Причиной стал циклон "Дебби", обрушившийся на Австралию, которая обеспечивает более половины мировых поставок этого сырья. Странам Азии придется искать другие источники импорта, и один из вариантов - Россия, которая сможет увеличить экспорт и заработать на этом сверх плана, считают аналитики.



- Блокада обретает смысл - Украина будет конфисковать уголь на российской границе - Президент Украины Петр Порошенко предложит Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) конфисковывать на границе уголь, поступающий из России на Украину. О таких далеко идущих планах главы государства рассказала его представитель в Раде Ирина Луценко.



- Выстраивайтесь в очередь - Татфондбанк признали банкротом - В Казани Арбитражный суд Татарстана поставил точку в истории многострадального Татфондбанка. Некогда вторая по величине кредитная организация республики, входящая в топ-50 банков России, была признана банкротом. Теперь тысячи пострадавших клиентов ТФБ, чей случай не был страховым, начнут получать компенсации в порядке очереди.



- Вежливые люди в белом - Спецназ испытал оружие и технику в Заполярье - Экспедиция "Северный десант-2017", стартовавшая 25 марта из Нижневартовска, вернулась обратно, завершив маршрут. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что эта, девятая по счету экспедиция, стала переломной для всего проекта "Северного десанта" и важной вехой на пути развития арктических войск России.



- Чужая война - СК завел дело против россиян, воевавших в "Правом секторе" - Следственный комитет РФ обнародовал информацию о возбуждении уголовного дела против россиян, причастных к деятельности "Правого сектора".



- Химическая провокация - Террористы в Сирии толкают США на новые удары - По имеющимся в Минобороны России сведениям, действующие в Сирии международные террористы завозят в районы Хан-Шейхуна, аэродрома Джира, Восточную Гуту и западнее Алеппо отравляющие вещества. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской. Цель таких действий - создать очередной повод для обвинений правительства Сирии в применении химического оружия и провоцировании новых ударов США.



- Обещал свободу - Юрист получил срок за махинации - Никулинский райсуд Москвы приговорил юриста Дионисия Золотова к шести с половиной годам за крупное мошенничество. Судили главу столичной юридической компании "Защита" в особом порядке. "Решальщик" признал вину в ходе предварительного следствия и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.



- Стволы ушли в подполье - В Рязанской области обнаружили нелегальный склад оружия - Нелегальный оружейный бизнес пресекли сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России с коллегами из Рязанской области. Они вычислили схему, по которой похищалось, складировалось и перепродавалось оружие.



- Просто наблюдали - Полицейских судят за бездействие - Пресненский райсуд Москвы приступил к слушаниям уголовного дела о перестрелке у ресторана на Рочдельской улице.



- Изгнание Сороса - Президент Венгрии подписал закон - Центрально-Европейский университет в Будапеште могут и закрыть - Власти Венгрии подтвердили решимость закрыть университет американского миллиардера Джорджа Сороса в Будапеште. Несмотря на протесты сторонников "доктрины Сороса", президент страны Янош Адер подписал поправки в законопроект об образовании, регулирующий деятельность иностранных вузов. Власти Венгрии решительно настроены "пресечь иностранное вмешательство во внутренние дела республики". И компромисс здесь вряд ли возможен.



- Конец не начавшегося романа - Отношения России и США возвращаются к "норме" - взаимное отторжение и противостояние. Приезд в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона еще неделю назад ожидали с надеждой - наконец начнется работа над новой повесткой дня и подготовкой встречи двух президентов. Сирийская тема изменила характер визита: теперь это попытка смягчить очередной острый кризис в отношениях Москвы и Вашингтона. Первый при новой администрации, но воспроизводящий схемы, которые повторялись уже не раз прежде.



- Странный укол - Шведские врачи не верят в честность "Белых касок" - Глава организации "Шведские врачи за права человека" (SWEDHR) профессор Марчелло Феррада де Ноли заявил, что доказательства химической атаки, якобы проведенной Дамаском 4 апреля в Идлибе, выглядят неубедительными.



- "Семерка", санкции, туз - Главы МИД "большой семерки" не одобрили новые санкции против РФ - Импульсивному главе МИД Великобритании Борису Джонсону, который при поддержке США настойчиво продвигал идею введения дополнительных санкций против России, не удалось убедить в этом коллег.



