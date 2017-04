«Нефть России», 12.04.17, Москва, 00:58 12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование первого космического полета, совершенного Юрием Гагариным



Ровно 52 года назад первый человек в мировой истории совершил полет в околоземное космическое пространство. Легендарные 108 минут, проведенные Гагариным в космосе стали знаковыми для всего мира. В честь этого полета мы чтим памятную дату – 12 апреля.



Этот праздник широко отмечается не только в России, но и во всем мире. В 2011 году на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полёта человека в космос. А еще есть Юрьева ночь, которая также отмечается сегодня. Цель этого праздника заключается в популяризации исследований космоса. Первая «Юрьева ночь» состоялась в 2001 году, а уже в 2004 празднование с успехом прошло в 34 странах с проведением около 75-ти мероприятий. В Лос-Анджелесе устроили целую церемонию, которую тогда посетили множество известных личностей, такие как: Рэй Брэдберри, первый космический турист Деннис Тито и Нишель Уильямс, актриса из популярнейшего фантастического сериала «Стар Трек». В России «Юрьеву ночь» с размахом отмечают новосибирские энтузиасты, каждый год собирая все больше людей на праздничные мероприятия.



В нашей стране к этому празднику относятся по понятным причинам особенно. Космические достижения - ценнейшее национальное достояние, предмет постоянной гордости нескольких поколений жителей России.



В честь этой даты мне хотелось бы вспомнить пять лучших отечественных фильмов о космосе и о людях напрямую связанных с этой областью, ведь советский космос это не просто межзвездное пространство, но место где обязательно останутся «наши следы» "и на Марсе будут яблони цвести". Лучшего повода, чтобы вспомнить некоторые жемчужины советского кино, пожалуй, и не придумаешь.



Космический рейс (1935 год)



Считается первым советским фильмом о покорении космоса. Премьера состоялась 21 января 1936 года. Сразу хочу предупредить, фильм немой и конечно покажется смешным и устаревшим. Однако сценарист Александр Филимонов писал сценарий при участии и научном консультировании самого Циолковского, благодаря которому, некоторые сцены впечатляют и по сей день. Хотя сюжет конечно очень наивен. Действие фильма разворачивается в 1946 году. Академик Седых построил огромный ракетоплан имени Сталина и прямо с Красной площади стартовал на Луну в обществе ассистентки Марины и юного изобретателя Андрюши Орлова. Фильм стоит посмотреть, ведь, если вдуматься, эта картина представляет едва ли не самый уникальный опыт, позволяющий узнать о теории внеземного пространства первых декад прошлого столетия.



Укрощение огня (1972 год)



Фильм, который раньше в обязательном порядке показывали по телевизору на день космонавтики. Это монолитная двухсерийная драма, снятая по мотивам биографии знаменитого конструктора ракет Сергея Павловича Королева. Главный герой Андрей Башкирцев – это собирательный образ нескольких выдающихся советских конструкторов, но зритель подсознательно угадывает в нем именно Королева. Действие фильма охватывает практически всю советскую историю освоения космоса, начиная с 1920-х годов и заканчивая полетом Гагарина. Настоящее качественное кино, снятое по всем канонам советского кинематографа.



Москва-Кассиопея (1973 год)



Научно-фантастическая картина, первая часть знаменитой подростковой дилогии (вторая часть называется «Отроки во вселенной»). Некий И.О.О (Исполняющий Особые Обязанности), которого играет Иннокентий Смоктуновский, собирает группу из 6 школьников не старше 14 лет для полета на дальнюю планету. Возможно, все пошло бы по плану, но на космический корабль попадает «заяц», тайком пробравшийся туда хулиган Федя Лобанов. Ребят естественно ждет масса приключений и во время полета и на другой планете. Этот фильм, как впрочем, и его продолжение, из той категории советских кинокартин, которые когда по телевизору показывали, пустели улицы и детские площадки. Все прилипали к телеэкранам. Оно и понятно, фантастического кино снималось очень мало в те времена, и эта дилогия стала настоящим прорывом.



Через тернии к звездам (1980 год)



На дворе XXIII век. Земным патрульным звездолетом обнаружен потерпевший аварию инопланетный корабль с несколькими гуманоидами на борту. Спасти удается лишь девушку по имени Нийя. Так начинается следующий фильм Ричарда Викторова о далеком обжитом людьми космосе. История гибнущей планеты, хозяин которой злобный, умный и хитрый карлик, для которого смерть его планеты — только бизнес и ничего личного. Уникальность фильма в том, что по сути, это фильм-предостережение о грядущей ядерной опасности. То есть уже 30 лет назад были люди, которые задумывались о надвигающейся катастрофе. Сценарий Кира Булычева и потрясающая музыка Алексея Рыбникова сделали этот фильм любимцем у зрителей. Кстати в 2001 году сыном режиссёра была выпущена переработанная версия фильма. Были переделаны некоторые спецэффекты, записана полностью новая звуковая дорожка в формате Dolby Digital.



Космос как предчувствие (2005 год)



Ретро-драма Алексея Учителя прежде всего понравится тем, кто с нежностью и трепетом вспоминает времена Советского Союза, 50-60 годы 20 века и наверное тем, кто хочет побольше узнать о том времени. В этом фильме нет полетов в космос, нет ракет и ученых, а есть обычные советские люди. Каждый из них, потенциальный «Гагарин» с мечтой совершить невозможное. Смотришь на главных героев и немного завидуешь их наивности и вере в светлое будущее. Очень тонкое и немного сентиментальное кино об утраченных иллюзиях.