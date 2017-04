«Нефть России», 12.04.17, Москва, 06:39 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет сегодня совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщила пресс-служба правительства.



В совещании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.



План ускорения экономики



Минэкономразвития РФ в настоящее время разрабатывает план повышения темпов экономического роста до 2025 года. Ведомство намерено направить первую его версию в правительство в начале мая, доработав с учетом предложений, которые будут высказываться на предстоящем Красноярском экономическом форуме. Для написания плана роста экономики до 2025 г. в Минэкономразвития создано 10 рабочих групп по различным направлением, среди которых налоговая политика, социальная политика, поддержка экспорта, развитие новой цифровой экономики, формирование предсказуемых условий для бизнеса на макро- и микроэкономическом уровнях, подготовка квалифицированных кадров, необходимых для экономического роста.



В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев представил несколько основных направлений разрабатываемого плана. Так, по словам премьера, среди основных задач на период до 2025 года - обеспечение стабильности макроэкономической динамики и системы налоговых платежей, повышение эффективности в сфере занятости, а также создание умной экономики, опирающейся на интеллектуальный потенциал нации, на достижения науки и технологии. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, окончательная версия плана должна быть представлена в мае 2017 г.



Оценки на ближайшую перспективу



На минувшей неделе министр экономического развития РФ Максим Орешкин представил обновленный прогноз социально-экономического развития России до 2020 года, в котором министерство улучшило свои ожидания по росту ВВП, инвестициям и промпроизводству. Согласно новому базовому прогнозу, рост ВВП в 2017 году составит 2% (затем в 2018-2020 годах стабилизируется на уровне 1,5%), а инфляция достигнет своей цели в 4% уже в мае и к концу года опустится до 3,8%. Среднегодовая цена на нефть в 2017 году прогнозируется на уровне $45,6 за баррель, в 2018 году - $40,8, в 2019 году - $41,6 и в 2020 году - $42,4 за баррель. В новом прогнозе в базовом сценарии предполагается, что среднегодовой курс доллара к рублю будет расти и составит в текущем году 64,4 руб./долл., в 2018 году - 69,8 руб./долл., в 2019 году - 71,2 руб./долл. и 72,7 рубля за доллар - в 2020 году.



Минэкономразвития ожидает серьезного ослабления курса рубля в ближайшие месяцы до 63-64 рублей за доллар. При этом на конец 2017 года курс должен опуститься до 68 рублей (на конец 2018 года - 70,8 рубля, на конец 2019 года - 71,6 рубля, на конец 2020 года - 73,8 рубля). Если курс не вернется к модельным значениям, то для сохранения стабильности валютного рынка потребуется дополнительный приток капитала в размере $18 млрд, отмечал Орешкин.



В позитивном целевом сценарии Минэкономразвития не исключает роста ВВП до 3,1% в 2020. В 2017 году, согласно этому варианту, рост также предполагается 2%, в 2018 году - 1,7%, в 2019 году - 2,5%. Таким образом, если меры, предложенные правительством по ускорению роста, реализуются и сбудется оптимистичный сценарий, властям удастся реализовать задачу, поставленную президентом: на горизонте трех лет опередить темпы мирового роста.



Минэкономразвития также не исключает и более низкой инфляции к концу этого года (в 2,9%) в случае сохранения курса на уровне 56-57 рублей за доллар, однако считает такой сценарий все же маловероятным.



Согласно базовому варианту прогноза, реальные располагаемые доходы населения в 2017 году вырастут на 1%, в 2018 году - на 1,5%, и в 2019-2020 рост составит чуть выше 1%. И это после падения показателя в 2016 году на 5,9%. Согласно целевому оптимистичному варианту прогноза, реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 1% в 2017 году, на 1,9% в 2018 году, на 2% в 2019 году, на 2,5% в 2020 году.



Главным внешним риском для развития российской экономики на ближайшие годы, по мнению Орешкина, является высокая вероятность "жесткой посадки" китайской экономики. Так, в последние годы в Китае наблюдается серьезное сокращение золотовалютных резервов, которые достигли отметки в $3 трлн, продолжается активный отток капитала из страны. По мнению Орешкина, экономические и политические события в США также отразятся на экономике развивающихся стран, к которым относится и Россия. Так, ожидается более слабая динамика ВВП США, и как следствие, более жесткая денежно-кредитная политика ФРС, которая может начать продавать активы со своего баланса и повысить базовую ставку до конца года до 1,25-1,50%.