- Полет в вечность - Что оставил на Земле космонавт, ученый и фантаст? - Россия простилась с прославленным космонавтом Георгием Гречко. Его похоронили на Троекуровском кладбище на Аллее космонавтов.



- Ветер сдул - Как Марс потерял атмосферу - Есть ли жизнь на Марсе? Сегодня наука этот вопрос практически не обсуждает. Спорят о другом. Были ли на Красной планете реки и даже океаны? Если - да, то на планете с большой вероятностью могла существовать и жизнь. Геологи уверены, что водоемы были. Во всяком случае, на фотографиях планеты хорошо видны русла рек.



- Дальше грести некуда - Чтобы обратить внимание на работу омских коммунальщиков, житель города переплыл огромную лужу на байдарке - Омские чиновники осушили лужу на улице Жукова после того, как в ней устроил заплыв на каяке мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ Борис Юткин.



- Сняли пенку - Треть молока на рынке Орловской области – фальсификат - В Россельхознадзоре заявили об увеличении объема выявленной фальсифицированной молочной продукции в Орловской области. Лидером в негласном рейтинге является сливочное масло. Проверки показывают, что продукт зачастую практически не содержит животных жиров. Производители заменяют его на более дешевые растительные компоненты.



- Нашел на ком отыграться - Очередной водитель избил беззащитного школьника на "зебре" - Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело по статье "хулиганство" в отношении 23-летнего водителя, который избил на "зебре" школьника с самокатом. По сообщению правоохранительных органов, обидчик уже задержан.



- Торг здесь неуместен - Орловские чиновники оставили инвалидов без лекарств - Прокурорская проверка показала, что многие инвалиды остались без бесплатных лекарств. Препараты покупают за свой счет, а затем отсуживают компенсацию. Так, Виктор Борзенков взял кредит на дорогое лекарство. В аптеке ему отказали, несмотря на бесплатный рецепт. В суде чиновники сослались на отсутствие средств. Но их обязали возместить мужчине затраты.



- Предлагают дружить регионами - Крым и Андалусия будут сотрудничать в туризме и виноделии - Члены испанской делегации, прибывшей в республику, считают, что Крым и Андалусия могут реализовывать совместные проекты в сфере туризма и виноделия. При этом иностранные гости подчеркнули, что демократические организации Андалусии против санкций в отношении Крыма.



- Муж попутал? - Бывшая замминистра культуры Челябинской области осуждена условно - Центральный суд Челябинска вынес приговор по громкому делу экс-заместителя министра культуры Челябинской области Яны Комиссаровой и ее бывшего супруга Евгения Агеева, признанных виновными в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере.



- Супербактерии ничто не страшно - Ученые выявили национальные особенности приема лекарств - Жители каких стран больше всего рискуют вернуться в эпоху, когда люди умирали от самых обычных болезней? Ответ дали российские ученые, которые создали мировую карту, где по странам показана устойчивость, выработанная кишечником к антибиотикам.



- Снотворное из ящика? - Современный человек спит дольше своих предков - Любопытное исследование провел Джерри Сигел, директор Центра исследований сна Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он решил проверить, насколько верно утверждение, что современный человек спит существенно меньше, что его недалекие, а тем более далекие предки.



- Госдолг пришел в народ - На днях минфин даст старт принципиально новому инструменту для сбережений - в банках начнется продажа облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения.



- Сам себя не отрегулирует - Американский экономист Джеймс Гэлбрейт призвал Россию не верить в свободу рынка - Президентство Дональда Трампа может привести к краху американской экономики, считает известный экономист, профессор Техасского университета Джеймс Кеннэт Гэлбрейт, сын создателя теории "Нового индустриального общества" Джона К. Гэлбрейта. Он поделился с "РГ" своими взглядами на отношения России и США и на экономику нашей страны.



- Развеселит и даст совет - Автомобили смогут распознавать наши чувства - Эксперты утверждают, что уже через 5 лет 90 процентов новых автомобилей смогут распознавать человеческий голос. А затем научатся улавливать малейшие изменения выражения лица, интонации речи, облегчая процесс вождения.



- Машина должна сказать "нет" - Как защитить робота от человека - Роботы уже пришли! Для многих такое заявление еще кажется фантастикой, однако специалисты не сомневаются, что будущее, описанное в романах, уже наступило. Более того, многие ученые, в том числе и знаменитый ученый Стивен Хокинг, уже серьезно говорят о нашествии роботов. Они способны поработить человека, и не помогут никакие законы Айзека Азимова, которые должны быть заложены в мозгах машин. Роботы будут настолько умны, что сумеют преодолеть все запреты.



- Не пригласили в ГОСТы - Росстандарт начинает внезапные проверки качества товаров в магазинах - Впервые после многолетнего перерыва государство начнет проверять, действительно ли продукция со знаком ГОСТа является не только безопасной, но и качественной.



- Проверят своих - Следить за безопасностью на угольных шахтах будут профсоюзы - Ростехнадзор одним из первых внедрил риск-ориентированный подход к проверкам предприятий. В результате под постоянным контролем и надзором сегодня остаются всего 9 тысяч опасных объектов вместо 290 тысяч. Сокращение позволило существенно снизить административную нагрузку на бизнес без потери качества безопасности. Тем не менее аварии случаются, и почти в каждой промышленной аварии прослеживается человеческий фактор, говорит руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин. Он рассказал "Российской газете", меняется ли к лучшему ситуация в наиболее опасных отраслях промышленности.



- Стартап идет на сделку - Венчурный рынок вырастет за счет телемедицины - Драйверами венчурного рынка в 2017 году послужат пять отраслей. Это финтех, виртуальная и дополненная реальность, телемедицина, Интернет вещей и дистанционное обучение, прогнозируют эксперты.



- Тур за здоровьем - Почему иностранцы едут лечиться в Астрахань? - Астраханская область делает ставку на развитие нехарактерного пока для России медицинского туризма. Местные власти и врачи считают, что это направление может стать одним из основных источников пополнения регионального бюджета. Предпосылки есть: если в 2015 году в астраханские медицинские учреждения обратились 63 тысячи медтуристов, то в 2017 году ожидается, что их количество увеличится до 100 тысяч человек. Чтобы закрепить успех, в регионе открывают экспериментальные медицинские классы в школах, а в планах - создание специализированных медико-туристических компаний.



- Отрава на любой вкус - Ядовитую посылку переправляли в СИЗО – Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД с тревогой отмечают всплеск смертности среди столичных наркоманов. Особенно тревожная ситуация складывается в московском районе Люблино.



- Золотая яма - Суд обязал волгоградские власти выплатить миллион рублей за разбитый автомобиль – Около миллиона рублей выплатит комитет дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда по решению областного арбитражного суда. Он рассмотрел иск юридической фирмы, требующей возместить материальный ущерб за повреждение автомобиля "Mерседес Бенц S 500" после наезда на яму в дорожном покрытии.



- Из опеки под следствие - Задержана жительница Зеленограда, у которой изъяли 8 детей - Бывшая многодетная мать Светлана Дель, у которой изъяли 8 приемных детей, задержана в Зеленограде. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД столицы, против нее возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".



- Интеллект против пробок - На площади Тверской заставы движением будет управлять компьютер - После реконструкции, запланированной на этот сезон, дорожным движением на площади Тверской заставы будет управлять суперкомпьютер с помощью сразу шестидесяти светофоров. Именно такое огромное количество "трехглазов" нужно, чтобы на этом сложном перекрестке не встало движение. Об этом рассказал руководитель столичного центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.



- Новое гнездо "Сапсана" - Около метро построят пересадочные узлы с кинотеатрами и детсадами - Более 250 транспортно-пересадочных узлов у станций метро и МЦК появятся к 2020 году. Об этом объявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. В состав некоторых из них войдут не только крытые галереи для пересадки с одного вида транспорта на другой, но и торговые центры и даже кинотеатры.



- Время знать о первых - Кинотеатры бесплатно покажут фильмы о космосе - Московские кинотеатры к Дню космонавтики устроили неделю бесплатных показов. Горожане и туристы смогут увидеть шесть легендарных лент о космосе и лично встретиться с Героем Советского Союза Александром Лавейкиным, который в общей сложности провел в межпланетном пространстве более 8 часов.



- Собянин: Средняя продолжительность жизни в Москве превысила 77 лет - Средняя продолжительность жизни в Москве достигла 77,1 года, что на три года больше, чем было в 2010-м и на пять с лишним лет больше, чем средняя продолжительность жизни по стране в целом. - Такой итог работы Москвы над выполнением государственной программы "Столичное здравоохранение" в 2016 году, отметил вчера мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства города. "Это качественный, хороший показатель, близкий к восточно-европейским странам",- прокомментировал градоначальник.



- ЕР: Ремонт "под ключ" должен стать обязательным условием программы реновации - Такое предложение прозвучало сегодня на заседании "круглого стола", которое Московское отделение партии "Единая Россия" посвятило обсуждению федерального законопроекта о реновации ветхого жилого фонда в столице. В документ решено внести ряд поправок, которые будут направлены в Госдуму в виде отзыва Мосгордумы на законопроект.



- Списали со счетов - При банкротстве компаний удается вернуть только три процента долгов - С компаний-должников нефинансового сектора кредиторы по итогам 2016 года получили только три процента средств, включенных в реестр требований. Годом ранее вернуть удалось пять процентов, свидетельствуют отчеты арбитражных управляющих. Как правило, обеспеченных залогом. На них приходится 80 процентов возмещений.



- Инженер видит перспективу - Проектное обучение помогает готовить кадры для реального производства - Перед высшей школой страны поставлена важная задача - модернизация образования с учетом интересов реальной экономики. О том, как ее выполняют в Сибирском федеральном университете, "РГ" рассказал его проректор по учебной работе Максим Румянцев.



- Шофер на чипах - Робототехнику пора изучать в школе - К 2018 году продажи промышленных роботов достигнут 400 тысяч штук в год, а к 2020 году общий объем рынка робототехники и интеллектуальных операционных систем составит более 320 миллиардов долларов. Таковы прогнозы аналитических центров IFR и Myria Research.



- Спрос на инновации - Гости ММСО познакомятся с самыми новыми образовательными проектами в действии - Московский международный салон образования (ММСО)— крупнейшее мероприятие сферы образования России. ММСО-2017 посвящен теме "Новая экосистема образования", в ходе дискуссий и презентаций участники салона обсудят проблемы коммуникации участников процесса образования в России и за рубежом. На вопросы "РГ" ответил заместитель министра образования и науки Вениамин Каганов.



- На заводе ждут мехатроника - Утверждено более тысячи профессиональных стандартов для разных отраслей экономики - Обучение и подготовка кадров, соответствующих запросам экономики и реального производства, сегодня становится одной из важнейших задач системы профессионального образования. О том, как она решается, "РГ" рассказала директор по развитию системы профессиональных квалификаций НИИ труда Минтруда России, заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций Ирина Волошина.



- Дважды магистр - Студенты все чаще выбирают двойные дипломы - Двойные дипломы - один из ключевых показателей инновационной деятельности учебного заведения. Российские вузы реализует больше двухсот таких программ. Самая популярная специализация - экономика и менеджмент, на втором месте - инженерия, на третьем - гуманитарные науки.



- ЕГЭ: перезагрузка - В этом году на некоторых экзаменах не будет заданий с выбором ответов - Приближается завершение учебного года, и как всегда, много волнений у выпускников, и, пожалуй, еще больше у их родителей вызывают предстоящие выпускные экзамены. В этом учебном году ЕГЭ в основной период будут сдавать 703 тысячи человек.



- Дети не хотят идти в школу - Мифы о раннем развитии убивают любопытство и интерес к знаниям – Всероссийское исследование показало, что больше 90 процентов детей не хотят идти в школу. Казалось бы, родители делают все, чтобы развивать ребенка как можно раньше, заинтересовать их учебой.



- Пора выйти из тени - Российские университеты за 2016 и 2017 годы поднялись в ведущих мировых рейтингах - Не менее пяти российских университетов к 2020 году должны войти в топ-100 ведущих мировых рейтингов - такая амбициозная задача стоит сегодня перед нашими университетами.



- Модель "Университет 4.0" действует - Вуз определяет жизненный путь от выбора профессии до трудоустройства - Выбор будущей профессии нередко определяет всю траекторию жизни человека. И чем раньше и успешнее он сделан, тем большего он сможет достичь. Вот почему все популярнее становится профнавигация - помощь, которую в этом непростом деле учебные заведения оказывают детям разного возраста.



- Студенты придумали огород под крышей - Будущие специалисты создали проект современного жилища для полярников – Студенты Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова создали проект "умного дома" для Арктики: в конструкции использовано дерево, а гидропонная система позволит выращивать в здании съедобные растения. Сегодня университет называют фабрикой кадров для высоких широт. Его выпускники работают во всех сферах экономики, культуры, науки и образования Российской Арктики.



- Команда мечты - это я сам - Россияне предпочитают работать индивидуально - Россияне предпочитают индивидуальную модель работы с четкой зоной ответственности вместо работы в межфункциональных командах. Это показало исследование Kelly Global Workforce Index (KGWI), проведенное международным рекрутинговым агентством Kelly Services. В нем приняли участие 164 тысячи респондентов из 28 стран, россиян среди них было 12 760 человек.



- Сохранить капитал - Управленцам необходимо учиться риск-менеджменту - При создании банка акционеры вносят в уставный капитал взносы, составляющие лишь небольшую часть банковского ка- питала. Откуда же возникает основная часть капитала банка, и как он его использует? Банк может взять депозиты от клиентов и хранить их деньги в хранилище. Тогда он сможет предоставить основные финансовые услуги — оплату счетов, дебетовые и кредитные карты, чековые книжки, перевод денег на счет в другом банке на имя клиента и т.д., взимая за это плату.



- Ищем учителя для робота - Технический прогресс создает новые специальности и упраздняет прежние - На сайтах поиска вакансий новые профессии появляются как грибы после дождя. Но если раньше под новомодными "менеджерами" прятались вполне традиционные секретари и уборщицы, то теперь сложны и названия, и функционал многих специальностей.



- Экзамен для диплома - Аккредитация программ образования станет надежным заслоном от недобросовестных организаций – Много лет подряд представители профессионального сообщества жаловались на то, что выпускники учебных заведений разного уровня — и высшего, и среднего профессионального — не отвечают потребностям реального производства.



- Врач учится всю жизнь - Интернатуру могла бы заменить система персонального наставничества - Новый закон "Об образовании в РФ" изменил очень многие подходы к организации и структурированию уровней образования и программ бакалавриата, магистратуры и специалитета. Медицинское сообщество тогда настояло на том, что нельзя делить высшее медицинское образование на бакалавриат и магистратуру, и подготовка врачей продолжается по специалитету. Но кроме получения диплома появилось понятие "аккредитация специалиста", то есть дополнительный этап допуска к профессиональной деятельности и выпускников вузов, и практических врачей, которые работают уже не один год.



- Вредное руководство - Анализы показали, что среди топ-менеджеров почти нет здоровых - Успех любого бизнеса в немалой степени зависит от руководителя. А его успех, в свою очередь, зависит не только от хорошего образования, опыта работы на разных должностях или управленческих талантов.



- Босс в юбке - Женщины успешно совмещают карьеру и семью – Россия является мировым лидером по числу женщин-руководителей — как показали исследования, 40 процентов руководящих должностей в нашей стране занимают женщины.



- Изучаем буквы - Школьникам и студентам нужен рацион, богатый витаминами – Весной многие родители замечают, что их ребенок — школьник или студент — становится вялым, сонным, быстро устает, часто болеет простудными заболеваниями, снижаются его успехи в учебе.



- Дошли до прототипа - Вузы могут обогащать опыт IT-компаний - В таких высокотехнологичных отраслях, как информационно-коммуникационные технологии, необходима тесная совместная работа научно-образовательных организаций и коммерческих компаний. Однако на практике такое партнерство сегодня получается далеко не у всех. Что этому препятствует?



ИЗВЕСТИЯ



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- Путин об обвинениях властей Сирии в химатаках: "Скучно, девочки" - Президент отметил, что ситуация в Сирии напоминает события 2003 года, когда США начали кампанию в Ираке - Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Сирии, в том числе он ответил на обвинения в адрес сирийских властей по поводу применения химоружия. По словам главы российского государства, это событие должно быть тщательно расследовано. Для этого Россия планирует обратиться в структуры ООН в Гааге.



- Дмитрий Медведев сократит свой отчет перед Госдумой - Премьер-министр пообещал ответить на максимальное количество вопросов парламентариев - В этом году отчет правительства перед Государственной думой будет короче предыдущих. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с руководством фракции "Единая Россия". По словам председателя правительства, большая часть выступления будет посвящена ответам на вопросы.



- Скорая помощь для космонавтов - В ФМБА России "Известиям" рассказали о нештатных ситуациях, с которыми приходилось сталкиваться поисково-спасательным бригадам при запуске и посадке кораблей - Ни один полет в космос не обходится без врачей. Причем не только на этапе подготовки, что вполне объяснимо, но и на старте и приземлении.



- Россияне экономят на одежде, но не на технике - В прошлом году продажи мобильных телефонов увеличились на 20,1%, а верхней одежды упали на 14,4% - В непродовольственных секторах потребительского рынка России наметилась новая тенденция: заметно растут продажи электроники — мобильных телефонов, мониторов, компьютеров — и на этом фоне снижаются объемы продаж верхней одежды, обуви, тканей и белья. Это обнаружили специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Эксперты объясняют тенденцию снижением цен на технику и появлением навыка покупать добротную одежду, которая служит не один сезон.



- Последняя воля подорожала на треть - Нотариусы резко подняли цены на оформление завещаний - Нотариусы за год подняли цены на оформление завещаний на 31%. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). При этом размер госпошлины на услугу не изменился. Подорожание связывают с улучшением финансового самочувствия россиян и появлением предельных нормативов цен на услуги нотариусов, которые оказались выше действовавших цен.



- "Чувство юмора спасает в любой ситуации" - Космонавт и глава Российского движения школьников Сергей Рязанский — о качествах, необходимых будущим покорителям внеземного пространства - О том, насколько интересен космос нынешней молодежи, "Известиям" рассказал Герой Российский Федерации, летчик-космонавт, председателем Российского движения школьников (РДШ) Сергей Рязанский.



- Производство водки выросло на 66% с начала года - Это связывают с ростом легального рынка, а не потребления - В течение I квартала этого года производство водки в России выросло на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Однако подобные результаты не свидетельствуют о резко возросшем спросе со стороны потребителей горячительного напитка. Как утверждают эксперты, этот факт говорит об эффективной работе государственной системы контроля и учета ЕГАИС, которая с лета прошлого года была распространена на розницу. У магазинов пропала возможность продавать водку нелегально, и в федеральных продуктовых сетях возросла потребность в лицензированных напитках.



- Неработающих отстранят от медицины - Минздрав исключит из системы репетиторов, сиделок, нянь и неработающих граждан - Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) собираются лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян. Это следует из доклада Минздрава "Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год", с которым ознакомились "Известия". Теперь этим категориям граждан будет полагаться только скорая помощь. По мнению чиновников, это поможет сэкономить бюджетные средства. Эксперты в области здравоохранения, напротив, считают, что инициатива приведет к дополнительным тратам для государства, ущемит права граждан и приведет к увеличению нагрузки на "скорую".



- Европа хочет поговорить с Россией на нейтральной территории - В Москве положительно отреагировали на инициативу проведения двусторонней встречи в Сербии - В Брюсселе рассматривают возможность провести совместную встречу делегаций депутатов Европарламента (ЕП) и России на нейтральной территории. Инициативу выдвинул зампредседателя комитета ЕП по отношениям с Россией Йиржи Машталка. В беседе с "Известиями" он подчеркнул, что потенциальным местом для встречи могла бы стать Сербия. Российские депутаты положительно относятся к такому предложению, так как это вполне может стать значимым шагом в развитии отношений между Москвой и Брюсселем.



- ФОМ и ВЦИОМ помогут Госдуме изучить контекст спорных законопроектов - Также социологи будут ежемесячно составлять для парламента рейтинги фракций - Госдума договорилась о сотрудничестве с Фондом общественного мнения (ФОМ) и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в проведении оценки самых резонансных законодательных инициатив. Также социологам будут заказывать ежемесячные рейтинги популярности четырех парламентских фракций. Об этом сообщил "Известиям" вице-спикер палаты Петр Толстой, которому поручена организация этого взаимодействия. Ожидается, что первые результаты исследований будут получены уже в мае.



- Нелегальные МФО не покинут интернет - На рынке может появиться до 300 работающих в сети "черных" кредиторов - Ужесточение законодательства о работе в интернете микрофинансовых организаций не приведет к снижению числа нелегальных кредиторов, а напротив, спровоцирует их рост. Об этом говорится в исследовании аналитического центра МФК "Займер", с которым ознакомились "Известия". Из 460 МФО, которые раньше выдавали кредиты по интернету, сейчас на законных основаниях это могут делать лишь 20 компаний. 300 организаций же, скорее всего, продолжат выдавать кредиты в интернете нелегально. А оставшиеся 140, по мнению экспертов, могут уйти с рынка.



- Минкульт правит ГК из-за песен Стаса Михайлова - Пираты смогут рассчитывать на "скидку" при оплате компенсаций правообладателям - Министерство культуры доработало законопроект, меняющий правила расчета компенсаций правообладателям, которые взыскиваются с пиратов. Это следует из материалов Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. На "скидку" теперь смогут рассчитывать не только индивидуальные предприниматели, как изначально предлагало министерство, но и компании. Юристы с этим решением согласны.



- "Не волнуйся, это не в тебя, а в меня стреляли" - Дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов рассказал в своей новой книге о неизвестных деталях гибели Гагарина и покушения на Брежнева - В День космонавтики, 12 апреля, первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов представит книгу воспоминаний "Время первых. Судьба моя — я сам". Она выпущена издательством АСТ и рассказывает о великой эпохе сверхчеловеческой космической гонки и о безграничной космической романтике. "Известия" публикуют отрывки из книги, в которых член первого отряда космонавтов рассказывает о расследовании гибели Гагарина и неизвестных деталях покушения на Брежнева.



- "Вокруг нас — уже космос" - Директор Института космических технологий РУДН Александр Чурсин — об образовании в области космических исследований - На рынке высоких технологий сейчас представлено более 400 видов космических услуг. О решении глобальных проблем человечества и том, как космические технологии входят в нашу повседневную жизнь, корреспонденту "Известий" Марии Недюк рассказал директор Института космических технологий Российского университета дружбы народов Александр Чурсин.



- Русские рэперы хотят 5,4 млн рублей от "Яндекса" - Правообладатель подал в суд на музыкальный сервис популярного портала - Компания "СО/Эра Мьюзик" подала в суд на "Яндекс" с требованием взыскать 5,4 млн рублей за нарушение авторских и смежных прав.



- Пхеньян рапортует о готовности к войне с США - Военное столкновение на Корейском полуострове становится всё реальнее - Северная Корея готова к войне и будет защищаться от США всеми доступными военными средствами, заявил 11 апреля представитель МИД КНДР. Мир давно привык к такого рода высказываниям Пхеньяна, однако на этот раз заявления звучат на фоне беспрецедентного военного давления Вашингтона на Северную Корею. И после неожиданных ракетных атак по Сирии исключать военный удар еще и по КНДР со стороны США, выдвинувших к Корейскому полуострову авианосную группу, уже никто не может.



- Минсельхоз обвиняет ЦБ в срыве агрострахования - Число застрахованных сельхозплощадей за год упало вдвое - Сельхозпроизводители разочаровались в системе страхования. В 2016 году число застрахованных сельхозплощадей упало вдвое, застраховано было лишь 5%. Минсельхоз считает, что причина негативной тенденции связана с мерами Банка России (ЦБ). Из-за мероприятий по оздоровлению рынка страхования многие компании лишились лицензий, а в новые производители обращаться не хотят.



- Общественная палата определит направления для новичков - Рабочая группа составит правила для кандидатов в члены ОП РФ по "третьей квоте" - Общественная палата перешла к третьему этапу формирования шестого состава. По так называемой третьей квоте будут избраны 43 новых члена — представители некоммерческих общественных организаций (НКО). 12 апреля на заседании рабочей группы будут определены 14 направлений, по которым смогут выдвигаться общественники, а также даты отборочного конкурса, сообщили "Известиям" в пресс-службе ОП РФ. Из прошлого состава избираться по "третьей квоте" планируют Султан Хамзаев, Антон Цветков, Юлия Зимова, Максим Григорьев, все они подтвердили эту информацию "Известиям".



- В России появятся биржи криптовалюты - В Госдуме готовится законопроект, легализующий электронную наличность и создающий правовые основы для торговли ею - В России легализуют криптовалюты, а также создадут правовые основы для биржевых торгов биткоином (Bitcoin), дэшем (Dash), эфириумом (Ethereum), монеро (Monero) и другими электронными платежными средствами. Соответствующий законопроект готовится рабочей группой при Госдуме с участием ключевых финансовых институтов России. Об этом рассказала руководитель рабочей группы по вопросам криптовалюты Элина Сидоренко.



- "Юра был очень мудрым!" - Врач Адиля Котовская, готовившая Гагарина к полету, — о первых космонавтах Советского Союза - Она поделилась с "Известиями" воспоминаниями о том, как появилась профессия "космонавт" и что отличало Юрия Гагарина от его коллег.



- Российские дети по финграмотности — между США и Францией - Замминистра финансов Сергей Сторчак — о просветительской работе правительства по улучшению знаний населения об экономике и роли в этом "народных облигаций" - Минфин проводит очередную Неделю финансовой грамотности для детей и молодежи. Интерес граждан к ней с каждым годом растет, как и уровень их знаний о сфере финансов. Замминистра финансов Сергей Сторчак в интервью "Известиям" оценил успехи правительства в этом направлении, рассказал о новых учебниках и пользе "народных облигаций" в вопросе повышения финграмотности. Такие ценные бумаги, которые могут стать альтернативой банковским вкладам, планируется выпустить уже во второй половине апреля.



- США запутались в деталях химатаки - Анонимные вбросы в американской прессе направлены на подмену понятий и смещение акцентов с главных проблем произошедшего в Сирии - На фоне приезда госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву американские СМИ развернули массированную информационную атаку. Накануне визита главы Госдепа агентство Associated Press (AP) опубликовало статью со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо в администрации Дональда Трампа, который уже несколько месяцев ведет "священную войну" с фейковыми новостями (fake news) о том, что в Москве знали о якобы существующих планах Башара Асада применить химическое оружие.



- В Израиле предрекают сектору Газа гуманитарную катастрофу - Палестинцам катастрофически не хватает питьевой воды и электроэнергии - В Израиле озаботились гуманитарной ситуацией в секторе Газа. В Тель-Авиве фиксируют острую нехватку электричества и питьевой воды. Сами палестинцы обвиняют в этом Израиль, который установил блокаду Газы. Вместе с тем они отчасти признают и свою ответственность за бедственное положение, в котором оказались почти 2 млн жителей сектора. В Тель-Авиве считают, что вина целиком и полностью лежит на контролирующем палестинский анклав движении ХАМАС.



- Далекий близкий Вьетнам - Константин Внуков Чрезвычайный и полномочный посол РФ во Вьетнаме – интересные вещи иногда происходят в жизни человека, тем более если эта жизнь — дипломатическая. Посвятив со студенческой юности себя раз и навсегда Азии, точнее — 40 своих служебных лет ее северо-восточной части (Китай, Монголия, Япония, две Кореи, Гонконг и Макао), я сразу дал согласие возглавить после Республики Корея нашу дипмиссию в другой республике, но уже социалистической — Вьетнаме. Почему же?



РБК



www.rbc.ru



- Без претензий - ФНС сняла с Дойче Банка требования о выплате более 10 млрд руб. - Беспрецедентные для российского банковского рынка налоговые претензии по операциям купли-продажи валюты к российской "дочке" Deutsche Bank сняты. Для банков это шанс сохранить доходность валютных операций на текущем уровне.



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- Принуждение к взносам - За уклонение от страховых выплат хотят ввести уголовную ответственность - Уголовная ответственность за неуплату страховых взносов может быть возвращена в законодательство до конца июля, следует из материалов правкомиссии по законопроектной деятельности. Работодателям, гражданам и ИП будут грозить штрафы до 2 млн руб. и до семи лет заключения.



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- Культура в мигрантские массы - Агентство по национальностям вместо МВД займется адаптацией иностранцев - Федеральное агентство по делам национальностей займется культурной адаптацией мигрантов для борьбы с террористической угрозой, говорится в проекте президентского указа. Эти полномочия агентство заберет у МВД, однако под вопросом остается финансирование нового направления, заявил руководитель ФАДН.



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- Иностранцев покормят по-русски - Власти откроют за рубежом павильоны для дегустации российских продуктов - В 2017 году за рубежом появятся постоянные павильоны, где иностранцев будут знакомить с российской кухней. По замыслу Российского экспортного центра, который развивает проект, это должно стимулировать потребление продуктов из России. Эксперты опасаются, что проект выльется в презентацию "лубочной" русской кухни.



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